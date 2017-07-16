"Siemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму, - WirtschaftsWoche"

Об этом сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В частности, по словам собеседников издания, исполнительный директор немецкого концерна Siemens Джо Кэзер изучает возможность прекращения участия в ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин".
Помимо этого, по данным источников, Siemens рассматривает и возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика". Эта компания, как сообщал Reuters, выступала одним из подрядчиков доставки турбин в Крым.
Пресс-секретарь Siemens Филипп Энч в комментарии российскому изданию РИА Новости назвал публикацию WirtschaftsWoche "спекуляцией".
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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Хотя соловьёвым-киселёвым нравится. Они оттуда не вылазят.
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1. сотрудники и руководство сименса наивные и законопослушные и не могли предположить что их обманет кацапская фирма
2. руководство сименс в доле, надеялись что удасться утаить факт поставки оборудования размером с полтора междугородних автобуса, но не сраслось
я выбираю первый, потому как второй означает что в сименсе работают полные дебилы
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ждут,что россия щедро оплатит им репутационные потери и добавит заказов.
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Ага, из двух выйти , в три войти.
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Ну, вы это... вазелиньтесь, вазелиньтесь, дыбилыбля...
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"путин - хуйло! ла-ла-ла-ла-ла-ла!" https://www.youtube.com/watch?v=oZZ7_eQ9kAg
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Они точно знали, для чего кацапы купили эти турбины.
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Итак немцы знали куда пойдут турбины! А теперь отмазываются! Они тянут резину! Ждут когда все это забудут! И Далее будут продолжать в том же духе!
Единственное чего они реально боються это санкции от США! Вот они могут сделать Сименс реальные проблемы! И реально без чеса забрать по судам возвращать турбины! И реально уйти с рынка РФ! Все просто совместные проекты с США в 100 раз больше приносят доход Сименсу!
МИД может обратиться кв конгрессменам США , там есть большая часть которая ненавидит РФ! А также устранением с рынка могут воспользоваться американские компании! Тем более предлог отличный!
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По ходу, эти хитрожопые уже и не вытаскивают этот пуй с винтом - привыкли
А остальным пора начинать его вращать и по сильнее... Чтобы кассабы не расслаблялись...
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