 Трамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Находясь на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, президент опубликовал серию твитов, в которых выступил в защиту Дональда Трампа-младшего, который встретился с Весельницкой в июне 2016 года - после того, как посредник сообщил, что она является адвокатом российского правительства, которая может предложить ему информацию в рамках усилий Москвы по поддержке Трампа в борьбе с Клинтон.
В одном из твитов Трамп написал: "Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы для дебатов и удалять 33 тысячи электронных писем, но СМИ фейковых новостей презрительно отзываются о моем сыне Доне?"
Трамп имел в виду переписку, которую Клинтон удалила с личного сервера во время работы госсекретарем. Кроме того, ее заранее ознакомили с вопросами для одних из дебатов с соперником в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые она проиграла Трампу.
"Со своими фальшивыми анонимными источниками, крайне тенденциозными и даже сфальсифицированными материалами, фейковые новости искажают демократию в нашей стране!" - написал Трамп.
Ассоциация корреспондентов Белого дома отвергла критику Трампа.
"Свободная и независимая пресса в действительности имеет решающее значение для демократии", - говорится в заявлении ассоциации.
Ситуация с вопросами на дебатах стала достоянием общественности лишь в результате взлома файлов Национального комитета Демократической партии - операции, которая, по мнению американской разведки, направлялась лично президентом России Владимиром Путиным в попытке помочь Трампу.
Портал WikiLeaks опубликовал тысячи похищенных электронных писем накануне выборов. Многие письма вскрыли неприглядные закулисные усилия сотрудников Демократической партии, направленные на то, чтобы помочь Клинтон добиться официального выдвижения кандидатом от партии. Она частично возлагает вину за свое поражение на публикацию этих писем.
В другом твите Трамп поблагодарил бывшего советника по избирательной кампании Майкла Капута за его показания в Комитете Палаты представителей по разведке. Трамп написал, что Капуто "очень мощно" заявил, что он знает, что никакого сговора между штабом Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании не было.
Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства в президентские выборы, называя их "охотой на ведьм" и оправданием демократами поражения Хиллари Клинтон. Джей Секулов - один из адвокатов Трампа - заявил в воскресенье, выступая в программе ABC News, что, по его мнению, проводимые расследования не приведут к тому, что Трампу придется давать показания по данному делу, хотя сам Трамп ранее сказал, что сделает это в случае необходимости.
2014 79
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заметил что дурачки часто смайликами пользуются - без причины...
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я вон на дурачка не обижаюсь - а то на кацапа...?\оно мне нужно...?)\
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пидоРашкирасеюшки, мерзкие пиндоские журнашлюшки!
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July 16th, 10:50
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает "Украинская правда".
Как известно, Манафорт подал отчеты в Минюст США, в которых указано, что в указанный период он получил от регионалов $17 млн.
По данным же издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около $11,1 млн. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме $12,1 млн.
В ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат по "черной кассе" Партии регионов Манафорту.
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давят на трампулю связями с путлером..
чтобы спасти свою репутацию ему придется идти на жесткие меры.
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Русские - это мандавошки! Пока всех не выведите - чесаться будете долго!
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https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mugabe
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https://goo.gl/D2VLez
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https://goo.gl/D2VLez
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І хоч інколи вибачайте порохоботів. як не пательньою по дурній макітрі то лопатою по спині !
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що Р.Рейган був розумнійший за Трампа?!
але ж сересер розвалився, потім не знали що з цим робити...
але ж зараз є напрацювання - рососія буде розчленована)) і зброя ядерна відібрана -- ваную!
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Лубов спасьот Мір!!! Ню і Я пастараюсь...
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Вот Біл Клімакс Левінсоске нехерехи оттпппуууустиил и ничаво такого-дєло і тєло то
жітєйскоє, кака гаварил мастурбатор , живущий на крішє..правда , у няво біл
пррропєлєрр в попє.. ваще- жопє...запутанілі ващє...
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