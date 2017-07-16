 Житель Мариуполя "заминировал" два предприятия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина угрожал через два дня подорвать два крупнейших металлургических предприятия.
Звонившим оказался местный житель 1969 года рождения. Он признался, что был в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года в полицию области поступило 9 ложных заявлений о минировании. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, грозящих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
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