 Меркель намерена остаться при власти в Германии до 2021 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она сказала в эфире телеканала ARD.
На вопрос, может ли она это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.
"Однако я твердо намерена поступить именно так, как я сказала людям", - подчеркнула канцлер, добавив, что на этом базируется доверие
Меркель также ответила на критику выбора места проведения саммита лидеров стран Большой двадцатки в Гамбурге.
"Было очевидно, что (саммит - Ред.) надо провести в большом городе", - заявила канцлер и отметила, что обрадовалась согласии гамбургского бургомистра Олафа Шольца (Olaf Scholz).
При этом она признала долю своей ответственности за беспорядки, которые возникли в городе в дни саммита.
"Там состоялись вещи, которые являются абсолютно неприемлемыми, и за них я несу ответственность, как и Олаф Шольц", - цитирует канцлера информагентство AFP.
В то же время Меркель дистанцировалась от нападений ее соратников по ХДС в социал-демократа Шольца и призывов к его отставке.
Напомним, в начале года Меркель стала единственной кандидатом в канцлеры от блока сестринских партий ХДС / ХСС на выборах в Бундестаг, которые состоятся осенью. Если блок ХДС / ХСС победит, Меркель четвертый раз возглавит правительство.
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Всех переиграла...
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- Скажите фрау,а что может связать двух людей сильнее,чем узы брака?
_ Узы газопровода.
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