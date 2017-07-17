 Жетон себя изжил. Конечная цель - полная автоматизация, - глава Киевского метрополитена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Лига сообщил глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
"Нашим электронным билетом уже пользуется больше 60% пассажиров. Жетон себя изжил, а наша конечная цель - полная автоматизация станций, как это работает во всем мире. Мы открыли четыре центра обслуживания пассажиров. Уже сейчас реализовали электронный билет и проездной, пользуясь которыми, вы можете экономить. На станциях запустили технологию PayPass как альтернативу жетону", - сообщил он.
Кроме того Брагинский добавил, что использование жетонов увеличивает себестоимость проезда, ведь должен работать штат кассиров, чтоб вести учет, проводить инкассацию, загружать бункера.
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Підійшов до сканера, приклав лобешню і вперед на ескалатор.
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але ти тут 100% - і це все зростає майже вже щомісячно ні не тарифи... а дегуманізація...
кароче... хто поняв той зрозумів - куди весь прогрес йде...
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Так ведь?
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карагандинец...
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Никто вас ни о чем не просил. Хватит копаться в моей родословной и пытаться локализовать место моего рождения. Обсуждать далее ваши бредовые фэнтэзи я более не намерена.
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Я дуже рідко користуюся метро, але картка в мене поповнена і я до кінця року їздитиму по старих тарифах!
З іншого боку, приїжджим не дуже зручно брати картку ради 2 поїздок в метро. Хоча у Тбілісі точно така ж система - був там 2 дні, але картку купити довелося.
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Я в пятницю поповнив на 50 поїздок (по 3.50 за поїздку виходить) і вчора як їхав у метро, то після 2 поїздок залишилося 48. Апарат не перераховує гроші по-новому...
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1. Не "кредитной картой" вообще, а только Мастер с ПайПасс.
2. Терминал 1 на входе, а то и 1 на станцию с двумя входами.
3. Регулярно по каким-то неведомым причинам этот 1 (один) терминал заклеен бумажкой со словами "не работает".
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Теперь за карточки-проездные. Это просто бляццкий цирк. Карточку можно сдать на метро Дарница и на Политехе. Вопрос: если ходит только карта-проездной, то как человеку, который покидает Киев, ее сдать? Ехать на Дарницу, а оттуда - на такси? Какого х-я не поставить на том же вокзале автомат, который эти карты принимать будет, и выплевывать деньги?
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как жетоны повышают себистоимость, если они уже давно работают ?
что будет, если система ляжет, или проблемы пассажиров соевых не волнуют ?
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