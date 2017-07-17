 Матиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Вот что мне нравится в Луценко: когда я ему сказал, что мне предлагали взятку, то в соседнем кабинете тот, кто хотел мне ее дать, был задержан. В соседнем кабинете с моим рабочим. 25 тысяч долларов за то, чтобы закрыть уголовное производство. Пришли через моего помощника, помощник доложил, мы зарегистрировали производство и его задержали. Сейчас дело уже в суде", - сказал Матиос.
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