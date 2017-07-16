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Все про:бюджет (4311) доходы (502) Зубко (275) децентрализация (330)

 За полгода доходы местных бюджетов выросли до 87 млрд грн, - Зубко

зубко

За первое полугодие 2017 года доходы местных бюджетов выросли до 87 млрд гривен, что на 22 млрд больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в интервью "Еспресо".

"2014 - доходы по местным бюджетам были 68 млрд. В 2015 году, после начала бюджетной децентрализации, это уже было девяносто девять с точкой - практически 100 млрд. Прошлый год, 2016-й, мы закончили на уровне 146 млрд: это уже на 46 больше, чем в предыдущем году", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Децентрализацией мы остановили процесс уничтожения украинских сел, - Гройсман

"В этом году план стоит на 170, но я уже вижу (потому что первое полугодие всегда более тяжелое, чем второе) 87. Это уже, если так даже взять, более 50%", - добавил чиновник.
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Долг банков перед украинцами: названа ошеломляющая цифра

«Facenews»

16.07.2017 23:01
Украинские банки-банкроты должны государству и вкладчикам не менее 144,5 миллиардов гривен.
Среди наибольших должников - такие финучреждения как «Дельта-банк» (общая сумма долга - 51,8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), «Финансы и кредит» (совокупный долг - 27,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), банки Олега Бахматюка «ВиЭйБи Банк» и «Финансовая инициатива» (совокупный долг - 26,1 млрд грн), банк «Надра» Дмитрия Фирташа (общая сумма долга - 15,7 млрд грн), «Имэксбанк» (владелец - Леонид Климов, долг - 9,4 млрд грн), «Платинум банк» Бориса Кауфмана (долг - 6,5 млрд грн), а также банк «Форум» Вадима Новинского (долг - 7,7 млрд).
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А на пенсії та армію грошей немає! Це називається дебільна децентралізація!
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В кабмине наверное соревнование - кто кого перплюнет в брехне. Не старайтесь, гнойсман хороший пэцин ученик.
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А расходы ?
Что бы города и села начали развиваться нужно увеличение в 10-15 раз.
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Та нюююю...Вже два місяця не маємо субсидії..
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Добре. Аби ще місцеві громади нормально контролювали витрати цих коштів-взагалі чудесної буде.
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Киевский Агрокомбинат Пуща-Водица что имеет несколько филиалов в окружающих Киев селах хотят передать китайцам для выращивания овощей, о чем идут уже год переговоры министерства аграрной политики с Китаем. Так что будем скоро травить Киевлян и других жителей Украины китайской химией и ждем нашествие сотен тысяч китайских рабочих.
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Ну , зрозуміло для чого ж вони так хочуть ввести "ринок землі" - це єдине , що вони іще не розікрали ...
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Дебильные сказки юльков, и самые стращные про китайцев, травящих украинцев химией. Жутьььььь
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Не путайте бюджеты с народным карманом. Из самой простой логики и закона сполученных сосудов что если где то прибыло то значит откуда то оно убыло.
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как выросло благосостояние украинского народа от того,что выросли доходы местных бюджетов?
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- Вы в партии состоите?
- Сейчас нет. А до 22 февраля у нас была единственно возможная партия. Источник: https://censor.net.ua/r440241
...
У нас тут до сих пор разные настроения. Поэтому о местных волонтерах мы не очень рассказываем, имена не всех можно называть. Время от времени нашим активистам приходят нехорошие сообщения с той стороны...
Источник: https://censor.net.ua/r440241
...
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Децентралізували не тільки доходи, але і корупцію. Тепер на місцях крадуть безбожно, бо контролю ніякого. В районах голова, прокурор і керівник райвідділу поліції - свята трійця злодіїв.
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От все ж таки дивно читати такі витяжки із життя. В бюджетній системі є таке розуміння як "виконання бюджету за розписом". І тут треба розуміти, що ВИКОНАТИ БЮДЖЕТ - це забезпечити всі його статті за доходами і видатками. Так, доходи з року в рік ростуть, так само як і видатки. Але дивно читати матеріали, де розповідають про борги місцевих бюджетів перед комунальними службами в 33 млрд грн. А комунальникам треба і податки сплачувати і надавати ті КОМУНАЛЬНІ послуги. А якщо ще додати 29 млрд грн боргів населення за ком. послуги, то картина вже змінюється дуже виразно.
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ЗЛОЧИНА ВЛАДА ЩО ТВОРИТЬ УТЮТЮТЮТЮ ХУНТА БАРИГИ ! ВСІ НА МАЙДАН МИ ЖЕ БРАТЬЯ
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І що....від цього крапще стало жити місцевим жителям?
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Так краще У моєму місті відремонтували асфальт на тих вулицях де цього і при совдепії не робили. Значно більше вулиць освітлені.По грунтових вулицях пройшов грейдер
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ага, а асфальт ще при совдепії стелили....тепер тільки залишилось ремонтувати
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Вони,місцеві прибюджетники, більше крадуть,а ми повинні їх "контролювати"...Як,цікаво?Може все-таки повинен бути контроль відповідними державними органами по розходуванню коштів?
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Тема - за счет чего выросли доходы местных бюджетов не раскрыта! Неужели все из-за поднятия тарифов?
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а земельний податок забули - зріс значно, от вам і прибуток....
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Децентилизация в Украине преступное деяние нашего правительства так как в промышленых регионах денег будет в избытке а сельськохозяйские регионы просто подохнут.
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І,хто тобі брехуну соєву повірить,ну хіба ,що ненормальні карамелькі?
За полгода доходы местных бюджетов выросли до 87 млрд грн, - Зубко - Цензор.НЕТ 5864
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа полгода доходы местных бюджетов выросли до 87 млрд грн, - Зубко
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