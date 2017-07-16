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 Политика Украины
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 Вдова Вороненкова Максакова: Убийство вряд ли согласовывали с Кремлем

максакова

Бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова убили в Киеве не по заказу руководства России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала вдова политика, оперная певица Мария Максакова в интервью Радио Свобода.

На вопрос, находится ли заказчик убийства в Кремле, она ответила: "Нет". На уточняющий вопрос "И не согласовывал с Кремлем?" Максакова ответила: "Не уверена. Думаю, что не согласовывал".

"Мой муж был им костью в горле: я имею в виду различные группы внутри Федеральной службы безопасности... Там тоже не все так однородно, но, тем не менее, там есть основные группы, которые ведут экономические войны, когда должны были бы заниматься ловлей шпионов. С ними познакомившись без прикрас и без лишнего кокетства, я поняла, что дело в системе - даже не в тех, кто ее возглавляет", - добавила Максакова.

"Генпрокурор Луценко сказал о том, что убийство почти раскрыто. Я просто очень желаю следователям мужества (это само собой, оно у них есть), но чтобы все сложилось так, как они планируют, чтобы удача была на их стороне. Редко бывают раскрыты заказные убийства так, чтобы вплоть до заказчика. Здесь большие шансы именно на это. Поэтому я просто держу кулаки", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы близки к раскрытию дела об убийстве Вороненкова, - Луценко

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.


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Убийство такого важного свидетеля ,как экс депутат госдумы РФ это провал СБУ и никаких отставки ,ничего,полное разложение
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Вована-стрючка боитси в мордор ухи навострила.
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так есть чего бояться-проверено уже горьким опытом
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если бы у нас были нормальные спецслужбы, я б тоже так сказал..но оочень сомневаюсь...
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Тут не столько наши нормальные спецслужбы,сколько его нормальные бабки сработали...
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Та да... рикошет.. во у Диджея шампур за 30км..Диверсия, без ***звезды...
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Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут, заразы!
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У РАМЗАНКИ КАДЫРОВА ПОТЕКЛА СТЕРТАЯ И ПОРВАТАЯ ЖЫДАМИ ЖОПА. ПОЭТОМУ ОНО ПОЕХАЛО В ТАИЛАНД МЕНЯТЬ АНУС НА ОБЕЗЬЯНИЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ У КАДЫРКИ ОРГАНИЗМ ОТТОРГАЕТ).


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Кремль это средневековый архитектурный ансамбль под охраной ЮНЕСКО. Глупо с ним что-то согласовывать.
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Мнение Максаковой не имеет значения, т.к. Геращенко и Аваков давно изложили всю правду.
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Максаковой опять надо искать крутого мужа,может даже политика, может в Украине? Агент влияния раши внедрен.
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Понятное дело,что заднюю врубила - супруга кацапам наши спецы на блюдечке преподнесли,как и других.
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Тема бриллиантов не раскрыта! убежать с рашки с пустыми руками не по-людски!
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Лубовнык??
Лубовный чертырьохугольник...
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А шо там расследовать, стандартная русская схема распила. 99% денег, выделеных на убийство распилили на разных уровнях еще до исполнителя, а на ту 1000 долларов, что осталась никого лучше нанять не получилось.
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в тексте новости оперная певица, на фотке в новости хардкорный шоубиз, в жизни рабочее звено в иерархии Кобзона. Andrey Sokolov предполагает тему бриллиантовых прокуроров на международном уровне. Стоит учесть существование пары десятков типов наркотиков, которые легко купить в любом развлекательном заведении Киева, которое круглосуточно работает, в виде таблеток метамфетамин, дмт, лсд, и т.п. Мелкие воришки чуть не завалили трансконтинентальный канал поставки.
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Дело почти раскрыто. Он ШУТИТ. ? Оно по факту раскрыто, убийца Установлен 100%, заказчика все равно доказательной базы НЕ НАРОЮТ, (ну понятно что рашка, но никого же не посадят, даже суда не будет), Просто это сколько ВОЛОКИТЫ по делу на 24 часа.
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Что девонька, дозвонились?
Напугали?
Ой вэй...
Ну да ладно, тебе с этим жить...
Но не нужно втирать тут говно за повидло...
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Уедет Максакова в расиюшку, наверное, уже пригласили.
И будет это очередной победой путина.)))
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Украине от этого плохо? нечего было вообще их впускать.
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Да, плохо.
Думать головой надо о государстве, сидя наверху, а не только о своих карманах.
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тёла яркая, муж прикопал. Клименко разведётся и женится на ней )
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О хорошем и вкусном :D
Пацаны, не обижайтесь, я не назло.Это не Стокгольм, это - Украина. Чернигов.
Приятного аппетита!

(link: https://www.facebook.com/dvmironenko/posts/10209319958138181) facebook.com/dvmironenko/po… Вдова Вороненкова Максакова: Убийство вряд ли согласовывали с Кремлем - Цензор.НЕТ 9938
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Максючка ТП, зарылась бы поглубже в навоз и помалкивала для своей же пользы.
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Так , делаем расследование . Помните , что сто раз повторил Вороненков ? А то, что Сурков был против захвата Крыма. А жена Вороненкова ближайшая подруга жены Суркова .То есть входима в дом Суркова . Вы видели Суркова сейчас ? До "убийства "Вороненкова он был нормальный , а сейчас как хащик --одни кости. Элита сливает пуйла ? И он догадывается ? И если посмотреть видео убийства , то коллер стрелял практически в упор , в лицо .Но огда почему не снесло пол головы , а только отверстие с левой стороны ?- где видно, что пуля прошла через нижнюю челюсть . Так не бывает И еще--зачем " труп с места на место переносили ? То он по средине тротуара , то он под стеной лежит . Так он жив ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВдова Вороненкова Максакова: Убийство вряд ли согласовывали с Кремлем
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