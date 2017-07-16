 Гройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах: "Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.
В.Гройсман отметил, что не видит себя президентом Украины.
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і в чому це виявляється?, я вже боюся!
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Лично я на прошедших выборах голосовал за Самопомощь, перед этим за Свободу. Я считаю должны прийти новые лица не изгаженные нынешней криминальной системой страны, яркими представителями которой является нынешний гарант с его шоблой "менеджеров" от Рошена, которые активно деребанят те крупицы, которые еще остались в стране. Если во времена проФФесора его ставленники душили бизнес, отжимали все, что приносило прибыль, то в нынешние времена шоколадного Пеци залезли в карманы КАЖДОМУ украинцу путем обесценивания национальной валюты, раскручиванием инфляции и непомерными коммунальными тарифами.
Кстати а вы очень наивный человек, если видите в Гройсмане независимого от воли шоколадника управленца, так что о нем говорить о чем-то себя представляющем очень глупо, да и он сам своим заявлением об отсутствии президентских амбиций подтверждает это.
Удачи вам в вашем иллюзорном мирке с СУПЕР-гройсМАНОМ, но по сути он пустой как барабан, только громкие звуки может издавать.
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Ну хотя бы бороться реально с коррупцией.
Ну хотя бы подбирать кадры по честности и по профессионализму, а не по верности винницкому клану.
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И тут панаса понесло
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Яйценюк тоже в президенты идти не хочет, но исключительно чтобы не позориться своим 0,1% рейтинга.
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Был уже у нас один дебил-прафессар.
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Еще и выставляет себя бараном полным. Жаль, что не найдется журналиста с яйцами напомнить этому чуду в перьях, что президент является представителем исполнительной ветви власти, как и премьер.
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нет слов...
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На тёмной стороне почувствовал в себе силу.
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Президент теж - виконавча влада.
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займись лучче своими гей-проблемами
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Я тоже пошутил, как и барыжная 6 Грося.
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Зарплатний борг в Україні зріс до 2,3 мільярда гривень
http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/30/626616/
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ПІДСУМКИ УРЯДУ ГРОЙСМАНА: МІЖ ГАНОЮ І УГАНДОЮ
http://intvua.com/news/article/1491231756-pidsumki-uryadu-groysmana-mizh-ganoyu-i-ugandoyu.html
..............
Юрий ГАВРИЛЕЧКО, эксперт Фонда общественной безопасности
Ложь на вранье и ахинеей погоняет. Именно так можно охарактеризовать статистические данные и высказывания министров и чиновников о состоянии экономики Украины. Самое печальное то, что они сами начинают верить в свою галиматью и принимают решения на ее основании. Итог закономерен: экономика продолжает падать в пропасть.
http://uainfo.org/blognews/1480589459-prednovogodniy-obval-ekonomiki-ukrainy-vy-ego-ushche-oshchutili-.html
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Если согласно Конституции исполнительную власть с стране осуществляют - Президент Украины и Кабинет министров во главе с премьер министром.
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-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
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поц тот , кто вам за это платит
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