 За полгода доходы местных бюджетов выросли до 87 млрд грн, - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в интервью "Еспресо".
"2014 - доходы по местным бюджетам были 68 млрд. В 2015 году, после начала бюджетной децентрализации, это уже было девяносто девять с точкой - практически 100 млрд. Прошлый год, 2016-й, мы закончили на уровне 146 млрд: это уже на 46 больше, чем в предыдущем году", - сказал он.
"В этом году план стоит на 170, но я уже вижу (потому что первое полугодие всегда более тяжелое, чем второе) 87. Это уже, если так даже взять, более 50%", - добавил чиновник.
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«Facenews»
16.07.2017 23:01
Украинские банки-банкроты должны государству и вкладчикам не менее 144,5 миллиардов гривен.
Среди наибольших должников - такие финучреждения как «Дельта-банк» (общая сумма долга - 51,8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), «Финансы и кредит» (совокупный долг - 27,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), банки Олега Бахматюка «ВиЭйБи Банк» и «Финансовая инициатива» (совокупный долг - 26,1 млрд грн), банк «Надра» Дмитрия Фирташа (общая сумма долга - 15,7 млрд грн), «Имэксбанк» (владелец - Леонид Климов, долг - 9,4 млрд грн), «Платинум банк» Бориса Кауфмана (долг - 6,5 млрд грн), а также банк «Форум» Вадима Новинского (долг - 7,7 млрд).
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Что бы города и села начали развиваться нужно увеличение в 10-15 раз.
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Раньше за такое головы отбивали": Под Киевом депутаты от БПП хотели линчевать парня за вопросы по земельному дерибану
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- Сейчас нет. А до 22 февраля у нас была единственно возможная партия. Источник: https://censor.net.ua/r440241
...
У нас тут до сих пор разные настроения. Поэтому о местных волонтерах мы не очень рассказываем, имена не всех можно называть. Время от времени нашим активистам приходят нехорошие сообщения с той стороны...
Источник: https://censor.net.ua/r440241
...
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