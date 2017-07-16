 Новый пожар в лесу на Херсонщине: горит 6 га

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание возникло в 85-м квартале Збурьевского лесничества на территории Голопристанского района. По предварительным данным, горят около 6 га верхового леса.
К тушению привлечены 10 единиц техники и 50 сотрудников ГСЧС. От лесного хозяйства задействовано 6 пожарных автомобилей, 3 трактора и 25 работников.
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