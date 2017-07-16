 Террористы сегодня 7 раз нарушали перемирие на Донбассе: применялся танк, минометы и гранатометы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, в начале суток на луганском направлении боевики били из гранатометов по украинским опорным пунктам в Крымском, Новозвановке, Малиновом. Кроме того, ночью террористы обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра жилой сектор поселка Золотое. Повреждены гражданские здания.
На донецком направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по шахте "Бутовка". По Авдеевке они выпустили 5 снарядов из танка.
На мариупольском направлении около 6:00 бандформирования били из артиллерии калибра 122 миллиметра по Широкино.
Напомним, за прошедшие сутки (15 июля) враг 26 раз нарушил перемирие на Донбассе.
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ПыСы. Тут видео: https://www.youtube.com/watch?v=dPgmwJ5hJ5c&feature=youtu.be
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«В обычные годы для этих целей они обходились парой-тройкой сотен вагонов (для сравнения: в 2015-м россиянам понадобилось 125 вагонов, а в 2016-м и того меньше - 50). Куда, кого, что, а главное - зачем Путин собрался везти?»
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Марно їх рахувати.
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