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 Политика Украины, Экономика
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Все про:депозит (239) местное самоуправление (132) Зубко (275)

 "У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - Зубко

зубко

Органы местного самоуправления хранят на депозитных счетах в банках 55 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в интервью "Еспресо".

"У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - сказал он.

"Я думаю, что не для того люди платят деньги, чтобы город, или орган местного самоуправления, или муниципалитет зарабатывал проценты на депозитах. Люди платят налоги для того, чтобы реализованы были проекты и в их жизни конкретно изменилось что-то, - либо был отремонтирован жилой фонд, либо дороги, либо, например, детский сад был более качественный и более теплый, чем тот, куда ходил ребенок до этого", - подчеркнул чиновник.

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"Любое нахождение средств на депозитных счетах - это финансирование банковской системы", - заявил Зубко.
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Зубок, а ты на чужой пирожок то не раззявляй роток
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Та да.. Почки , печень ..шо тама исчо на пересадку??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - Зубко
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