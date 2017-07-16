 Раненного на военных учениях в Кривом Роге журналиста Волка прооперируют через 10 дней

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый городской.
"Сейчас организм парня ещё не готов к радикальным активным вмешательствам, это ему только навредит и есть большой риск", − сообщил медик.
После осмотра раны хирурги прокомментировали состояние Вячеслава. Специалисты проверили область входного и выходного повреждения. Последнее уже зажило, а входное - с признаками воспаления. Поэтому нужно переждать, когда состояние улучшится. По словам медиков, десятый день после ранения - практически пиковый, и если проводить операцию, врачи очень рискуют - это может привести к скачкам давления, повышению температуры и общим осложнениям.
Нейрохирург Юрий Яминский сообщил: по плану работы, для начала нужно зафиксировать хребет и удалить повреждённый участок. У парня шестой шейный позвонок - в виде осколков. Их необходимо убрать и заменить на титановый имплант, который закрепляется пластиной. Тогда ничего не будет давить на мозг. Так обновится опорная функция хребта.
Врачи пояснили: спинной мозг обеспечивает функцию мочевого пузыря, а также регулирует функцию лёгких. Сейчас эти органы не в лучшем состоянии. А после операции будут осложнения, которые придётся пережить.
Инна, супруга Вячеслава сообщает, что муж в сознании, когда не под препаратами. Они даже общаются, а родственники и друзья всячески поддерживают парня. Тот день Вячеслав обсуждать не хочет. Но, по словам жены, он тогда очень испугался. Все события мужчина помнит от начала до конца.
Врачи также настраивают криворожан, что реабилитация будет долгая и финансово затратная.
Напомним, 6 июля во время учений ВСУ в Кривом Роге был ранен представитель СМИ Вячеслав Волк 1988 года рождения. С огнестрельным ранением в шею он был доставлен во 2-ю городскую больницу. По данным военных, выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей.
По данным полиции, в действиях 43-летнего задержанного видят признаки сразу двух преступлений - тяжкое телесное повреждение по неосторожности (статья 128 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (статья 263). Суд избрал ему меру пресечения - 60 дней содержания под стражей.
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Бажаю якнайшвидше одужати.
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