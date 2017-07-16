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Все про:задержание (5985) Нацполиция (8071) Запорожская область (594) металлолом (98)

 5 человек путем махинаций с металлоломом нанесли двум предприятиям ущерб на 10 млн грн, - полиция

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В Запорожской области сотрудники полиции задержали членов группировки, которые нанесли предприятиям ущерб в размере 10 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, с марта 2013-го по февраль 2016 года злоумышленники похищали средства с двух украинских предприятий. Схема заключалась в искусственном завышении массы поставленного металлолома путем несанкционированного вмешательства в работу устройств по измерению массы.

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Участники группы совершали насильственные действия в отношении работников предприятий. Кроме того, они применяли физическую силу и к сотрудникам правоохранительных органов, которые пытались прекратить преступную деятельность.

В настоящее время пять участников группы задержаны. Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - домашний арест.
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люди умирают за металл. губит людей не пиво,губит людей вода.
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що це за група?! вампіри???
на паціїю страх наводили?!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество5 человек путем махинаций с металлоломом нанесли двум предприятиям ущерб на 10 млн грн, - полиция
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