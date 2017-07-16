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 Политика Украины
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Все про:Винницкая область (436) власть (2630) Гройсман (3171)

 "Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман

гройсман

Деление политической элиты на "винницких", "донецких" или "днепропетровских" - это глупость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что это больше отголосок "днепропетровских" и отголосок "донецких". Можно сказать, что мы представляем Центральную Украину, и я одинаково говорю на украинском языке и одинаково говорю по-русски. И это никогда не было у нас какой-то проблемой внутри. Поэтому для меня ментально Украина - единая, неделимая", - сказал он.

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"Выходец из Винницкой области, по большому счету, - только тот, кто родился. Это только я, пару министров правительства (два, по-моему) и, возможно, пару руководителей. Поэтому если нас наберется 3-5 человек... Но я хочу честно сказать, абсолютно откровенно: это разделение - винницкие, не винницкие - это такая глупость, нельзя так людей делить", - добавил Гройсман.
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Лучше быть умным и косить под дурака, чем быть дураком, пытающимся казаться умным.
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Правильно, Гнойсман, зачем нам вас делить по направлениям вашего "полёта"?
"Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5631
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Это он так отмазывается?
А что, кто-то предъяву (сравнение) уже сделал?
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""Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман"
НУ, ГЛУПОСТИ НЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО МЁРТВЫЕ...(тем более ТАКИЕ)
"МЁРТВЫЕ МОЛЧАТ" (Omerta)

Омерта́ (итал. omertà - взаимное укрывательство, круговая порука) - «кодекс чести» у мафии, несотрудничество с государством. Включает следующие положения:есть только одна причина покинуть организацию - смерть;обидчик одного члена организации обижает всю организацию;правосудие вершит только организация;члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;предательство карается убийством предателя и всех его родственников; под предательством подразумевается даже произнесение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия.Целью омерты является контроль над участниками мафии со стороны вышестоящих членов криминальной организации, а также запугивание рядовых её членов.
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Президент и премьер из одного региона, уровень жизни становится все хуже, тролли в интернете пишут что нужно просто больше работать, Юлька воровка и альтернативы этой власти нет.
Где я такое уже видел?
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Диагноз: психических отклонений нет. Просто дурак.
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Рыги, кстати, говорили тоже самое, мол мы не только даунецкие... И как доказательство демонстрировали общественности Ганю Герман и Тарасыка... язык не поворачивается ...Черновила. Напомнить кому сии господа полируют жопу сегодня? Да да... Самому мирумирному
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а вот к примеру, Володька на идиш так же свободно говорит как на русском и украинском?
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Киев полон водителей маршруток с винницким говором.
И продавцов.

У меня бабушка из винницкой области, так что акцент улавливается моментально.
Но сравнивать винницких и днепропетровских, конечно, смешно.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться... становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон. Как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не вченый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!(с)


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Голохвостов,барыга с Винницкого базара,за канавой?
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Вот такие вот гройсманы есть в любой партии от любого регионального мафиозного клана. Вроде бы донецкие, днепропетровские. тернопольские... но откуда в парламенте 43% пархатых коррумпированных жидов? Именно они и есть кровеносная система коррупции. Все эти местечковые тупицы вальцманы молдавские, гройсманы винницкие, яценюки черновецкие и капительманы днепровские, добкины харьковские... Тьфу, гадость!
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чому не 125%? краще 1034%. так цікавіше пургу писати.
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Включи любой украинский канал и посмотри на рожи в Раде. Не ошибешься! Открой список депутатов на сайте ВР... Можливо в тебе конітивний дисонанс коли читаєш "Порошенко" а бачиш пику Вальцмана? То хто ж тобі лікар?
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На базаре винницком
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
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Тільки брехун буде виправдовуватися, Гройсман не тільки брехун, а ще й дурний, оскільки будучи на посаді прем'єр міністра, опускається до заяв директора ринку.
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Правильно Гройсман, потому что просто эти слова ничего не выражают. Нужно говорить преступная организация "Донецких" - во главе с Януковичем, "Днепропетровских" - во главе с Тимошенко, и тд. и т.п. "Львовских" и "Винницких" в том числе, на примере РФ - там рпавит "Питерская" преступная организация, До 2014 года почти побороли "Днепропетровскую" но ее душила "Донецкая" и не додушила "Донецкую" преступную организацию почти прогнали, сейчас дожимают (Добкин, Клименко и т.п.). По не понятному стечению обстоятельств вдруг не фаворе так и осталась Депропетровская ПО, а вот Ринат Ихтамнетов (где-то в фамилии допустил ошибку.... ) из Донецких вдруг стал красавчиком не смотря на то что всем понятно что один из первых спонисровал терроризм. И видно благодаря союзу недобитых Донецких и Виницких, последние почти празднуют победу над Днепропетровскими и Львовскими. Так что Гройсман - ты не Еврей, который пытается построет такоеже сильное государство Укарина как Израиль, нет ты сродни уракам работающим на сисетму в интересах малого чилса людей а не большинства жителей Украины, как делают Евреи в Израиле, так что правильно ты Гройсман нужно давать полное название правящему клану в Украине - Винницкая преступная организация... от которой один шаг к террористической организации, если будет отдан хоть один приказ Винницкими уродами стрелять в людей по д предлогом противодействия эфимерному "шатуну" и подобным способам слепить внутреннего врага из ничего ка кделают в РФ.
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Основная и единственная реформа парошенка, в которой он преуспел. Выдавить остатки интеллигенции за рубеж и на руинах коррупции править вечно

"Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9896
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...річ у тому,що хто не прийшов би до влади тягне за собою увесь клан,усіх родичів,друзів, співучасників,яки дориваються до бюджетних грошей і хапають їх як голодні,жадібні,хворі тварини,будуючи собі цілі фортеці та замки з автопарками, приховуючи у скриню мільёни...але щось приховати від людей в Україні неможливо(це історично склалося), всім очи не закриєш,а про злочинні дії мовчати ми не вміємо бо ми не мордор,(на щастя це теж історично склалося)...так що міркуйте панове та не робіть дурниць,бо відповідати будете ви, чи ваші діти,до речи це теж з історичних фактів нашої держави...Все дуже просто,будь чемним,не зраджуй країні та людям та не наківаєш п"ятами до мордору,в найкращому випадку...
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Гройсмана посадила в премьерское кресло несуществующая парламентская коалиция, поэтому, если говорить о правительстве, надо признать: оно является нелегитимным и, собственно говоря, в условиях парламентско-президентской республики, в которой мы теоретически проживаем, это своего рода ноу-хау.
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И верно. Более уместно деление на - "ублюдки" и "народ Украины"...
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Януковощ тоже так говорил про даунецких.....
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Я бы написал кто вы все там, да только цензор меня за эти слова постоянно банит
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а без разницы каккие кугуты. даже и по национальности. там еще и ющенковские гдето засохли. посреди всего гавна.
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главное признал и озвучил шо "винницкие "а про глупость это так -лирика
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во во
писать нельзя, думаю хоть за картинки банить не будут
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Автора однако уже благополучно забанили :D
Правда, за другие картинки....
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Примечательно, что сами винницкие делятся на базарных и не базарных.
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Цензор, предвзятое отношение ко мне, удаление моих безобидных постов, говорит о низкой образованности людей работающих в вашей команде. Мне плевать на твои стирания....
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ДАУНетские и Мацковские,\то такая ШУШЕРАААААААА
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Гройцман!!! Вы не только винницкие, но еще и торгаши, во главе с главным торгашем оффшорным барыгой!!!
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Михай Прохоров путлерский миллиардер купил пол УКРАИНЫ за 5 копеек,Йося Кабздон за 6 копеек... Гройсману вы и нах не обосрались...
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" "Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман
Есть ещё одна глупость , это он сам.
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Михаил Прохоров вас купил с всем ГОФФНОМ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Разделение - "винницкие", не "винницкие" - это такая глупость", - Гройсман
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