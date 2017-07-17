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 Житель Донецка получил пулевое ранение в спину на КПВВ "Марьинка"

марьинка

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" (Донецкая область) мужчина получил ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 51-летний житель оккупированного Донецка получил пулевое ранение в спину со стороны неподконтрольной территории, когда стоял в очереди на контрольно-пропускном пункте. Дончанин ехал на собственном автомобиле в Славянск. Ожидая своей очереди, он вышел из машины, и его ранило.

По предварительным данным, вечером обстрелов КПВВ не было, однако периодически слышны одиночные выстрелы со стороны боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК

Пострадавший госпитализирован в больницу города Курахово. Мужчину уже прооперировали, состояние не тяжелое.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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Он на вражеский дот бросился,что бы потом раненой жопой перед прокурором трясти
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Да,теперь он будет,как Полиграф Полиграфыч ,на колчаковских фронтах пораненный ...
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видать где то под Авдеевкой МОЩНО ШТУРМОМ БРАЛИ ШАШЛЫЧНУЮ)))))))))
не рассчитались....отступали кукурузой в сторону своих...но коварный враг все таки сумел достать Дейдея))))))))))))
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и че его до сих пор не представили к Герою Украины???))))))
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Вот скотыняка и ранила. Притом в Киеве. А чтобы как то выкрутить ето дело пришлось срочно ехать на даунбас и оттуда вызывать скорую рассказывая о боевом ранении...
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Да не... если бы его в *опу ранили, он бы помер- ни один человек не может жить после ранения в мозг!
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А теперь герой - прогудьщик! На работе в Раде надо быть! А не пиариться! Ой, ранили! Не убили! А все поверят что не крал?
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Это наказание ем за то что звал русский мир в Украину?
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Не, то бухой обдрочинец шмальнул - это такие абизяны в камуфляже с обосцаными триколорами.
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Таки жидель даунеццкий палучил раненийо тама , где спина оканчивает
свойо благорродное названийо?? Т.Е в ЖОПЕ??? 💨💨💩💨💨
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Зуб даю, нет, все зубы даю - мужик уверен что его Хунта подстрелила.
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У него нет доказательств,несчастный случай на охоте
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Это так защитнеги лугандона холуям своим объясняют,что нех к хунте ездить за жрачкой и социалкой .
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И шо? Нефиг шастать в Украину из дыры. А то как за "пожрать" и за пенсиями- то в Украину. А как с флагами бегать- так с аквафрешами и войну зазывать, ненавидя бИндер.
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ЭТО ИЗ ХРЕНОСОССИИ ПРИВЕТ ПРИЛЕТЕЛ - ХОРОШО НЕ В ЖОПУ Т. К. У СОВКОВ ДАМБАСКИХ ОНА И ТАК МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ.
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как то пох что там долбосянину в жопу прилетело от своих. Звали сруцкий мир получите.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Донецка получил пулевое ранение в спину на КПВВ "Марьинка"
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