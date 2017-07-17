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 Политика Украины
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 Матиос засекретил е-декларации 72 военных прокуроров: "У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет"

матиос

Электронные декларации 72 военных прокуроров, расследующих особо важные дела, необходимо закрыть от публичного доступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью ТСН.

"Это закрытие от публичного доступа. У нас в государстве больше 160 открытых реестров. Никто бы не догадался, что у меня дочка, если бы я не внес ее в декларацию. Теперь, забивая в реестры фамилию и имя ребенка, можно узнать, где он проживает, что на нем зарегистрировано, где работает", - сказал чиновник.

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"Там не все военные прокуроры: военных прокуроров 670 человек. Я вынес постановление совершенно обоснованно о запрете публикации в отношении 72 военных прокуроров, которые в том числе расследуют подрыв Шаповала. У нас война, люди добрые, зачем, чтобы можно было давить на человека?" - заявил он.

"Я убежден, что семьям этих 72 прокуроров грозит опасность. У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет. При этом НАПК имеет доступ к их декларациям, помехи их проверке нет. Но тот, кто расследует дела и дает санкции на все эти действия, должен быть огражден", - подчеркнул Матиос.
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Зрозуміло поки що лише таке: у 72 злочинців під дахом Матіоса на руках є вогнепальна зброя.
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Чому Матіос досі займає посаду головного військового прокурора, а не сидить в тюрмі?
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При чому тут блін дикларації до зброї , є? нема? ну нехай не показуюють його , ну блять одним словом викрутились, чи сидіти тихо бо нападуть ? десь я це вже чув ..
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Смешно! У всех Семей украинцев уже есть оружие? А Прокуроров садить нельзя!
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А еще у них, видимо, ничего нет из имущества, а у членов их семей есть и много чего
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По твоему они и их семьи должны быть бомжамы ? Где ты такое видел ?
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Можно уволиться из прокуратуры и перестать быть бомжом.
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Нет. Я пойду в судьи, которые приговорят Матиоса и его 72 подручных вора к пожизненному.
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Сталина на вас нет ? Да, да ! Помним это ! 37 год хочешь вернуть ?
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Вопрос в том,смогут ли прокуроры объяснить происхождение своего имущества
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Коли влада зміниться на нормальну, проти всіх 72-х треба автоматично відкривати кримінальні провадження по статті "Незаконне збагачення"
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В нормальной стране , например как в Дании, ни один прокурор не подаёт декларацию. Они и так честные и живут на одну зарплату, потому что , такая зарплата , после которой стидно вороват.
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Не смеши! В Дании госчиновник раз в 2 меяца подаёт Декларацию! Привычка!
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Вот это реформы, вот это петина победа. Да подсосы шоколадные?
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Ты смотри - в ближайшие две недели акуратно - на смене оте - сразу за щеколадников или кацапов в баню отправит .
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А что ты предлагаешь? Что бы они были бомжамы ?
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Нет пусть при своих зп будут жить в конче заспе.
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Кто пойдёт работать на низкую за?Только вор- это аксиома
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Хоть сам понял,что ляпнул,тепловизор? Бабло на родню позаписывали,а теперь нычкаритесь .
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а методом исключения вычислить тех прокуроров. никто не догадается. нет е декларантов в открытом доступе.значит у родных нет оружия
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Рамсы этими телами потреряны полностью.Овощ с азировым отдыхают.
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І навіщо ті Закони...коли можна просто взяти і "засекретити" свій гаманець...а ви там "внизу" пишіть-пишіть про свої доходи, а ми "похіхікаємо" з вас!
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просто взяти і "засекретити" не можна, але дехто просто займається самоуправством і перевищує службові повноваження
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При чем оружие прокурорских семей к наворованному у народа?
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Толя-тєпловізор буде ся гойдати на ліхтарі. Що там Голубан? З бандерівцямі воює?
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Я бы этим прокурорам дал в месяц по 100 000 гривень и не надо от них никаких декларации. Ещё бы им дал каждому по дому в 300 метров . Государству и людям будет дешевле дать хорошие зарплаты прокурорам , чем маленькие зарплаты и что бы они воровали . Хорошая зарплата + статус , и каждый задумается , а нужно мне быть не честным, и в один момент потерять все .
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Не, 100 000 в месяц маловато...Нужно 10 мильйонов в день. Тогда точно воровать не будут, ога.
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Не суди всех по себе . Украина такая страна , это уже в генах воровать все и даже то что тебе и не надо ?
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Привычка воровать лечится большими тюремными сроками.Проверено в других странах,где таки привычки тоже были.
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За 30.000 і табуреточку вибью... Одноразово... а парочку, трійку в день..
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Ты кто такой? С какой планеты, с планеты честных прокуроров, или их лозунгов?
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А, планета дани прокурорам, понятно. Тогда с тебя дань за написание постов на Украинском ресурсе.
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Я каждый день , вот уже 25 лет просыпаюсь со словами : Спасибо тебе Боже , что дал мне разума , уехать с Украины и не жить рядом с такимы как Иванова ! Амин
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В Дании скучно,да и местные с иностранцами не особо дружат
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100 тысяч гривен? 3 тысячи евро? Это ты так пошутил неудачно? И с чего это он вдруг может всё потерять? Ты в Украине про такое слышал?
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В Дании так и есть . Получают хорошую зарплату , а есть попались, то тиряют все .
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В Дании - неотвратимость наказания, а у нас её нет и никогда не будет. Именно она удерживает, а не какая-то зарплата или общественное порицание..
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неотвратимость наказания, --- прям как при сталине ? Ты на 37 год намекаешь?
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Ты хочешь сказать ,что в Дании не посадят прокурора,если суд определит ,что он вор?)))
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Матиос, иди на ..Й!!! Стыдно, что в Украине это убогое главный военный прокурор
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Кокой бы не был прокурор, бы всегда будешь так писать о прокурорах . Это такой комплекс не полноценности.
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Толе дали право гриф налагать вечный? что-то в этом мире не так. выращивает Ассанжа нашего своими потными ручёнками, маладец.
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Прокуратура не способна защитить собственных сотрудников, на что она тогда вообще способна?
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Сегодня на 1+1 была передача "Інтимні зони" про Матиоса...
совпадение?
там он такую ахинею нес, что на голову не надеть ...
вот ссілка на анонс
https://www.youtube.com/watch?v=owuvPUUt9kU
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Матиос давно прогнал. Вспомните хотя-бы фэйковые покушения. Доказано на примере СБУ ов. Если б этот урод был реальной угрозой - взяли б не "бракованный тепловизор"
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Я всегда говорил
ПОКА НЕ НАЧНЕМ ВЕШАТЬ ДЕЛА НЕ БУДЕТ!!
Ну наш народ... народ мазохист ему нравится когда всякие МАТИОСЫ ГРОСИ И ПЕЦИ его имеют! по другому я это объяснить не могу.
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Когда к власти придут честные люди, этих 72 можете смело пустить в расход, не ошибетесь!
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вот таких пи#аров назначет рошен
какой поп, такой приход
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Совсем охренели!
Ещё один Путин нашёлся , детей он прячет !
У тех кто читает это на детей что то записано ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос засекретил е-декларации 72 военных прокуроров: "У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет"
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