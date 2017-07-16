 "У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в интервью "Еспресо".
"У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - сказал он.
"Я думаю, что не для того люди платят деньги, чтобы город, или орган местного самоуправления, или муниципалитет зарабатывал проценты на депозитах. Люди платят налоги для того, чтобы реализованы были проекты и в их жизни конкретно изменилось что-то, - либо был отремонтирован жилой фонд, либо дороги, либо, например, детский сад был более качественный и более теплый, чем тот, куда ходил ребенок до этого", - подчеркнул чиновник.
"Любое нахождение средств на депозитных счетах - это финансирование банковской системы", - заявил Зубко.
263 4
Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим, - Зубко(61)
Зубко: Мы проработали план действий по предотвращению экологической угрозы на Донбассе(11)
73% мусорных площадок во Львое уже освобождены от накопившегося мусора, - Зубко(41)
Львов должен предоставить ГПУ факты препятствования вывозу мусора из города, - Зубко(31)
Новости Крымнаша. "Прозрение всё-таки наступает"(0)
В Александровке Донецкой области возобновлено централизованное водоснабжение, - Зубко(0)
Уровень подготовки соцобъектов к отопительному сезону - около 30%, - Зубко(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить