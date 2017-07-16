 Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Самое важное, чтобы правительство стало командой, которая может принимать монолитные решения. Хочу вам сказать сегодня, что все сложные решения, которые нам необходимо принимать, мы принимаем единогласно и я благодарен коллегам за это", - сказал он.
В.Гройсман отметил, что прогресс в одних сферах лучше, чем в других, но он, как премьер, старается создать условия для реализации каждого министра.
По его словам, формирование правительства без политической составляющей невозможно, поскольку коалиция Верховной Рады формирует правительство, при этом коалиция должна формировать профессиональную команду министров.
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Одобрямс?
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Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".
Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
А Слоники рожеві будуть??
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Засекретить з/п чиновников, засекретить все что можно - единогласно.
Разделить общество на касты и управлять вечно - единогласно...
Так?
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Ранение Дейдея: сеть шокировало звание нардепаНародный депутат от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, который якобы получил ранение в зоне АТО, имеет звание подполковника.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Бойко.Он также опубликовал доказательства. "Оказывается, гопника Дейдея, осужденного в 2012 году приговором Суворовского районного суда Одессы за разбой по трем эпизодам, Аваков не только прятал от органов уголовно-исполнительной системы, чтобы он не попал в "зону", не только сделал народным депутатом Украины по поддельным документам, но еще и наградил званием подполковника полиции. И это при том, что закон запрещает таких, как Дейдей, даже призывать на срочную службу в мирное время", - рассказал он."Ну что же, какая полиция - такие и подполковники", - добавил Бойко.Читайте также: Победа в Грюнвальдской битве: Россия взорвала Сеть новым историческим «фактом»"Это п***ец", - прокомментировал журналист Михаил Ганницкий.Другие пользователи также отреагировали на пост Бойко и подчеркнули, что теперь у Дейдея будут все льготы и выплаты.
https://antikor.com.ua/articles/179990-ranenie_dejdeja_setj_shokirovalo_zvanie_nardepa
...
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При совке производили х///йзнаетшо, х///йзнаетзачем и х///йзнает для кого.
Зато работа была у всех)
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в России два ГОСТа. Один называется Пшеница 1-4 класс(продается за рубеж), другой - Пшеница кормовая 5 класс(остается россиянам)
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