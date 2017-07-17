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 РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes

боинг 777 мн17

РФ в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16 150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.

Согласно информации, запрет касался полетов ниже 16 150 метров, то есть фактически распространялся на всю гражданскую авиацию. Это высота, достижимая ЗРК Бук, который сбил самолет Malaysia Airlines. Украина 14 июля 2014 года установила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО в 9754 метров.

Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: К годовщине трагедии рейса MH17 под посольством РФ в Нидерландах родные погибших провели протест. ФОТО+ВИДЕО

Почему Россия решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.

Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то "Росавиация" ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".

Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16 150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.

На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.

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Кроме того, отмечается, что 17 июля маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, который получил информацию об ограничении. Ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы России малайзийский Boeing 777 вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону и промолчал.

Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.

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Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Вон оно что,оказывается сбитый Боинг был не трагической случайностью,а многоходовочкой.....ай да )(уйло
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Планировали сбить и обвинить в этом Украину.
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А когда Орда считалась с жертвами? Дома на Гурьянова, на Каширке...
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В такой ситуации не закрыла бы и санкции за самолет аэрофлота не получила бы
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вы все пытаетесь найти для россии оправдания...
не выйдет.
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Новость фейковая... ибо если рашка действительно закрыла бы воздушное пространство в своей зоне ...как пишут **за сутки** то данная информация поступила бы в Европейский центр управления воздушным движением и автоматическая система планирования с учётом этого НИКОГДА бы не выдала МН-17 разрешение на следование именно этим маршрутом. Далее возникает масса вопросов... А как выполняли полёты в этой же зоне другие воздушные судна...которые были указаны в расследование. Там же в это время и шёл рейс Ларнака -Москва... рашистского Аэрофлота??!!! Следовательно... данная тема высосана из пальца... и её не стоит даже обсуждать. Скорее всего тупой вброс какого нибудь рашистского издания ... в своей сущности просто никчемный!
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что...дурость разрывает пустую черепную коробку? Думать остатками мозга не пытаешься...дебил? Ты убогое хоть посмотри сколько самолётов было в день сбития МН-17 над кацапской ростовской зоной.И если не соображаешь в процедурах закрытия зон и правилах выполнения полётов в таких случаях...то сиди и не скули. Любой специалист ..работающий в сфере управления воздушным движением развеет этот бред в одну секунду. Запомни ..придурошное. Перед полётом экипаж имеет все данные о закрытых зонах по маршруту следования. АСУ Евроконтроля никогда не выпустит самолёт с маршрутом по закрытым зонам. А то ..что кацапский диспетчер знал...но промолчал.... так это вообще смех...А в принципе...ты убогое нихера и не поймёшь.
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тебе же ясно написали, что ограничений на полеты выше 9454 метра не было. Там все летали. И только за один день, когда паРаша везла Бук был закрыт эшелон до 16 150 метров!! При этом никого не предупреждая. Мы об этом говорили все время и только до планокуров теперь дошло.
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Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов"
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"Тупой вброс рашистского издания" Форбс ссылается на отчет Совета по безопасности Нидерландов 2015 года. И ссылку для скачивания отчета (на англ. языке) дает. Запреты на полеты, о которых речь, упоминаются на с. 180 отчета. Думаешь, что голландцы создают фейки?
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Ну да, пьяный ростовский диспетчер закрыл воздушное пространство рф и заказал по телефону в мо рф из боевое в/ч бригаду пво . )
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Питання в іншому, чому українська влада не зробила того ж самого?
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Ще тоді влада не захистила свої кордони і бук просто заїхав сюди, відстрілявся і поїхав спокійно назад. Теж питання на звання генія.
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Задачей было уничтожение рейса "Аэрофлота" с дальнейшей демонстрацией публике реальных ошметков тел мальчиков и девочек (напомню, что печально знаменитый фейк про "распятого мальчика" был вброшен за неделю до трагедии с "Боингом") и доведением "градуса ненависти" до такого накала, который позволил бы начать полномасштабное вторжение российских войск в Украину...
слава Богу что у этих тварей не получилось ... А то бы была Большая Война между Украиной и РФией с сотнями тысяч жертв с обоих сторон, с "ковровыми бомбардировками" украинских городов, за то что этого не произошло заплатили своими жизнями пассажиры рейса МН17... 298 совершенно непричастных людей заслонили собой всю Украину...практически мученики. По прошествии времени становиться очевидно, что эта жертва остановила эскалацию конфликта в непредсказуемых масштабах.
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Да, действительно, российская пропаганда постоянно разжигала межнациональную вражду. Фактически Россия постоянна разжигала пожар войны на Донбассе. Сало того Россия постоянно транслировала на весь мир на языках разных народов о якобы зверствах украинцев. Русские постоянно разжигали именно ненависть к украинцев у разных людей, легковнушаемые представители которых поехали воевать на Донбасс за террористов. Поэтому странно звучат слова путина про "торговлю русофобией" украинцами. Как раз все на оборот. Это русские путинские ораторы раздували ненависть к украинцам. И действительно могла начаться полномасштабная война, если бы русо-нацисткая человеконенавистническая пропаганда сработала..
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По офіційній версії Хуйла це все русофобія
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Зачем эти уроды ехали по такой траектории? Зачем катались через центры нескольких городов на глазах у кучи народа? Зачем сделали петлю по Донецку? Логика в их действиях могла быть только такая- показать нам, что у них есть "Бук" (или "БукИ") и сбить хотя бы 1 наш самолёт. Хотя какая логика возможна у дебилов, кроме лишнехромосомной?



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не нужно искать логику у тупых алкашей.

"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью"
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Песков: Мирно летящую ракету Бука сбил вражеский малайзийский Боинг.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes
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