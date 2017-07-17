 РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.
Согласно информации, запрет касался полетов ниже 16 150 метров, то есть фактически распространялся на всю гражданскую авиацию. Это высота, достижимая ЗРК Бук, который сбил самолет Malaysia Airlines. Украина 14 июля 2014 года установила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО в 9754 метров.
Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".
Почему Россия решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.
Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то "Росавиация" ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".
Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16 150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.
Кроме того, отмечается, что 17 июля маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, который получил информацию об ограничении. Ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы России малайзийский Boeing 777 вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону и промолчал.
Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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не выйдет.
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слава Богу что у этих тварей не получилось ... А то бы была Большая Война между Украиной и РФией с сотнями тысяч жертв с обоих сторон, с "ковровыми бомбардировками" украинских городов, за то что этого не произошло заплатили своими жизнями пассажиры рейса МН17... 298 совершенно непричастных людей заслонили собой всю Украину...практически мученики. По прошествии времени становиться очевидно, что эта жертва остановила эскалацию конфликта в непредсказуемых масштабах.
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"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью"
Бисмарк
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https://kinostok.tv/video/354334/kurginyan-o-pochinke-buka-14072014
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