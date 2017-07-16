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 Siemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму, - WirtschaftsWoche

siemens

Компания Siemens рассматривает возможность выхода из двух крупных проектов в России после скандала с газовыми турбинами в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Действия со стороны РФ подрывают доверие в экономических отношениях, - европейский дипломат об инциденте с Siemens

В частности, по словам собеседников издания, исполнительный директор немецкого концерна Siemens Джо Кэзер изучает возможность прекращения участия в ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин".

Помимо этого, по данным источников, Siemens рассматривает и возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика". Эта компания, как сообщал Reuters, выступала одним из подрядчиков доставки турбин в Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens

Пресс-секретарь Siemens Филипп Энч в комментарии российскому изданию РИА Новости назвал публикацию WirtschaftsWoche "спекуляцией".

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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Да Сименс никому ничего не должен, в принципе. Не они же санкции вводили.Но вот мы как раз и посмотрим, как в демократических странах наказывают за хитрожопость.
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Навіть боюся уявити, як у "гейропі" карають за хитрожопість...
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:D

Хотя соловьёвым-киселёвым нравится. Они оттуда не вылазят.
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А украинские бизнесмены все вышли с бизнеса в россии?
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а ватоиды рассказывали "все херня, никуда эти сименсы не денутся. ну обманули их в это раз, обманем и еще следующих... а как они хотели?"
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из двух вариантов :
1. сотрудники и руководство сименса наивные и законопослушные и не могли предположить что их обманет кацапская фирма
2. руководство сименс в доле, надеялись что удасться утаить факт поставки оборудования размером с полтора междугородних автобуса, но не сраслось

я выбираю первый, потому как второй означает что в сименсе работают полные дебилы
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Сименс работает в Рашке с царей, включая Ленина и Сталина. Надеяться на их наивность наивно.
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вряд ли уйдут
ждут,что россия щедро оплатит им репутационные потери и добавит заказов.
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пусть башляет - пенсы пидоРасии еще не все передохли....
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Европейский бизнес хочет получать прибыль. Это нормально. А что политиканы лезут в экономику - нет.
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этот бизнес может закончиться летальным исходом и крахом государств,так что политикам действительно есть о чем беспокоиться.
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А нефиг соваться куда собака х.р не совала.... Тем более - в Рашу...
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Сименс уходи с рашки. это гиблое место, страшное болото, затянет трясина не вылезешь. уходи. приходи к нам у нас тебе будет хорошо.
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"Siemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму, - WirtschaftsWoche"
Ага, из двух выйти , в три войти.
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В Раше этих скандалов - просто завались... У них презик на скандальной фабрике работает...
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Siemens не считать будет, а просто готовится уйти. Решение наверняка принято, и сейчас просто тщательно отрабатывается механизм выхода из Хуйлостана.
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Світові концерни мають зрозуміти: путинська Росія це токсічна теріторія.
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Коцабы, как там в знаменитой поговорке говорицца-то, а ??? Кажецца: на хитрую жопу всегда найдёцца ...й с винтом, да ???
Ну, вы это... вазелиньтесь, вазелиньтесь, дыбилыбля...
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Валька дерЁвнянич, слушай вообщем песню:

"путин - хуйло! ла-ла-ла-ла-ла-ла!" https://www.youtube.com/watch?v=oZZ7_eQ9kAg
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Если турбины останутся в Крыму, Сименс должен "выйти" точнее вылететь с Украины, с колоссальными материальными последствиями.
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А что плохого если в Украинском Крыму буде электростанция по лучшим Европейским технологиям? Может после освобождения и пригодится. По нормальной человеческой логике Сименсов наградить нужно, что заботятся об украинских гражданах на оккупированной территории.
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В Украине такая логика. Крым оккупирован, но гадить крымчанам будем в меру своих сил. Свет отключить, воду.
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Народ а где лайки под новостью или вам она не по душе?
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Врут немцы, турбина, это не пачка батареек - где попало не поставишь.
Они точно знали, для чего кацапы купили эти турбины.
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Ес-но. Политиканы и бюрократы мешают развиваться бизнесу не только на пост совке. Вот и приходится изворачиваться.
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То есть в Крыму её поставить можно, а в Тамани или в Пекине - нет? Что за чудо-турбина такая?
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Все это галимый чес! Отборная бюргерская лапша на уши украинцев! Как можно верить, или даже слушать это? Прям таки менеджмент Сименс и рядовые сотрудники не знали для какого объекта строятся турбины? Полный бред! Это можно на уши пенсионеров такую лапшу одевать! Любой даже недоученный студент технического вуза будет ржать!
Итак немцы знали куда пойдут турбины! А теперь отмазываются! Они тянут резину! Ждут когда все это забудут! И Далее будут продолжать в том же духе!
Единственное чего они реально боються это санкции от США! Вот они могут сделать Сименс реальные проблемы! И реально без чеса забрать по судам возвращать турбины! И реально уйти с рынка РФ! Все просто совместные проекты с США в 100 раз больше приносят доход Сименсу!
МИД может обратиться кв конгрессменам США , там есть большая часть которая ненавидит РФ! А также устранением с рынка могут воспользоваться американские компании! Тем более предлог отличный!
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я почему то не сомневаюсь что Siemens выйдет из Козлостана . Ребята вы не представляете што это за технологический экономический финансовый монстр Siemens (не понаслышке знаю его деятельность за бугром) и позорить себя , свое имя (свой бренд) в деловом мире из за пары тройки турбин для Крыма он не будет .
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Фольцваген монстр покруче. Однако опозорил себя подкручиванием дизельных двигателей, чтобы обойти экологические нормы.
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Поскай еще попробуют установить и наладить эти турбины кацапоиды,а потом обслуживать,если, конечно,хватит ума их вообще запустить,что вызывает большие сомнения.
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/// Гришка Распутный 2 ///
По ходу, эти хитрожопые уже и не вытаскивают этот пуй с винтом - привыкли
А остальным пора начинать его вращать и по сильнее... Чтобы кассабы не расслаблялись...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSiemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму, - WirtschaftsWoche
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