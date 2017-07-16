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 Террористы сегодня 7 раз нарушали перемирие на Донбассе: применялся танк, минометы и гранатометы

обстрел боевик белое

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска на Донбассе 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все случаи применения оружия зафиксированы до 7:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, в начале суток на луганском направлении боевики били из гранатометов по украинским опорным пунктам в Крымском, Новозвановке, Малиновом. Кроме того, ночью террористы обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра жилой сектор поселка Золотое. Повреждены гражданские здания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружия, - СЦКК

На донецком направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по шахте "Бутовка". По Авдеевке они выпустили 5 снарядов из танка.

На мариупольском направлении около 6:00 бандформирования били из артиллерии калибра 122 миллиметра по Широкино.

Напомним, за прошедшие сутки (15 июля) враг 26 раз нарушил перемирие на Донбассе.


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А был уже новый наркотический бред пЭдика басурина?
Террористы сегодня 7 раз нарушали перемирие на Донбассе: применялся танк, минометы и гранатометы - Цензор.НЕТ 1162

ПыСы. Тут видео: https://www.youtube.com/watch?v=dPgmwJ5hJ5c&feature=youtu.be
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в текущем 2017 году для перевозки войск для учений в Беларуси Россия задействовала больше четырех тысяч железнодорожных вагонов, и такие данные сильно настораживают.
«В обычные годы для этих целей они обходились парой-тройкой сотен вагонов (для сравнения: в 2015-м россиянам понадобилось 125 вагонов, а в 2016-м и того меньше - 50). Куда, кого, что, а главное - зачем Путин собрался везти?»
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Обстріли не припиняються...
Марно їх рахувати.
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Дійсно. що варто змінити риторику та по іншому доносити злочини росії.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы сегодня 7 раз нарушали перемирие на Донбассе: применялся танк, минометы и гранатометы
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