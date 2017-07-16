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Все про:задержание (5984) Мариуполь (4111) минирование (600) Нацполиция (8070)

 Житель Мариуполя "заминировал" два предприятия

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В Мариуполе (Донецкая область) неизвестный заявил о минировании двух предприятий. Злоумышленник установлен и задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина угрожал через два дня подорвать два крупнейших металлургических предприятия.

Звонившим оказался местный житель 1969 года рождения. Он признался, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону "минировал" станции киевского метрополитена. ФОТО

С начала года в полицию области поступило 9 ложных заявлений о минировании. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, грозящих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
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" Звонившим оказался местный житель 1969 года рождения. Он признался, что был в состоянии алкогольного опьянения "

Хотите решить проблему с этими звонками ? Конфискация хаты поможет . Пошутил по телефону - остался без жилья . Все просто .
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Це якщо у нього житло є, а якщо в руках тільки обгортка від шоколаду Рошен, тоді що конфісковувати?
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Кацапотеррористы проводят подготовку? Сначала ложные, потом настоящие?
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а если он не один живет????не допускаешь что рядом могут жить хорошие люди.
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