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 Политика Украины
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Все про:взятка (4269) задержание (5986) Луценко (7044) Матиос Анатолий (527)

 Матиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан

матиос

Главному военному прокурору Анатолию Матиосу предлагали взятку в размере 25 тысяч долларов, чтобы от закрыл уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Вот что мне нравится в Луценко: когда я ему сказал, что мне предлагали взятку, то в соседнем кабинете тот, кто хотел мне ее дать, был задержан. В соседнем кабинете с моим рабочим. 25 тысяч долларов за то, чтобы закрыть уголовное производство. Пришли через моего помощника, помощник доложил, мы зарегистрировали производство и его задержали. Сейчас дело уже в суде", - сказал Матиос.

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.... а когда ко мне подошёл Луценко без тепловизора, я удивился и попросил подойти кого-то из охраны с портмоне.
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Это, наверное, тот бабки предлагал, который за Шокиным в тепловизор подсматривал...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан
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