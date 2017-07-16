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 Политика Украины
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Все про:план (112) Гройсман (3170) Евросоюз (12038)

 Гройсман рассчитывает на "план Маршалла" для Украины

евросоюз

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что поддерживает идею "плана Маршалла" для ускорения развития Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - сказал он, комментируя идею "плана Маршала" от международных партнеров для Украины.

В.Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.

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Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейская народная партия приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины.
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ти зробив, в цьому пості більше, чим уряд за тиждень!
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це добре, але його треба замінити!
а вже потім....
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Чом би й ні? Не сама погана справа для України.
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это теперь так "дайте денег" называется?)))..план Маршалла??)))
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А что обещали, да? Врооде все, что говорят, ЕС вам не видать, денег не будет, в НАТО не возьмем. Но глубоко озабоченны и поддерживаем
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Может не ждать, а собрать крупный бизнес и как в годы Рузвельта в США,пусть поделятся своими деньгами на благо государства Украина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман рассчитывает на "план Маршалла" для Украины
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