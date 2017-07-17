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 За прошедшие сутки один украинский воин получил осколочное ранение в районе Талаковки, - штаб АТО

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Один украинский военнослужащий был ранен в ходе АТО 16 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, около девяти вечера преступники били по украинским защитникам в Талаковке.

"В результате этого обстрела один наш военнослужащий получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 15 июля боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Якнайшвидшого одужання пораненому бійцю.
Перемоги українському війську.
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