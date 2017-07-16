 Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота. ВИДЕО

Обращение Эрдогана длилось 16 секунд и включалось сразу после того, как абонент набирал номер. Пропустить его нельзя. В нем президент Турции поздравляет с Днем демократии и национального единства (отмечается с попытки госпереворота в прошлом году) и желает здоровья и благополучия. BBC отмечает, что обращение автоматически проигрывали все GSM-операторы, работающие на территории Турции.
Tüm halkımız aramalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajını dinliyor.#15Temmuz pic.twitter.com/UnizQTN6wq- Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 15 июля 2017 г.
Wow, should this be a first worldwide?- Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) 15 июля 2017 г.
Tonight, every mobile call you make in Turkey plays an Erdogan clip first.pic.twitter.com/QzjRzz8Y74
Как отметило агенство AFP, обращение услышали абоненты Turkcell и Vodafone network. Также провайдеры предоставили клиентам дополнительный гигабайт трафика в честь национального праздника.
Накануне в Турции тысячи людей вышли на митинг, посвященный годовщине попытке госпереворота. Перед собравшимися выступил президент страны. Он произнес эмоциональную речь, в которой поблагодарил своих сторонников и военных за поддержку и пообещал "отрезать головы предателям", замышлявшим переворот. Митинг, где выступал Эрдоган, прошел на мосту через Босфорский пролив в Стамбуле, который год назад перекрыли мятежники.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.
Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.
В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.
По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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https://inforesist.org/pobeda-v-gryunvaldskoy-bitve-rossiya-vzorvala-set-novyim-istoricheskim-faktom/
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Как ты любишь врать "ради справедливости" - так вот, ты хотя бы "ради справедливости" посмотрел кто принимал участие в Грюнвальдской битве- если найдешь ниже в списке кацапов, то убейся головой об стену :D
На боці союзницьких військ також виступили загони кримських татар числом від 1 до 3 тисяч воїнів (за даними Яна Длугоша татар було 300), здебільшого вершників, на чолі з ханом Джелал ад-Діном, сином хана Тохтамиша.
Хоругва перемишльська
Перемишльська земля
Хоругва холмська
Холмська земля
Хоругва львівська
Львівська земля
Хоругва подільська
Подільська земля
Хоругва галицька
Галицька земля
хоругви Литви,
Погонь червона
Прапор хоругви київської, кременецької
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Я, в отличии от тебя, подтверждаю свои слова - а ты просто врешь, потому что ты патологический врун и на Цензор ты приходишь только для того что бы врать.
И вот поэтому, сейчас ты и не предоставил никаких источников, которые могли бы подтвердить твое вранье
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The three Russian banners from Smolensk were under the command of Władysław II Jagiełło's brother Lengvenis, while the contingent of Tatars of the Golden Horde was under the command of the future Khan Jalal ad-Din.
Centrum stanowiły zaciężne rycerstwo z Czech i Śląska oraz trzy chorągwie smoleńskie.
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Така Я ПАДЛЮКА...
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- нас в Крыму НЕТ!!! нас в Сирии НЕТ!!! нас на Бамбази НЕТ!!!)))))))
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Їх треба трішки вбивати ..
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Инициаторы военного переворота в Турции объявили о введении военного положения, комендантского часа и скором принятии новой Конституции в Турции. Они объяснили свои действия тем, что руководство страны во главе с Реджепом Эрдоганом подорвало основы светского и демократического устройства Турции. Это типичное утверждение для сторонников идей Мустафы Кемаля Ататюрка - кемалистов, которые считают, что Эрдоган создает в Турции клерикальный, слишком исламизированный режим, тем самым подрывая интеграцию с Западом.http://news.liga.net/articles/world/11723654-desyat_faktov_o_popytke_perevorota_v_turtsii.htm
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- скили веревочке не виться...а кинець все одно буде!
Так шо Ерди гуляй по полной)))) Своей смертю ты не умрешь)))
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Чогось ПІНОЧЕТА поважаю -в ЧІЛІ бував, та на КУБІ теж...
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Я на ній був разів з десять.. і з танками і сапопадами...
Уровень медицины-пересічних укрів там зовсім не було після чорнобильської трагедії,
тому свідок...
Є ФОТКИ..
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на Кубе ..??
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Вже було впровадження закону по паспорту SIMку купити..
Буде-шакалАДники зроблять..
ЩО...НЕ ЗРОЗУМІЛО??!!
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больше бы счастья было)))
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В то же время мне жаль турок. В Германии (в университетах) я сталкивался с турками и они оставили о себе наилучшее впечатление. Крепкие, мужественные ребята, весьма неглупые и эрудированные С устойчивыми жизненными позициями.И вот одно такое ЧМО все это исковеркало.
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И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-эрдогански, а щепки,
А щепки во все стороны летят.
Живите тыщу лет, товарищ Рейджен,
И пусть в тюрьме придется сдохнуть мне,
Я верю, будет чугуна и стали
На душу населения вполне.
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