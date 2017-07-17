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Все про:Германия (2876) Меркель (1458)

 Меркель намерена остаться при власти в Германии до 2021 года

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена остаться при власти до 2021 года, если на выборах в Бундестаг осенью победит блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она сказала в эфире телеканала ARD.

На вопрос, может ли она это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.

"Однако я твердо намерена поступить именно так, как я сказала людям", - подчеркнула канцлер, добавив, что на этом базируется доверие

Меркель также ответила на критику выбора места проведения саммита лидеров стран Большой двадцатки в Гамбурге.

"Было очевидно, что (саммит - Ред.) надо провести в большом городе", - заявила канцлер и отметила, что обрадовалась согласии гамбургского бургомистра Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель

При этом она признала долю своей ответственности за беспорядки, которые возникли в городе в дни саммита.

"Там состоялись вещи, которые являются абсолютно неприемлемыми, и за них я несу ответственность, как и Олаф Шольц", - цитирует канцлера информагентство AFP.

В то же время Меркель дистанцировалась от нападений ее соратников по ХДС в социал-демократа Шольца и призывов к его отставке.

Напомним, в начале года Меркель стала единственной кандидатом в канцлеры от блока сестринских партий ХДС / ХСС на выборах в Бундестаг, которые состоятся осенью. Если блок ХДС / ХСС победит, Меркель четвертый раз возглавит правительство.
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Это сколько она уже Германией руководит?
Всех переиграла...
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- Стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией (c)
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упаси и заступи ибо Германия станет темного цвета уже без голубых глаз и светлой кожи
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Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
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к этому времени в Украине мира не будет -она за минское кровопролитие и отделение части Украины , создание "дыныры", по желанию куйла ,тоже несет ответственность..
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Спрашивает как-то )(уйло у Меркель:
- Скажите фрау,а что может связать двух людей сильнее,чем узы брака?
_ Узы газопровода.
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пусть возьмет у хуйла на прокат димона - можно и до 2030-го "семьями дружить".
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Спасибо жителям Берлина за пр....ку Ангелину!
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Молодец тетка, она главное звено стабильности Европы.
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блокиратор вступления Украины в ЕС
блокиратор вступления Украины в НАТО
один из инициаторов оружейного эмбарго для Украины

вечно обеспокоенный сабж
адвокат хуйла
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель намерена остаться при власти в Германии до 2021 года
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