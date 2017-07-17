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 Боевики за сутки осуществили 16 обстрелов по позициям сил АТО. Украинские воины 4 раза открывали ответный огонь, - штаб

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Вчерашний вечер и ночь были неспокойными для мирных жителей Донбасса. И хотя днем ​​незаконные вооруженные формирования не обстреливали украинские позиции, после 18 часов враг все же продолжил провокации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в Водяном и Широкино. С 20:40 и почти на протяжении двух часов враг из 120- и 82-мм минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово. Примерно в это же время преступники били по украинским защитникам в Талаковке. Кроме того, в конце суток боевики выпустили 13 мин калибро 82-мм по Красногоровке.

На луганском направлении, вечером, бандформирования из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли Широкино и Лебединское из САУ. ФОТО

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь", - сообщили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 15 июля боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО.


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