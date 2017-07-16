 Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", - сказал премьер-министр.
В.Гройсман отметил, что на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.
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250 тому взад...
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На крысме сегодня :
1. Украина направила в Гаагу доказательства преступлений россии в Крыму https://inforesist.org/ukraina-napravila-v-gaagu-dokazatelstva-prestupleniy-rf-v-kryimu/
2. Прочтите, как оккупанты уничтожают украинский язык и украинскую культуру на оккупированном полуострове > https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886314339531202560 (скрин).
3. Симферопольские ватники отчаянно собирают подписи в поддержку пикета, который хотят провести, но не проведут, 22 июля. Цель пикета: "Прекращение незаконных действий должностных лиц администрации, городского совета города Симферополь, а также совета министров и государственного совета Республики Крым, связанных с незаконной застройкой города, препятствованием (бездействием) оформлению домов и земельных участков, растрате денежных средств, предусмотренных на разработку проектной документации, системными нарушениями при проведении публичных слушаний, уничтожению зеленых зон и экологии города. Привлечения внимания к иным проблемам городского благоустройства" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886292183283879942 (скрин).
4. Вчера в Севастополе прошел митинг против коррупции, на котором пиарили кандидата в "губернаторы" Романа Кияшко, который погряз в коррупции и махинациях с землей. На митинге также говорили о "континентальных дебилах, которые не понимают Севастополь". Кстати, позавчера митинг был запрещен, но разгонять его не стали, а просто перенесли подальше от центра. Несколько десятков ватников выпустили пар под красными тряпками https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886297525719793664 (фото). И предлагаю посмотреть душераздирающие лозунги, с которыми вышли ватники на митинг https://twitter.com/KrimRt/status/886293319579561984 (фото).
5. Поклонская работает над законопроектом, который в будущем позволит жителям Крыма "отказаться" от гражданства Украины. На ватофоруме 56,6% из 869 человек, принявших участие в голосовании, отказываться не хотят. А вот комментарии хитрожопых и всяких разных: "Зачем от него отказываться? Оно есть просит, что ли? Это Поклонской не нужно, потому что она в розыске в Украине, вот пусть и отказывается себе на здоровье", "Зачем отказываться, когда все равно не совсем россияне, и безвиз же греет натуру украинца", "Если я откажусь, у меня зарплата будет больше? В чем прикол отказа от украинского гражданства, объясните мне дураку! Какой с этого профит? Поклонская от бабла и титулов с ума уже выживает", "Как только в московском банке мне кредит дадут по крымской прописке, так и от гражданства можно отказываться", "Зачем отказываться? Никто не знает, что будет завтра. С огромнейшим удовольствием вернулась бы в 2014 год и не пошла бы на референдум. Да вот только от нас ничего бы не зависело. Мой дом в Крыму. Моя работа была в Крыму. БЫЛА. Спасибо путлеру", "А как с крымским паспортом рф выехать на территорию Украины? Например, к родственникам? Таких много", "Для начала пусть прежняя Украина вернётся в то, что сейчас называется Украиной. Я тоже не прочь вернуться в ТУ Украину" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886337836013826049 (скрин).
6. Феодосийские пляжи не радуют предателей количеством туристов. Ватники говорят, что все уехали в Турцию. Напомню ватникам, что до оккупации Крыма россией Турция тоже была открыта. А теперь напрягаем мозги и вспоминаем, за счет кого вы жили, и кто к вам приезжал и кормил вас все 23 года https://www.youtube.com/watch?v=dzVFL2WeSX8 (видео).
7. В Евпатории в субботний день все 6 млн туристов и местные жители вышли на пляж. Но на фотографиях вы не увидите их, т.к. они играли в игру "Страус" https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/886301129532997633 (фото).
8. Воскресный пляж Любимовки (Севастополь) практически пуст. Даже местные не создают видимость сезона https://twitter.com/SouthUkr/status/886570248144654336 (фото).
9. Крымская вата в середине лета ищет виновных в провале курортного сезона. Решили, что виноваты цены. И спорят на этот счет до потери сознания. Вот некоторые сообщения: "Сегодня середина лета! Самого «прибыльного» лета!", "Мало народа? Или мало платежеспособных?", "Мало платежеспособного народа", "Ну, да, во всем виноваты местные. Нужно было жильё сдавать бесплатно и еду в кафешках на халяву раздавать. Вот же нехорошие редиски эти местные", "Автор красавчик! Прибыль девать некуда", "К алчным людям гости не ходят. Многие отказываются от нашего сервиса. Ведь сами фотки выкладываете с разрухой, с кучами мусора, обрезанными деревьями и скудными клумбами. Так чего писать о недостатке гостей?", "Давайте поноем. Хнык, хнык, хнык", "А ничего, что по таким ценам мы круглый год мясо, рыбу и другие продукты покупаем? А вы приезжаете на месяц и плачете, что дорого" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886268678613999617 (скрин).
10. Жители Судака вспоминают, как раньше (до оккупации) негде на пляже было воткнуть полотенце, и как набережные мыли. А теперь предвкушают, что очередной брехливый "чиновник" заявит в конце "сезона", что к нам приехало 6 млн туристов https://twitter.com/KrimRt/status/886553980201041920 (прочтите скрин).
11. Ватники начали скучать по богатым украинским туристам: "В прошлом году была половина (туристов) от раньше. В этом - меньше, но есть ещё один важный фактор: хоть укры и были "бедные", но они активно покупали и тратили деньги, развлекались. Сейчас бизнес дохлый, люди приезжают без денег или по минимуму. Бары пустые. Кафе, дискотеки позакрывались или работают 1 раз в неделю. Вот и показатель" https://twitter.com/crimea_john/status/886509944983371777 (скрин).
12. Пляжи Арабатской стрелки, до которых из Крыма рукой подать, передают привет "Крымнашу". Посмотреть и всплакнуть https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886294675182804996 (субботний фоторепортаж). И шокирующее для крымской ваты воскресное фото https://twitter.com/davidov90/status/886598506596663296 (фото).
13. Люди добрые, помогите, чем можете: "ЕВПАТОРИЯ, ОТЗОВИСЬ! Пляж Солнышко не убирается уже месяц! Поставлены синие бачки, но мусор из них уже вываливается. Горы отходов, тучи мошек и мух! КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ЗАБЫЛИ ПРО ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЕ. ВОЗМУЩЕНИЮ ЛЮДЕЙ НЕТ ПРЕДЕЛА! Помогите!!!!!!". Кстати, по количеству не вывезенного за месяц мусора можно понять, сколько туристов здесь было https://twitter.com/KrimRt/status/886257251333308416 (фото-скрин).
14. Ялта превратилась в рыдающий Мухосранск: "КАРАУЛ. Прошла пешком от пляжа Ливадии до дома. Расплакалась. Вонючий мусорный МУХОСРАНСК. Ситуация бесконтрольная. Давайте соберемся и запишем обращение к горожанам, депутатам, премьер-министру Крыма, госдуме, сенату и гаранту конституции. Больше НЕЛЬЗЯ И ПРЕСТУПНО просто трепаться". Если в списке нет обращения к мэру Геническа, то ничего у вас не выйдет https://twitter.com/KrimRt/status/886282838785523712 (скрин).
15. В Заозерном (Евпатория) туристам и местным официально запретили съезжать с асфальта на грунтовку под угрозой штрафа от 3000 руб, о чем свидетельствуют установленные знаки. Хочешь к морю? Иди пешком! http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/pod_evpatoriej_turistam_oficialno_zapretili_sezzhat_s_asfalta_na_gruntovku/ (фото).
16. Ватник из Партенита пишет, что "власть оставила нас с носом". Жалуется, что их не считают за людей, а поселок находится на грани вымирания. Прочтите https://twitter.com/KrimRt/status/886592199835746307 (скрин).
17. Крым превращается в барахолку девяностых. Люди продают всё и везде https://twitter.com/KrimRt/status/886260966450634752 (фото из Симферополя).
18. Щёлкино. Трехлитровые недобанки Крыма: "Вчера знакомый с 5-ти занимал и был 8-ым в очереди", "Да, это капец. Нужно с утра талончик взять, чтоб к 16:00 часам только оказаться у кассы", "Всё для людей" https://twitter.com/KrimRt/status/886529076206469123 (фото-скрин).
19. Сегодня в Евпатории прошел шестой этап "нравственно-патриотического квеста Путь победы", на котором учили "любить родину" https://ru.krymr.com/a/news/28618324.html . А в Керченском проливе 23 июля вата повторно отметит "День Победы". То ли смеяться, то ли плакать… https://ru.krymr.com/a/news/28618242.html
20. Все, что мне дорого, умирает и разрушается в этом "Крымнаше". В прямом с
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Это мне будет интересно знать...
А анонсами, вы пане Гройсман, уже заколебали...
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9 ч · Россия, Moscow, Москва ·
План Маршалла для Украины
-
Каким может быть реализуемый и эффективный аналог плана Маршалла для Украины?
Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила около 13 млрд долларов. Это сегодняшние 130 млрд.
Основной реципиент Великобритания получила 2.5 (25) млрд.
Важным условием для Украины, как и для Германии в 1948 году, должна стать передача в полную собственность промыленных объектов реконструкции, в том числе, и в качестве залога для инвестиций.
Обязательное условие 1948 года - никаких коммунистов в правительстве. Сегодня в Украине это будет звучать, как никаких представителей старой власти в структурах власти - эффективные люстрации.
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На встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината Путин неожиданно высказал сомнение в том, убивал ли Иван Грозный сына
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АТО іудєї бегалі по Зрадє і всєх пугалі сваімі "обрєзамі"..
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Хрущев про Жириновского
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/886509267192348672
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-Тобто строишь ты,а я командую!Я большую зарплату получаю,а ты маленькую!Я живу по старому,а ты вже по новому
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Ну так нехай починає, що ж він тягне так, ну?
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конкретное палево)))
уже бы и тут кидались на критиков влади
а то лают только на тех, кто критикует солнцеликого липецкого оффшорника
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