 Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники

Как сообщила в воскресенье, 16 июля, базирующаяся в Лондоне организация, с 2011 до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 765 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.
В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).
Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии. Информация организации, как правило, не может быть проверена из независимых источников.
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или вы совместно с ватой за вконтактиками,лолитой и памятниками ленину убиваетесь?
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скатертью дорога.
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гибридная война говоришь?... значит будете гибридно подыхать... :D
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Та для винуватців це лише цифри,а не люди,не їх долі...
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Во-вторых,никто и не спорит,шо московитам свобода противопоказана,рабы не знают как свободой пользоваться.
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молочнымиводочными реками и кисельнымиколбасными берегами,а во главе - добрый царь-батюшка,он же бох.
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Jul. 15th, 2017 at 4:55 PM
Как я неоднократно говорил, Сирия для России это не только поле борьбы за влияние в регионе с предъявлением геополитических амбиций, но и самый настоящий испытательный полигон для новых видов оружия. Причём, куда более перспективный полигон, нежели Донбасс, поскольку на оккупированной территории Украины новинки российского ВПК тут же засекаются и предаются огласке, что лишний раз доказывает причастность ВС РФ к войне на Востоке. Стоит вспомнить, хотя бы, историю с бронеавтомобилями БПМ-97 "Выстрел" которые, в ходе боевых действий, показали себя не лучшим образом и сейчас спихиваются асадовским наёмникам.
Но от Украины к Сирии, а в тамошнем информпространстве разносится весьма интересная тема. Якобы, очередной экспресс доставил в эту жаркую и сакральную для каждого россиянина страну БМП с установленными БМ АУ220М "Байкал". Документальных тому подтверждений в виде официальных заявлений, фото или видео пока не имеется, но учитывая тот факт, что не так давно в Сирию на испытания был отправлен единственный экземпляр БМПТ "Терминатор-2", который будет принимать участие в деблокаде Дейр-эз-Зора, появление среди дюн 57-мм силуэта вполне реально.
К слову о БМ АУ220М "Байкал". Это необитаемый боевой модуль с мощной 57-мм пушкой, являющейся наследницей советских С-60 и позволяющей поражать практически все имеющиеся виды ББМ, в том числе и танки. Первая презентация данного модуля была проведена в 2015 году на международных военно-технических выставках "Армия 2015" в Москве и IDEX 2015 в Абу-Даби.
Учитывая тот факт, что БМП оснащенное данным модулем, заявленная скорострельность которого составляет 120 выстрелов в минуту, а дальность до 12 км (хотя у С-60 дальность стрельбы составляла 6 км) представляет собой серьезную угрозу, как укрепрайонам, так и танкам, испытание его в реальных боевых условиях более чем уместно. Да и упомянутому БМПТ она так же может составить конкуренцию, в борьбе за место под солнцем.
Собственно, ждём первых фото. Желательно в плачевном состоянии.
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Ksenia VB и Valery 566db20b один и тот же кремлёвский тролль
Проверено....
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еще чего-то там лично проверял...
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