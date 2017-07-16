 Порошенко и премьер Молдовы Филип завтра откроют контрольный пункт пропуска в Одесской области

Об этом говорится в сообщении правительства Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Премьер-министр Павел Филип примет участие в понедельник, 17 июля, с Президентом Украины Петром Порошенко в открытии совместного молдавско-украинского пункта пересечения государственной границы "Кучурган - Первомайск", - сказано в нем.
Согласно сообщению, проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.
Проект реализуется при поддержке Европейского Союза и основан на стандартах и передовой практике ЕС.
2435 108
По результатам проверок отстранены 25 руководителей предприятий "Укроборонпрома": никогда и ни у кого не будет "зонтика", если он коррупционер, - Порошенко(50)
В 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО(294)
Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО(41)
На финансирование Нацполиции пойдет 1,5 млрд гривен из общего фонда и почти 1 млрд из конфискованных у Януковича средств, - Порошенко(43)
Бунт в команде Порошенко — эксперт(0)
Когда я стал Президентом, уровень доверия к правоохранителям был 3-5%, сейчас - 50%, - Порошенко(121)
Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель(179)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить