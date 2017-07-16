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 Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники

сирия

С начала гражданской войны в Сирии, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц.

Как сообщила в воскресенье, 16 июля, базирующаяся в Лондоне организация, с 2011 до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 765 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: ООН: Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве закончился провалом

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В химической атаке в Сирии, жертвами которой стали более 90 человек, был использован газ зарин, - доклад ООН

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии. Информация организации, как правило, не может быть проверена из независимых источников.
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конечно, х*йло не терпит демократических перемен.
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и чем вас ограничили, безвизовым режимом?
или вы совместно с ватой за вконтактиками,лолитой и памятниками ленину убиваетесь?
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можете ехать вслед за януковичем в самый рассадник перечисленных вами свобод.
скатертью дорога.
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Валери, это демократы у Украины отняли Крым и Донбасс или, все таки, антифошыстостан ака рюзке мир?
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По твоему Хуйло со своей набутылочной армией не причём?
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Украине нафиг твоя та Сибирь. По-твоему, хуйлостания ни прочем? Майдан был не против хуйлостании, а за Европу. а хуйлостанцы были и против Украины и Европы и за.... Хуйлостания, что-бы вся Украина стала частью хуйлостании. Если не видиш разницы между ЕС и хыйлостании, тогда купи очки, крыса.
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хуйлостан ""гостит"" в сирии ( зоо тысяч убитых ,,, ) , , а также ""гостит"" в крыму и на донбасе ( 10 - 20. тысяч. ??? ) , , хуйлостания несет смерть , , нах таких гостей-ихтамнетов гибридных .,,,
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полицай или манкурт, если твои ихтамнеты срезают, как бесславные ублюдки, свои шевроны, становятся трактористами и со своими танками и пушками прутся в чужую страну убивать - то это не значит, что все вокруг дураки....
гибридная война говоришь?... значит будете гибридно подыхать... :D
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о Донбассе уже десятки тысяч документов и видео. а тука гандон штопанный. Ты сам то как считаешь там есть их войска?
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Виновен диктатор Ассад, друг плешивого Хуйла, которого народ Сирии не избирал.
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Ватный олигофрен, твое плешивое, педофильное Хуйло Путен уже у власти 18 лет, этого мало для диктатора?
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Valery 566db20b))) Так в пидороссии тоже сайты не неправильные и политические закрывают! В пидороссии даже режиссеров и детекторов библиотек сажают! По поводу ассад, кадаффи, так это местные их диктаторами не экскимосы, не чукчи, а имеено местнные!
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какая какая? а ну ка повтори, арабская? хуябская, путин хуйло русский мир туда притащил и диктатора убийцу защищает. какой сам пидарас такого и поддерживает. арабская это в Египте и Марокко.
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так путин кадафи суку безмозглую и поддерживал. фсбшники оттуда и не вылазили. самолет они сбили под Локбери. все методички они получили с кгб ссср.
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Может стоило Ассаду уйти и назначить демократические выборы потому, что его не поддерживает народ? Власть не может передаваться по наследству в современном мире.
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мы видим как его народ поддерживает... путинский народ, то есть мокша. если бы хуйло туда не влезло мы уже и забыли за войну в Сирии сейчас бы следили за повешением подонка. ...ну взбунтовался народ, так выйди и спроси - в чем дело мужики? ага понял, уберу,сделаю, но стрелять в свой народ не буду. так же говорит ватное тв тебе и остальным о Донбассе? здесь очень тонкая грань и что бы понять суть вещей надо знать - во имя чего? на этой грани всех ватников рашка и прибрала к рукам, они же от природы поверхностны и недалеки. в Сирии это было во имя - создания лифтов и династий не признал сирийский народ, он заслуживает на свой путь, так пусть идет.
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Так большинство ИГИЛа это россияне , для общения с ними достаточно Донбасса , зачем так далеко ехать . Они даже дохнут то в Сирии то на Донбассе , многие и там и там отметились .
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А дашь ссылку про поддержку Асада народом , руснявые не предлагать .
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так в этом то и дело игил это тоже проект фсб который вышел из под контроля. когда американцы уничтожили аль каиду фсбшники влезли туда, через Иран и Сирию. они потом потеряли всякий контроль над ними, так как началась настоящая гражданская война. пока будет режим асада до тех пор и будет игил. а насчет головы резать.. я не боюсь это моя стихия. сначала отрежу голову, потом выебу в горло, а потом съем. так что ты не по адресу с угрозами. чему быть того не миновать.
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Моторошні цифри...
Та для винуватців це лише цифри,а не люди,не їх долі...
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Я так понимаю, что если бы янук-овощ остался бы во власти - Украина, стала бы следущей Сирией...
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возможно Сирии бы и не было, хуйлу хватило бы Украины...
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Украина сделала свой выбор, полицай, брысь в дыру на бутылку...))
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Будь спокоен,русский,в твоей стране-помойке майдана не будет никогда. Рабы Достоинства не имеют.
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Какая нахрен революция , она была в феврале , в октябре классический переворот за иностранные деньги .
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Что значит кто сказал , финансовые документы про поддержку Ленина и Троцкого есть в открытом доступе , профессиональные революционеры все почему предпочитали жить в Европе , еле немцы пинками его заставили на рассею приехать .
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А дашь ссылку про деньги США . Еще варианты - съедешь, перейдешь на личности, пошлешь самому искать. Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9839
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Во-первых,страны под названием "россия" в природе не существует с 1917 года.
Во-вторых,никто и не спорит,шо московитам свобода противопоказана,рабы не знают как свободой пользоваться.
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Это у них типа Шангри-Ла,мифическая страна с молочными водочными реками и кисельными колбасными берегами,а во главе - добрый царь-батюшка,он же бох.
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Кроме шуток, официально название "Россия" не используется сейчас и не использовалось никогда. После развала совка в 1991-ом году дума спорила на счет названия и это название хотели легализировать, но назвались Российской Федерацией. Так что "Россия" - это погоняло.
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Влери, что за срачь? Антимайдане гуляли с флагами есесера и ерефии. И причем тут выборы? Янукович сбежал, хуйло ввело войска (спец опсов). хутин окупировал часть Украины. Майдан - это внутренее дело Украины. Но почему в роисясии происходили антимайданы? И почему антимачданы в Украине проходили с флагами ройсясии а не Украины? Запомни - масколистания - нацисты и фашисты. Украина - жертва хуйлостании. Запомни это.
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он так не хочет, если он признается, то выйдет что он, и такие как он, кровавые подонки....
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И всему миру насрать, или все еще ходят на переговоры с тираном 21 века Хуйлом.
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самое страшное это когда игиловцы ещё и детей казнят
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самое страшное что детей все казнят. но не все это покказывают
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Россия отправила на испытательный полигон "Сирия" новую игрушку
Jul. 15th, 2017 at 4:55 PM

Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1659
Как я неоднократно говорил, Сирия для России это не только поле борьбы за влияние в регионе с предъявлением геополитических амбиций, но и самый настоящий испытательный полигон для новых видов оружия. Причём, куда более перспективный полигон, нежели Донбасс, поскольку на оккупированной территории Украины новинки российского ВПК тут же засекаются и предаются огласке, что лишний раз доказывает причастность ВС РФ к войне на Востоке. Стоит вспомнить, хотя бы, историю с бронеавтомобилями БПМ-97 "Выстрел" которые, в ходе боевых действий, показали себя не лучшим образом и сейчас спихиваются асадовским наёмникам.

Но от Украины к Сирии, а в тамошнем информпространстве разносится весьма интересная тема. Якобы, очередной экспресс доставил в эту жаркую и сакральную для каждого россиянина страну БМП с установленными БМ АУ220М "Байкал". Документальных тому подтверждений в виде официальных заявлений, фото или видео пока не имеется, но учитывая тот факт, что не так давно в Сирию на испытания был отправлен единственный экземпляр БМПТ "Терминатор-2", который будет принимать участие в деблокаде Дейр-эз-Зора, появление среди дюн 57-мм силуэта вполне реально.

К слову о БМ АУ220М "Байкал". Это необитаемый боевой модуль с мощной 57-мм пушкой, являющейся наследницей советских С-60 и позволяющей поражать практически все имеющиеся виды ББМ, в том числе и танки. Первая презентация данного модуля была проведена в 2015 году на международных военно-технических выставках "Армия 2015" в Москве и IDEX 2015 в Абу-Даби.
Учитывая тот факт, что БМП оснащенное данным модулем, заявленная скорострельность которого составляет 120 выстрелов в минуту, а дальность до 12 км (хотя у С-60 дальность стрельбы составляла 6 км) представляет собой серьезную угрозу, как укрепрайонам, так и танкам, испытание его в реальных боевых условиях более чем уместно. Да и упомянутому БМПТ она так же может составить конкуренцию, в борьбе за место под солнцем.
Собственно, ждём первых фото. Желательно в плачевном состоянии.

Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3975
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Ну ты хоть бы людей не пугал. зачем нужна эта кацапская вундервафля?
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кого как... кого - пугает, кого - удивляет, кого - просто смешит...
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Это только верхушка айсберга. Трупы которые откапывают в Алеппо никто не считает. А там счет идет на тысячи
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Вот и в далёкую Сирию добрался "русский мир"
Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4706
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Внимание:
Ksenia VB и Valery 566db20b один и тот же кремлёвский тролль
Проверено....
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вероятно.))
еще чего-то там лично проверял...
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дыныровский киберлазутчик, за бутилку пива трудится бедолага
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Он как-то пейсал,шо я и Али-Хасан - одно лицо,тоже клялся на стопке Библий.
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окропляя языческих идолов кровью русскочелюстных младенцев - я для этого дела своего раба отдал малолетнего. Ну, как отдал - за Майн Кампф выменял
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Это число погибших лучше подходит кацабосвиням.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники
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