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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10393) Гройсман (3170)

 Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман

кабмин правительство уряд

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что все необходимые сложные решения Кабинет министров Украины принимает единогласно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Самое важное, чтобы правительство стало командой, которая может принимать монолитные решения. Хочу вам сказать сегодня, что все сложные решения, которые нам необходимо принимать, мы принимаем единогласно и я благодарен коллегам за это", - сказал он.

В.Гройсман отметил, что прогресс в одних сферах лучше, чем в других, но он, как премьер, старается создать условия для реализации каждого министра.

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По его словам, формирование правительства без политической составляющей невозможно, поскольку коалиция Верховной Рады формирует правительство, при этом коалиция должна формировать профессиональную команду министров.
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ЗВИЧАЙНО ГРОЙСМАН ЗАБЛОКУАВ ДА ДОЧОГО ТУТ САДОВИЙ ВІН ПРОСТО МЕР А МУСОРОМ ПОВИНЕН ПОРОШЕНКО ЗАЙМАТИСЬ ЦЕ ЙОГО ОБОВЯЗКИ
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Хочу вам сказать сегодня, что все сложные решения, которые нам необходимо принимать, мы принимаем единогласно и я благодарен коллегам за это", - сказал он.

Одобрямс?
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это показание надо записать, чтобы потом никто не отвертелся...
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Как в совке -- ОДОБРЯМ или ОСУЖДАМ ???Короче -- РАЗДЕЛЯМ,,,,
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Ніхто не хоче бути відлучений від бюджетної годівниці, тому усі починання молодого, але неосвіченого кнура підтримуються одноголосно.
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Хреново вообще то , какой то коллективный мозг получается , никаких альтернативных предложений .
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Шапіто в Верховній Раді: на арені розенбляді!
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".

Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.

А Слоники рожеві будуть??

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Монопольно поднять тарифы без математических обоснований - единогласно.
Засекретить з/п чиновников, засекретить все что можно - единогласно.
Разделить общество на касты и управлять вечно - единогласно...
Так?
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...Ранение Дейдея: сеть шокировало звание нардепаВсе необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9611
Ранение Дейдея: сеть шокировало звание нардепаНародный депутат от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, который якобы получил ранение в зоне АТО, имеет звание подполковника.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Бойко.Он также опубликовал доказательства. "Оказывается, гопника Дейдея, осужденного в 2012 году приговором Суворовского районного суда Одессы за разбой по трем эпизодам, Аваков не только прятал от органов уголовно-исполнительной системы, чтобы он не попал в "зону", не только сделал народным депутатом Украины по поддельным документам, но еще и наградил званием подполковника полиции. И это при том, что закон запрещает таких, как Дейдей, даже призывать на срочную службу в мирное время", - рассказал он."Ну что же, какая полиция - такие и подполковники", - добавил Бойко.Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3611Читайте также: Победа в Грюнвальдской битве: Россия взорвала Сеть новым историческим «фактом»Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9885"Это п***ец", - прокомментировал журналист Михаил Ганницкий.Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5879Другие пользователи также отреагировали на пост Бойко и подчеркнули, что теперь у Дейдея будут все льготы и выплаты.Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8880Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6674

https://antikor.com.ua/articles/179990-ranenie_dejdeja_setj_shokirovalo_zvanie_nardepa

...
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он гєрой..ранєн, вижіл і пашол в кабак...вот ето видєржка!!
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 9 ч.9 часов назад
При совке производили х///йзнаетшо, х///йзнаетзачем и х///йзнает для кого.

Зато работа была у всех)

Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8476
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Дмитриев Дмитрий‏ @m1rn0e 5 ч.5 часов назад
в России два ГОСТа. Один называется Пшеница 1-4 класс(продается за рубеж), другой - Пшеница кормовая 5 класс(остается россиянам)
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НОВА ТАКТИКА РАШКИ ПО УКРАЇНІ МИ ЖЕ БРАТЬЯ https://www.youtube.com/watch?v=2Bk9IdFBodM
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман
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