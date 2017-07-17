 Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.
Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также пограничными областями России.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
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Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания на Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдовы.
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А зря.
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https://www.youtube.com/watch?v=Upa7kVsfYqM
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отборным.
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Jul. 16th, 2017 at 6:39 PM
Удивитесь вы или нет, но американский стратегический разведывательный БПЛА RQ4 Global Hawk прямо сейчас подлетает к Мариуполю. А это значит, что в ближайшие пару часов, вдоль линии фронта, на высоте до 20 км снова будет парить высокотехнологичная птичка, способная просканировать объекты вплоть до самого Ростова.
Интересным будет так же, чуть позже, просмотреть маршрут RQ4 Global Hawk над Донбассом. Будет он проложен в воздушном пространстве неоккупированной части региона, или нет. Хотя, даже если птичка залетит на территорию недообразования ДНР или ЛНР, сбить бравые шахтёры его ничем не смогут, ибо такого ЗРК они пока ещё в шахтах не откопали.
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