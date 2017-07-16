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 Политика Украины
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Все про:Президент (4477) Гройсман (3170)

 Гройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах: "Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"

президент

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что не намерен идти в президенты на следующих выборах, и не видит себя на этой должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: "Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.

В.Гройсман отметил, что не видит себя президентом Украины.
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как представлю еврея Гройсмана дающего клятву на христианском евангелии,
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тебе вже спамлять! ти щось незвичайне запостив?!
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по твоїм постам))) я, щось не побачив :D
і в чому це виявляється?, я вже боюся!
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Новообраний Президент України, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє проголошує присягу українському народові, підписує її та передає підписаний текст Голові Конституційного суду України.
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во время исполнения, обильней наполнение...
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Ну благодаря многолетней работе на рынке, где покупателя нужно красиво завлечь, обвесить, втюхать гнилой товар и еще обставить все ето как небывалую сделку.
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Чего вы ждете от Гройсмана?Что он сделает зарплату за год в 1000$? А пенсию 500$?Это может обещать актёры регионалы или Тимошенко,в реальность для этого нужно работать ,работать и работать,как в Германии и лет 10 не меньше,никакой Гройсман или Копперфильд не улучшит экономику значительно даже за 5 лет
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головне капусту садити..як завіщал вєлікій Азіров
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С неба капуста не упадёт,как и все остальное
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Откуда по твоему в США взялись форды,дженерал електрик,дженерал моторс,компьютеры хьюлит пакет,кока кола,Боинг,авианосцы,спутники и тд и тп,я тебе секрет открою они все это ПРОИЗВОДЯТ ,поэтому зарплата средняя 60000$ в год,а ты слушаешь азарова и смотришь телевизор
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Кто по твоему должен заменить Гройсмана,назови фамилию или захлопни глупую варежку
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Для начала объясню, кандидатуру премьер-министра выдвигаю не я, а парламентская коалиция. На сегодняшний день это БПП и НФ плюс еще не понятно кто, потому как списка членов коалиции в принципе не существует, есть только заверение Парубия, что она существует. Так вот из этих мелко и крупно криминальных элементов выбирать достойного - пустая трата времени, как говорят в сортах говна не разбираюсь.
Лично я на прошедших выборах голосовал за Самопомощь, перед этим за Свободу. Я считаю должны прийти новые лица не изгаженные нынешней криминальной системой страны, яркими представителями которой является нынешний гарант с его шоблой "менеджеров" от Рошена, которые активно деребанят те крупицы, которые еще остались в стране. Если во времена проФФесора его ставленники душили бизнес, отжимали все, что приносило прибыль, то в нынешние времена шоколадного Пеци залезли в карманы КАЖДОМУ украинцу путем обесценивания национальной валюты, раскручиванием инфляции и непомерными коммунальными тарифами.
Кстати а вы очень наивный человек, если видите в Гройсмане независимого от воли шоколадника управленца, так что о нем говорить о чем-то себя представляющем очень глупо, да и он сам своим заявлением об отсутствии президентских амбиций подтверждает это.

Удачи вам в вашем иллюзорном мирке с СУПЕР-гройсМАНОМ, но по сути он пустой как барабан, только громкие звуки может издавать.
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Ну хотя бы не давать обещаний, которые он не собирается выполнять.
Ну хотя бы бороться реально с коррупцией.
Ну хотя бы подбирать кадры по честности и по профессионализму, а не по верности винницкому клану.
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Я не адвокат Гройсмана,его защищать,но где честный ,профессионал,высокий блондин готовый его заменить?Можно фамилию?Где вообще честные принципиальные люди в Украине,которых должен подобрать Гройсмана?Гройсмана поставил Порошенка,а Порошенко выбрал народ,это называется демократия,по сравнению с Януковичем и Назаровым это прогресс
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Да, ждём....и верим что такой волшебник когда-нибудь появится. Работать как в Германии? Налоги платить как в Германии? Мы что, лохи какие-то? Вот пусть нам зарплаты такие сделают с пенсиями как там....а мы ещё подумаем, работать и платить или как сейчас ко всей этой ерунде относиться.
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Зачем утрировать ? Кто от этой пархатой власти ждёт зарплат в 1000 $ и пенсий по 500 $ ? При воре, диктаторе, бандите и тиране я получал 250 $ пенсии, а при нынешних жидореформаторах и 80-ти нет... Гройсман не улучшит экономику за 5-10 лет.... То же мне, секрет Полишинеля. Эти яценюки и гройсманы за три года убили экономику страны почти в хлам, а дай им ещё лет пять порезвиться-пореформировать.... Даже думать об этом страшно.
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он чувствует свою эффективность.. а вот это уже страшно
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йо..спамлять за комєнт.. шоколяди нє спят!!!
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Ахах, ну рассмешил свиноморф, спасибо за хорошее настроение.
Яйценюк тоже в президенты идти не хочет, но исключительно чтобы не позориться своим 0,1% рейтинга.
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путін твой прєзідєнт... миз яйценюхами самі впораємось
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Шо ты там впораешься, в интернете будешь сидеть, посмеиваться и похрюкивать пока Яйценюки с дэржавы шекели выкачивать будут и в Обетованную свалят, оставив тебя с порванными трусами и полным чувством пэрэмоги над Путiным, который Украину раздеребанить уже не сможет -потому шо за него госпiдари управились.
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от ти розхвилювався, нєдачєлавєк,, погані в нас керманичі, ти правий, але в нас народ живий, а у вас мертвий=)
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Если б народ был таким как ты рассказываешь то никаких Яйценюхов и Парашенок не было бы, особенно после настоящей революции.. А так никто не похвалит кроме самих себя.
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к сожалєнію билі би і такіє как яценюк, і порошенко..тєбє кацап обясню значеніє рєволюції - єйо плодамі пользуются нєгодяї..но вам ето нє грозіт..ви самі развалітєсь=)
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Революция это не просто выйти на улицу поорать и добиться кое-каких достаточно крупных кадровых перестановок, нет. Почитай чтобы узнать что это такое, включи моск и подумай, а была ли революция? Но вряд ли тебе такое под силу, легче искать кацапов у себя под кроватью и обманывать себя мыслями о волэлюбном и мудром народе.
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зачемммнє читать всякую белиберду, еслі я біл сам свідетелем оной
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В тому і прикол, шо в його ефективність вірить тільки він сам.)))
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не, ну це вже хуцпа.
Был уже у нас один дебил-прафессар.
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Про какую эффективность этот злодей ведёт речь,если она равна 0,0
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он все думает, что 3200 єто жопа мечтаний населения
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Да какой мудак за тебя кошернго проголосует, вы уже так насрали что хватит лет на 100!!!!
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Подтасовывать будут, подкупать, печати терять и находить.
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Вот прорвало его сегодня... не остановить этот поток сознания.
Еще и выставляет себя бараном полным. Жаль, что не найдется журналиста с яйцами напомнить этому чуду в перьях, что президент является представителем исполнительной ветви власти, как и премьер.
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7 классов образования, директор рынка... Да... такого президента еще не было. Зав. гар. был, медоед тоже, но это - явно перебор.
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Ну так ведь такого упитанного тоже ещё небыло...
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Helg1961))) Ну польский электрик с Гданьска Лех Валенса, тоже не имел образования!
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"Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"
нет слов...
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Навіть, якщо ти дуже сильно захочеш, тебе неосвіченого брехуна не виберуть
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""Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"
На тёмной стороне почувствовал в себе силу.
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Гросік, ти дурень.
Президент теж - виконавча влада.
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Хоть бы С*ка уже не злило. Ему о виселице лучше бы подумать...
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Ну да... Обрезание снизу уже было,, -- теперь,- обрезание сверху...
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та хто жйого повісить? я б зміг, але треба рішення=))
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ей-а-гей!, хватэ киздеть.
займись лучче своими гей-проблемами
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"Я чувствую свою эффективность..." Кто сказал, что у Гройсмана нет чувства юмора....
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Я так понимаю, что выбора у украинского народа не осталось.
Я тоже пошутил, как и барыжная 6 Грося.
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Кто не хочет Тимошенко, тот выбирает Гройсмана. Третьего не дано...
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Будет рукавицы шить, с Юриком в одной колонии.
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Я так сам себе думаю -- а может были в чём-то правы древние греки?? Они никогда не выбирали в правителей толстых... Они говорили - " если человек неспособен управлять самим собой -- то как он может управлять страной??"
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греки дебилы были, потому и просрали все свои республики...
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та нахерт ты там нужен вместе с поросям и чоколадно-рыговско -кацапской кодлой падла...
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все вшокеЛАДЕ...а хто не в ньому, то путін нападе
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Ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег башка попадёт...

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Шльома ти коли відчитаєшся за продєланну тобою "роботу"на "покращення" українського народу?Трудоголік ти наш!!!
Зарплатний борг в Україні зріс до 2,3 мільярда гривень
http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/30/626616/

.............
ПІДСУМКИ УРЯДУ ГРОЙСМАНА: МІЖ ГАНОЮ І УГАНДОЮ
http://intvua.com/news/article/1491231756-pidsumki-uryadu-groysmana-mizh-ganoyu-i-ugandoyu.html

..............

Юрий ГАВРИЛЕЧКО, эксперт Фонда общественной безопасности
Ложь на вранье и ахинеей погоняет. Именно так можно охарактеризовать статистические данные и высказывания министров и чиновников о состоянии экономики Украины. Самое печальное то, что они сами начинают верить в свою галиматью и принимают решения на ее основании. Итог закономерен: экономика продолжает падать в пропасть.
http://uainfo.org/blognews/1480589459-prednovogodniy-obval-ekonomiki-ukrainy-vy-ego-ushche-oshchutili-.html
Гройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах: "Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти" - Цензор.НЕТ 3476
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Что несет Гройсман?))) В каких университетах его обучали?)) Какую власть тогда, в его понимании, олицетворяет Президент Украины?))

Если согласно Конституции исполнительную власть с стране осуществляют - Президент Украины и Кабинет министров во главе с премьер министром.
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Капець. Був у нас президент, що "руки нічого не крали". Потім той, що "двічінесудимий". Потім той, що "ніколинебреше". Тепер буде "совсємнедебіл?". Не треба, Воха, ти правильно вирішив. Краще будеш у отряді завхоза Бариги шнирьом на довічному з конфіскацією. В тебе вийде, це виконавча посада
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-Куме,а чем Порошенко запомнится в истории Украины?
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
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свора шавок бесполезных и тупых... это вы с, сулимы, бдь
поц тот , кто вам за это платит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах: "Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"
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