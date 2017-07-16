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Все про:граница (3085) Молдова (820) Порошенко (13413) пункт пропуска (332)

 Порошенко и премьер Молдовы Филип завтра откроют контрольный пункт пропуска в Одесской области

молдова

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Республики Молдова Павел Филип 17 июля примут участие в открытии совместного украинско-молдавского контрольного пункта пропуска "Кучурган - Первомайск" в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом говорится в сообщении правительства Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Премьер-министр Павел Филип примет участие в понедельник, 17 июля, с Президентом Украины Петром Порошенко в открытии совместного молдавско-украинского пункта пересечения государственной границы "Кучурган - Первомайск", - сказано в нем.

Согласно сообщению, проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.

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Проект реализуется при поддержке Европейского Союза и основан на стандартах и передовой практике ЕС.
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https://www.youtube.com/watch?v=2Bk9IdFBodM НОВА ТАКТИКА РАШКИ ПО УКРАЪНЫ МИ ЖЕ БРАТЬЯ
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О! Теперь понятно куда пойдёт фугас (!/?)
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Весь смисл - тет-а-тет переговорити з Філіпом: проєвропейським прем"єром Молдови. Особливо на тему Придністрянщини. Без путінської шавки Додона.
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LieNews уже написала, что это очередная русофобская, фашистская выходка, направленная против миролюбивой России. И она не останется безнаказанной.
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Хрюшеску драпать собрался на горбу Саака на родину предков-оккуеть - на гроши волонтёров пункт пропуска у приднестровья-гниль позорная!https://www.youtube.com/watch?v=p_8xQFy4zv4&feature=youtu.be
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и премьер Молдовы Филип завтра откроют контрольный пункт пропуска в Одесской области
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