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 Брат президента Ирана Ферейдун задержан за финансовые махинации

иран

Брат президента Ирана Хуссейн Ферейдун задержан по обвинению в финансовых преступлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, его обвиняют в получении займов с нулевым процентом и влиянии на назначение директора одного из банков.

Ферейдуну был назначен залог, но из-за того, что он не смог заплатить деньги, его отправили в тюрьму. Чиновник будет освобожден, если уплатит залог до суда.

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Ферейдун принимал участие в переговорах между Ираном и западными государствами о достижении ядерной сделки, которая разгневала консервативных политиков, контролирующих судебную систему. Он также выполнял функции посла Ирана в Малайзии и был членом иранской делегации в ООН в Нью-Йорке.
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Сумніваюсь в справедливості іранського правосуддя.
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Оно по крайней мере работает, по сравнению с постсовковым
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"Брат президента" - для Луценко созвездие Альфа Центавра более достижимая цель, чем водитель народного депутата от БПП, не говоря уже о масажистах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБрат президента Ирана Ферейдун задержан за финансовые махинации
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