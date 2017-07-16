 В результате взрыва гранаты Ф-1 поврежден грузовик во Львовской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
"В Стрйський отдел полиции сегодня, 16 июля, в 7:40 поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что ночью был поврежден грузовой автомобиль МАЗ, который принадлежит предприятию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Предварительно установлено, что автомобиль был поврежден в результате взрыва гранаты Ф-1. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Решается вопрос о квалификации правонарушения согласно нормам Уголовного кодекса Украины.
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Использовать гранату не по назначению?..
Дэбил, наверное.
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