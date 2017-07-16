 Боевики выставили охрану возле мест продажи алкоголя для предотвращения пьянства, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Командованием отдельных частей принято решение о выставлении патрулей возле мест продажи алкогольных напитков, а офицерам запрещено покидать места расположения частей в течение одной недели", - сказано в сообщении.
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- побеждает Змий зеленый!
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а вообще они прекрасно об этом осведомлены,собственноручно писали заявления-кто в отпуск,кто на увольнение.
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там нема таких! для чого тоді охорона?
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бочку варенья с пургеном и две бочки печенья с цианистим калием
через 3 дня можно идти в наступление
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поэтому так каждый день новые охранники))
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по очереди.
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вы пьяны?
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- Проєзжай!
Під'їжджає "москвич":
- Проєзжай!
Під'їжджає "волга". Вірмен сідає в машину.
Водій:
- Ара, тєбя как завут, е-ее?
- Віталій.
- Слюшай мєня Віталій! Сейчас падйєдім к гастініце, там мєня будєт ждать дзєвушка… Ті скажєшь "Шеф, я свабодєн?". А я скажу: "Да Віталій, ти свабодєн!". Ті скажєшь: "Шеф, дай 50 грівен на бєнзін." Так мі і расплатімся! Понял?!
Віталік відповідає:
- Зрозумів, немає проблем!
Під'їжджають до готелю. Вірмен вийшов, поцілував дівчину… Водій:
- Шеф, я вільний?
Вірмен:
- Да, Віталік, ти свабодєн.
Водій:
- Шеф дай 500 гривень, а то щось двигун барахлить, треба на сервіс заїхати…
Вірмен:
- хмммм… МАЛАДЕЦЬ, блять, Віталік!
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Способа другого не знают, как избавиться от них.
Но кацапов не сломить, пили твари пьют и будуть пить!
Но не водку и не вино (Их никто не пьёт уже давно),
А тройной одеколон, и конечно, стекломой !
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выдержка (скрин) из БСЭ 1932 год
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Маскируется, так сказать...
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А этот же мерзкий кацап и с ним ещё такая же мертвецки пьяная и обоссанная задрипанная ужасная баба ? Это типичная среднестатистическая кацапская семья в лапотной паРАШЕ!
Много пьяных, обоссанных и все с крепко набитыми мордами и жутко орущих матом, большая свора кацапов лапотников? Это стандартное национальное кацапское застолье - гулянье лапотников!
Очень много испускающих звериный вой - мат, практически все козломордые лапотники кацапы обоссаные и пьяные, с шибко набитыми мордами и ещё и зомбированные путлинским фашизмом, и это самое последние фашистское зло во всём мире? Нет сомнений 100% что это фашистская педерация, она же лапотная паРАША. И она лютый кровавый враг украинскому народу, так как всё это пьяное, обоссаное с крепко набитыми мордами, зомбированное ужасное фашистское кодло ужасных ордынцев москалей кацапов хочет преступно аннексировать святые суверенные украинские территории Крыма и Донбасса, Но вся эта гадкая лапотная нечисть оккупантов получит достойный отпор всего многомиллионного украинского народа и очень крепко получит по своим уже набитым козломордым харям и не солоно хлебавши теряя в панике свои обоссаные лапти и портки очень шибко сбежит назад в свою ужасную фашистскую резервацию -педерацию, в лапотную паРАШУ.
Теперь ясно что речь идёт о вырождающихся примитивных вечно пьяных путлинских кацапов фашистов наших кровавых лютых врагов позарившихся на самое святое, на суверенную часть ( Крым , Донбасс ) Украинского государства.
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У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить...
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