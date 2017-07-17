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 Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе

беспилотник

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также пограничными областями России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США. ВИДЕО

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

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Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания на Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдовы.



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Линию разграничения не пересекал..
А зря.
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на высоте 17 км... канэшно не пересекал, аб чём речь. )
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чтобы рассмотреть получше и более подробно,захватив прилегающие части запоребья..
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он все равно от Попасной уже до Ростова видит.
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Продавец курятины даже бортовои номер рассмотрел ))) говорит, пересекал )))
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А тем временем на Раисе дали ответ беспилотной авиацией

https://www.youtube.com/watch?v=Upa7kVsfYqM
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Разведчик RQ4 Global Hawk снова летит на Донбасс
Jul. 16th, 2017 at 6:39 PM

Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5676

Удивитесь вы или нет, но американский стратегический разведывательный БПЛА RQ4 Global Hawk прямо сейчас подлетает к Мариуполю. А это значит, что в ближайшие пару часов, вдоль линии фронта, на высоте до 20 км снова будет парить высокотехнологичная птичка, способная просканировать объекты вплоть до самого Ростова.

Интересным будет так же, чуть позже, просмотреть маршрут RQ4 Global Hawk над Донбассом. Будет он проложен в воздушном пространстве неоккупированной части региона, или нет. Хотя, даже если птичка залетит на территорию недообразования ДНР или ЛНР, сбить бравые шахтёры его ничем не смогут, ибо такого ЗРК они пока ещё в шахтах не откопали.
Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2604
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