 Матиос засекретил е-декларации 72 военных прокуроров: "У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью ТСН.
"Это закрытие от публичного доступа. У нас в государстве больше 160 открытых реестров. Никто бы не догадался, что у меня дочка, если бы я не внес ее в декларацию. Теперь, забивая в реестры фамилию и имя ребенка, можно узнать, где он проживает, что на нем зарегистрировано, где работает", - сказал чиновник.
"Там не все военные прокуроры: военных прокуроров 670 человек. Я вынес постановление совершенно обоснованно о запрете публикации в отношении 72 военных прокуроров, которые в том числе расследуют подрыв Шаповала. У нас война, люди добрые, зачем, чтобы можно было давить на человека?" - заявил он.
"Я убежден, что семьям этих 72 прокуроров грозит опасность. У них самих есть оружие, а вот у их родных - нет. При этом НАПК имеет доступ к их декларациям, помехи их проверке нет. Но тот, кто расследует дела и дает санкции на все эти действия, должен быть огражден", - подчеркнул Матиос.
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блятьодним словом викрутились, чи сидіти тихо бо нападуть ? десь я це вже чув ..
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совпадение?
там он такую ахинею нес, что на голову не надеть ...
вот ссілка на анонс
https://www.youtube.com/watch?v=owuvPUUt9kU
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ПОКА НЕ НАЧНЕМ ВЕШАТЬ ДЕЛА НЕ БУДЕТ!!
Ну наш народ... народ мазохист ему нравится когда всякие МАТИОСЫ ГРОСИ И ПЕЦИ его имеют! по другому я это объяснить не могу.
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какой поп, такой приход
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Ещё один Путин нашёлся , детей он прячет !
У тех кто читает это на детей что то записано ?!
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