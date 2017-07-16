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 Пожар в центре Львова потушен: спасателям пришлось снимать кровлю

пожар

Пожар в жилом доме на проспекте Свободы в центре Львова потушен. Никто из жителей не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в тушении принимали участие 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей. Чтобы полностью ликвидировать горение, пожарным пришлось снимать кровлю здания.

Огнем уничтожены предметы домашнего обихода.

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Напомним, в доме на проспекте Свободы, 31 в центре Львова случилось возгорание на 2-м, 3-м этаже и чердаке.
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видать, погорельцы дома так хотели сменить себе прохудившуюся кровлю, что взяли и подогожгли
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