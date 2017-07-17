 Житель Донецка получил пулевое ранение в спину на КПВВ "Марьинка"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 51-летний житель оккупированного Донецка получил пулевое ранение в спину со стороны неподконтрольной территории, когда стоял в очереди на контрольно-пропускном пункте. Дончанин ехал на собственном автомобиле в Славянск. Ожидая своей очереди, он вышел из машины, и его ранило.
По предварительным данным, вечером обстрелов КПВВ не было, однако периодически слышны одиночные выстрелы со стороны боевиков.
Пострадавший госпитализирован в больницу города Курахово. Мужчину уже прооперировали, состояние не тяжелое.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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не рассчитались....отступали кукурузой в сторону своих...но коварный враг все таки сумел достать Дейдея))))))))))))
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свойо благорродное названийо?? Т.Е в ЖОПЕ??? 💨💨💩💨💨
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