 Вдова Вороненкова Максакова: Убийство вряд ли согласовывали с Кремлем

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала вдова политика, оперная певица Мария Максакова в интервью Радио Свобода.
На вопрос, находится ли заказчик убийства в Кремле, она ответила: "Нет". На уточняющий вопрос "И не согласовывал с Кремлем?" Максакова ответила: "Не уверена. Думаю, что не согласовывал".
"Мой муж был им костью в горле: я имею в виду различные группы внутри Федеральной службы безопасности... Там тоже не все так однородно, но, тем не менее, там есть основные группы, которые ведут экономические войны, когда должны были бы заниматься ловлей шпионов. С ними познакомившись без прикрас и без лишнего кокетства, я поняла, что дело в системе - даже не в тех, кто ее возглавляет", - добавила Максакова.
"Генпрокурор Луценко сказал о том, что убийство почти раскрыто. Я просто очень желаю следователям мужества (это само собой, оно у них есть), но чтобы все сложилось так, как они планируют, чтобы удача была на их стороне. Редко бывают раскрыты заказные убийства так, чтобы вплоть до заказчика. Здесь большие шансы именно на это. Поэтому я просто держу кулаки", - сказала она.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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Лубовный чертырьохугольник...
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Напугали?
Ой вэй...
Ну да ладно, тебе с этим жить...
Но не нужно втирать тут говно за повидло...
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И будет это очередной победой путина.)))
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Думать головой надо о государстве, сидя наверху, а не только о своих карманах.
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Пацаны, не обижайтесь, я не назло.Это не Стокгольм, это - Украина. Чернигов.
Приятного аппетита!
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