EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  1600  5
Все про:граната (639) Львовщина (1548)

 В результате взрыва гранаты Ф-1 поврежден грузовик во Львовской области

нацполиция

Автомобиль, принадлежащий одному из предприятий в городе Стрый, был поврежден в результате взрыва гранаты Ф-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Смотрите также: Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО

"В Стрйський отдел полиции сегодня, 16 июля, в 7:40 поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что ночью был поврежден грузовой автомобиль МАЗ, который принадлежит предприятию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Предварительно установлено, что автомобиль был поврежден в результате взрыва гранаты Ф-1. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Решается вопрос о квалификации правонарушения согласно нормам Уголовного кодекса Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Світ капіталу, що візьмеш..... Кайдешева сім'я згадується.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хрен его знает...
Использовать гранату не по назначению?..
Дэбил, наверное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва гранаты Ф-1 поврежден грузовик во Львовской области
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти