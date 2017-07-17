 Брат президента Ирана Ферейдун задержан за финансовые махинации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, его обвиняют в получении займов с нулевым процентом и влиянии на назначение директора одного из банков.
Ферейдуну был назначен залог, но из-за того, что он не смог заплатить деньги, его отправили в тюрьму. Чиновник будет освобожден, если уплатит залог до суда.
Ферейдун принимал участие в переговорах между Ираном и западными государствами о достижении ядерной сделки, которая разгневала консервативных политиков, контролирующих судебную систему. Он также выполнял функции посла Ирана в Малайзии и был членом иранской делегации в ООН в Нью-Йорке.
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