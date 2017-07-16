""Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "112 Украина".
"Я думаю, что это больше отголосок "днепропетровских" и отголосок "донецких". Можно сказать, что мы представляем Центральную Украину, и я одинаково говорю на украинском языке и одинаково говорю по-русски. И это никогда не было у нас какой-то проблемой внутри. Поэтому для меня ментально Украина - единая, неделимая", - сказал он.
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"Выходец из Винницкой области, по большому счету, - только тот, кто родился. Это только я, пару министров правительства (два, по-моему) и, возможно, пару руководителей. Поэтому если нас наберется 3-5 человек... Но я хочу честно сказать, абсолютно откровенно: это разделение - винницкие, не винницкие - это такая глупость, нельзя так людей делить", - добавил Гройсман.
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А что, кто-то предъяву (сравнение) уже сделал?
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НУ, ГЛУПОСТИ НЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО МЁРТВЫЕ...(тем более ТАКИЕ)
"МЁРТВЫЕ МОЛЧАТ" (Omerta)
Омерта́ (итал. omertà - взаимное укрывательство, круговая порука) - «кодекс чести» у мафии, несотрудничество с государством. Включает следующие положения:есть только одна причина покинуть организацию - смерть;обидчик одного члена организации обижает всю организацию;правосудие вершит только организация;члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;предательство карается убийством предателя и всех его родственников; под предательством подразумевается даже произнесение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия.Целью омерты является контроль над участниками мафии со стороны вышестоящих членов криминальной организации, а также запугивание рядовых её членов.
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Где я такое уже видел?
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И продавцов.
У меня бабушка из винницкой области, так что акцент улавливается моментально.
Но сравнивать винницких и днепропетровских, конечно, смешно.
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Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
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Основная и единственная реформа парошенка, в которой он преуспел. Выдавить остатки интеллигенции за рубеж и на руинах коррупции править вечно
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Вікно можливостей для реформ в Україні закривається - Washington Post
11:20 - 16 июл. 2017 г.
https://t.co/a7zb9p1iOL
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писать нельзя, думаю хоть за картинки банить не будут
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Правда, за другие картинки....
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Есть ещё одна глупость , это он сам.
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