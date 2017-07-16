 Гройсман рассчитывает на "план Маршалла" для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - сказал он, комментируя идею "плана Маршала" от международных партнеров для Украины.
В.Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.
Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейская народная партия приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины.
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а вже потім....
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