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 За рубежом
  2014  79
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 Трамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ

трамп

Президент Дональд Трамп в воскресенье подверг критике американские СМИ, обвинив их в "искажении демократии" в публикациях о прошлогодней встрече его старшего сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как он считал, передаст ему разоблачительную информацию о демократическом кандидате Хиллари Клинтон накануне выборов 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Находясь на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, президент опубликовал серию твитов, в которых выступил в защиту Дональда Трампа-младшего, который встретился с Весельницкой в июне 2016 года - после того, как посредник сообщил, что она является адвокатом российского правительства, которая может предложить ему информацию в рамках усилий Москвы по поддержке Трампа в борьбе с Клинтон.

В одном из твитов Трамп написал: "Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы для дебатов и удалять 33 тысячи электронных писем, но СМИ фейковых новостей презрительно отзываются о моем сыне Доне?"

Трамп имел в виду переписку, которую Клинтон удалила с личного сервера во время работы госсекретарем. Кроме того, ее заранее ознакомили с вопросами для одних из дебатов с соперником в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые она проиграла Трампу.

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"Со своими фальшивыми анонимными источниками, крайне тенденциозными и даже сфальсифицированными материалами, фейковые новости искажают демократию в нашей стране!" - написал Трамп.

Ассоциация корреспондентов Белого дома отвергла критику Трампа.

"Свободная и независимая пресса в действительности имеет решающее значение для демократии", - говорится в заявлении ассоциации.

Ситуация с вопросами на дебатах стала достоянием общественности лишь в результате взлома файлов Национального комитета Демократической партии - операции, которая, по мнению американской разведки, направлялась лично президентом России Владимиром Путиным в попытке помочь Трампу.

Портал WikiLeaks опубликовал тысячи похищенных электронных писем накануне выборов. Многие письма вскрыли неприглядные закулисные усилия сотрудников Демократической партии, направленные на то, чтобы помочь Клинтон добиться официального выдвижения кандидатом от партии. Она частично возлагает вину за свое поражение на публикацию этих писем.

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В другом твите Трамп поблагодарил бывшего советника по избирательной кампании Майкла Капута за его показания в Комитете Палаты представителей по разведке. Трамп написал, что Капуто "очень мощно" заявил, что он знает, что никакого сговора между штабом Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании не было.

Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства в президентские выборы, называя их "охотой на ведьм" и оправданием демократами поражения Хиллари Клинтон. Джей Секулов - один из адвокатов Трампа - заявил в воскресенье, выступая в программе ABC News, что, по его мнению, проводимые расследования не приведут к тому, что Трампу придется давать показания по данному делу, хотя сам Трамп ранее сказал, что сделает это в случае необходимости.
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это .. кто затевает вот это вот вот эту трампофобию затевает!
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но разве МОЗГИ включать не надо перед встречей с российским адвокатом? Разве он не понимал КТО что за ней стоит раиская гэбешня? И НА САМОМ деле он встречался не с адвокатом а с раискими СПЕЦСЛУЖБАМИ ... И ниче? ВОПРОСЫ не возникли ТОГДА???
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Читайте текст новости. Они знали с самого начала,шо встречаются с гэбней и бежали на этот сходняк,ломая копыта.
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Дааа, походу они готовились зайти дальше чем в ОРДЛО...
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с периодичностью 1 раз в неделю на Трампа выливается новый компромат
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Раз так, то можно только догадываться сколько он там дураков свалять успел и наворочал, пока лез в президенты.
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В этот случае они сами на себя выдали компромат. Дональд Джуниор Трамп видно мало отличается от папашки. Этот цирк будет до конца его прибывания в Белом доме. Если не вся, то пол Америки точно ухохатывается каждый вечер. Рейтинг вечерних шоу растет. Трамп- это такая пища для комедийных шоу, о Боже мой. А страна при этом в полном порядке, потому что президент в демократическом государстве- не есть царь.
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она в полнейшем порядке. особенно когда гляну на свои обои на стенах. и чего я не в Америке родился? за что мне такое наказание, на старые обои смотреть каждый день и знать,что не скоро обновлю. как с этим жить даже не знаю. а живу.
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какой у вас ник...говоряще саркастический...
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Просто он не закончил свой ник: ... никогда не был.
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это кацапа так перекасило - что он свою лыбу везде тулит как и хардюша и глебушка...
заметил что дурачки часто смайликами пользуются - без причины...
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он нас демонстрацией своего ника тролит.
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да плевать на таких, оно думает что это нас сильно задевает...
я вон на дурачка не обижаюсь - а то на кацапа...?\оно мне нужно...?)\
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да не переживай - он у них поперёк горла застрял...
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руки прочь от пидоРашки расеюшки, мерзкие пиндоские журнашлюшки!
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У нас тоже блокируют фотку сынка Собаки будет строителя - Мойши Алексеича в футболке "россия ". Ось шо значит демократические ценности!
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Манафорт получил от регионалов больше, чем ПР официально тратилаТрамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ - Цензор.НЕТ 7564

July 16th, 10:50
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает "Украинская правда".

Как известно, Манафорт подал отчеты в Минюст США, в которых указано, что в указанный период он получил от регионалов $17 млн.

По данным же издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около $11,1 млн. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме $12,1 млн.

В ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат по "черной кассе" Партии регионов Манафорту.
Трамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ - Цензор.НЕТ 6245
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то ли еще будет...
давят на трампулю связями с путлером..
чтобы спасти свою репутацию ему придется идти на жесткие меры.
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нужно бежать от Хуйла-как черт от ладана и все равно дожидаться импичмента
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Зря рыжий войну со СМИ затеял, они ему помогут импичмент получить.
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Трамп не знает никаких иных способов полотической борьбы кромe вранья и клеветы. Это и откровенно низкий интеллект делает его легким обьектом вербовки. Хорошо, что политическая система Америки связала его по рукам и ногами. Я бы еще и смерительную рубашку надел - до импичмента.
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Господин Трамп, вы должны понять вот это:
Русские - это мандавошки! Пока всех не выведите - чесаться будете долго!
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Когда ты ставишь на дружбу с русскими, ты всегда проиграешь, и Трамп не исключение!
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Любитель Пуйла с юга африки.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mugabe
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Россия ведет переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в автопроме
https://goo.gl/D2VLez
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Россия ведет переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в автопроме
https://goo.gl/D2VLez
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"В другом твите Трамп поблагодарил бывшего советника по избирательной кампании Майкла Капута за его показания в Комитете Палаты представителей по разведке. Трамп написал, что Капуто "очень мощно" заявил, что он знает, что никакого сговора между штабом Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании не было", - если Капут, то точно знает лишь Капут.
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Погугли для интереса этого Капута. Работал с гэбней аж с конца 1990-х.И очень этим гордится.
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Юрист была женщина.. Какие извращения?? Нююю..
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і маланійяяя нє узнааєть-какой у Трампа біл канєць..
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Трамп опасный маргинал.Надо срочно удалить пост.
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Вот и преимущества демократии.Трамадол может на прессу гавкать сколько угодно,но тронуть ее ему не дадут,сразу улетит
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тяжко американцам будет с ихним "овощем"...
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На Добраніч ХУНТА !!!!!

І хоч інколи вибачайте порохоботів. як не пательньою по дурній макітрі то лопатою по спині !

Трамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ - Цензор.НЕТ 4286
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Спи дупкою до стінки. Порохоботи слідкують за тобою
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Тампа ждёт импичмент, такого идиота не будут лодго терпеть с США на посту президента.
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Говорим Трамп - подозреваем Капут и наоборот.
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а Трамп многому у наших научился, у нас только обвиняют в работе на кацапов. он мудак похоронит США если они его не уберут.
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ну погавкав на писак)) - так демократія)))
що Р.Рейган був розумнійший за Трампа?!
але ж сересер розвалився, потім не знали що з цим робити...
але ж зараз є напрацювання - рососія буде розчленована)) і зброя ядерна відібрана -- ваную!
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У Рейгана были яйца, которые предназначались для серьезных дел, у трампа они тоже есть, но эксклюзивно для мелашки
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та ні, просто світ трохи змінився, за ці роки - Рейган читав все на а4), а Трамп на айфоні постить! )))
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трамплин ,начал войну с невидимым врагом в стране в которой он президент(сми), но враг трамплина , в этой стране есть большим другом американского народа. - войноу эту он начал на свою политическую погибель...
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А ведь, действительно, с русскими связался - с покоем распрощался на всегда!!!
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ваще.. нююю...Я -заСАДИСТ.. а причемотамагаварили ..нюю не заса..не вкурил..

Лубов спасьот Мір!!! Ню і Я пастараюсь...
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Нююю, трахнул енту юристку , как врага USA і усєх дєлов..
Вот Біл Клімакс Левінсоске нехерехи оттпппуууустиил и ничаво такого-дєло і тєло то
жітєйскоє, кака гаварил мастурбатор , живущий на крішє..правда , у няво біл
пррропєлєрр в попє.. ваще- жопє...запутанілі ващє...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ
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