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 Киевские новости
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Все про:Киев (17642) Метрополитен (463) проезд (220) транспорт (1208)

 Жетон себя изжил. Конечная цель - полная автоматизация, - глава Киевского метрополитена

метро

Жетон себя изжил и его использование жетонов увеличивает себестоимость проезда, ведь должен работать штат кассиров, чтоб вести учет, проводить инкассацию, загружать бункера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Лига сообщил глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Нашим электронным билетом уже пользуется больше 60% пассажиров. Жетон себя изжил, а наша конечная цель - полная автоматизация станций, как это работает во всем мире. Мы открыли четыре центра обслуживания пассажиров. Уже сейчас реализовали электронный билет и проездной, пользуясь которыми, вы можете экономить. На станциях запустили технологию PayPass как альтернативу жетону", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд в метро и наземном транспорте в Киеве подорожал

Кроме того Брагинский добавил, что использование жетонов увеличивает себестоимость проезда, ведь должен работать штат кассиров, чтоб вести учет, проводить инкассацию, загружать бункера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры по вопросам метрокарточек открылись в киевской подземке
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Давай кожному жителю Києва чіп в лобешню.
Підійшов до сканера, приклав лобешню і вперед на ескалатор.
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Кожному не потрібно, тільки шанувальникам Кличка
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жарт жартами
але ти тут 100% - і це все зростає майже вже щомісячно ні не тарифи... а дегуманізація...

кароче... хто поняв той зрозумів - куди весь прогрес йде...
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Карточки - это аналог порохатой абонплаты за газ, пользуешься или нет, но все равно плати. Я езжу на метро три раза в год. На хрена мне ваша карточка?
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Я теж майже не користуюся метро, але картку маю уже роки 2. Дуже зручно - вартість проїзду росте, а я по старій ціні катаюся, поки не використаю всі поїздки.
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"Я теж не користуюся... ", але мля знаю, що всі тьотки барижать жетонами, пише. І де вас логіці вчать? В гойсманівському МАУПі?
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Вы можете приобрести абонемент и на входе закомпостируете одну сторону,а потом на выходе другую
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Осовременивание всегда на пользу,правда и проезд подорожает...
Так ведь?
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Не так! Читать умеете? "Использование жетонов увеличивает себестоимость". Следовательно их отмена - уменьшает. В Киеве уже ваши шоколадные хозяева, мадам, "уменьшили" в связи с этим плату за проезд с 4 до 5 гривен. Все в духе остальных будочных реФФорм. Поздравляю с очередной пэрэмогой.
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у нас метро нет,меня эти проблемы не сильно волнуют.
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Так откуда в Караганде метро. Разве шо ховрахи нарили б
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скучаете по родному краю...))
карагандинец...
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Остроумие аки с будки. Попробуйте поставить еще дужечку - может будет смешнее
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А можно я не буду делать того, что вы просите в первых двух словах? Кацапо-казашки не в моем вкусе. Да и жена ревнивая
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Какой вы распущенный...
Никто вас ни о чем не просил. Хватит копаться в моей родословной и пытаться локализовать место моего рождения. Обсуждать далее ваши бредовые фэнтэзи я более не намерена.
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Кстати, соеаый упырь подумал о том куда пойдут работать тысячи теток бальзаковского и более возраста, обслуживающие станции? Куда их теперь возьмут? Где они теперь будут зарабатывать для пейсатых покрашенный страховой стаж? Или это как раз и входило в планы шоколадных мародеров?
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Половина цих тьоток бальзаківського віку барижила жетонами... ЦІе було масове явище. Тепер ми хоч будемо бачити, які реально прибутки метро.
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Большинство пейсатых министров барыжат бюджетом. Может вместо них ввести карточки, а не создавать новые министерства? Не?
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Якщо всіх міністрів прибрати, то хто тоді сміття у Львіві прибирати буде?
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Підуть на мітинги в підтримку Кличко, за 200 грн. в день
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Це палка з двома кінцями. З одного боку, це прибере корупцію, бо в керівництві метро наживалися на жетонах - махінації з їх обліком були.

Я дуже рідко користуюся метро, але картка в мене поповнена і я до кінця року їздитиму по старих тарифах!

З іншого боку, приїжджим не дуже зручно брати картку ради 2 поїздок в метро. Хоча у Тбілісі точно така ж система - був там 2 дні, але картку купити довелося.
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Наивный ты, дядьку. У тебя ж на карточке не жетоны лежат, а гроши! Ось и будут их сбривать по покращенному тарифу. А тем, что ты купил картку и держишь на ней энную сумму, то только кредитуешь когось своими честно заработанными, причем с процентной ставкой равной нулю. Это называется финансовая афера, где ты, дядьку, - терпила
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На проїздній картці лежать не гроші, а ПОЇЗДКИ. І навіть зараз от заявили - в кого картка поповнена, той зможе використати старі поїздки, куплені по старій ціні.

Я в пятницю поповнив на 50 поїздок (по 3.50 за поїздку виходить) і вчора як їхав у метро, то після 2 поїздок залишилося 48. Апарат не перераховує гроші по-новому...
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Я не про кредитну картку, а про ПРОЇЗДНИЙ на 50 поїздок з можливістю поповнення!
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Ну так не покупай проездной, а просто рассчитывайся своей кредитной картой. В статье же четко написано о такой возможности.
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"просто рассчитывайся своей кредитной картой" - это очень хорошо звучит, но в жизни это не так.
1. Не "кредитной картой" вообще, а только Мастер с ПайПасс.

2. Терминал 1 на входе, а то и 1 на станцию с двумя входами.

3. Регулярно по каким-то неведомым причинам этот 1 (один) терминал заклеен бумажкой со словами "не работает".
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Ну конечно, только для этого необходима карточка Мастер-карт с пэейпэсом, а она прям у всех есть. Так что все в банк, желательно "международный инвестиционный"!
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Старинная советская забава - аргументировать любую херню "просьбами трудящихся" и выстраивать очереди на пустом месте. Во всем мире автоматы по продаже чего бы там ни было принимают и купюры, и монеты, дают сдачу и оперируют несколькими наименованиями билетов. И никакие тетки не нужны. И никто не рассказывает "по 2 жетона в руки".
Теперь за карточки-проездные. Это просто бляццкий цирк. Карточку можно сдать на метро Дарница и на Политехе. Вопрос: если ходит только карта-проездной, то как человеку, который покидает Киев, ее сдать? Ехать на Дарницу, а оттуда - на такси? Какого х-я не поставить на том же вокзале автомат, который эти карты принимать будет, и выплевывать деньги?
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умник с купленным дипломом умничает
как жетоны повышают себистоимость, если они уже давно работают ?
что будет, если система ляжет, или проблемы пассажиров соевых не волнуют ?
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У Києві дуже багато приїжаючих на 1-2 дні і багато з них користується лише готівкою. Для них це буде вкрай незручно. Ви уявляєте собі які столпотворіння будуть на станції метро ЖД вокзал, з тих хто приїхав в Київ і не розуміє як йому проїхати в метро!
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На сколько я знаю в Киеве можно банковской картой расчитаться... Эх нам бы в Ха такую фичу. Намного удобнее всяких проездных...
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Ну взагалі ті хто їздять кожен день, куплять собі картки і все (і не будуть стояти в черзі за жетончиками). А `приїжаючі на 1-2 дні` їх не так багато і ті в свою чергу не тільки на метро їздять. Та і на вокзалній завжди черги були... Така станція.
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Ахаха, в Харькове еще в 2012 году жетоны отменили и кассиров убрали)))) стАлЫца, блин ))))
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а потом прийдёт Petya и даст всем звездюлей. Метро ляжет на месяц или перейдут на кампостеры.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЖетон себя изжил. Конечная цель - полная автоматизация, - глава Киевского метрополитена
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