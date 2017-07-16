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Все про:переворот (247) Турция (2014) Эрдоган (360)

 Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота. ВИДЕО

эрдоган

В годовщину неудачной попытки государственного переворота в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган записал обращение к гражданам. Его проигрывали все турецкие сотовые операторы при попытке абонентов совершить звонок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер: Приняв закон о смертной казни, Турция окончательно захлопнет дверь в ЕС

Обращение Эрдогана длилось 16 секунд и включалось сразу после того, как абонент набирал номер. Пропустить его нельзя. В нем президент Турции поздравляет с Днем демократии и национального единства (отмечается с попытки госпереворота в прошлом году) и желает здоровья и благополучия. BBC отмечает, что обращение автоматически проигрывали все GSM-операторы, работающие на территории Турции.






Как отметило агенство AFP, обращение услышали абоненты Turkcell и Vodafone network. Также провайдеры предоставили клиентам дополнительный гигабайт трафика в честь национального праздника.

Накануне в Турции тысячи людей вышли на митинг, посвященный годовщине попытке госпереворота. Перед собравшимися выступил президент страны. Он произнес эмоциональную речь, в которой поблагодарил своих сторонников и военных за поддержку и пообещал "отрезать головы предателям", замышлявшим переворот. Митинг, где выступал Эрдоган, прошел на мосту через Босфорский пролив в Стамбуле, который год назад перекрыли мятежники.

Также читайте: На Западе должны выбрать между Турцией и террористами, - Эрдоган

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кладбище для предателей", - участников госпереворота в Турции будут хоронить рядом с приютом для собак

Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый турецкий военный попросил убежища в США после попытки переворота

В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.

По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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да, это уже попахивает кацапским дЭбилизмом только с турецким уклоном)
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Победа в Грюнвальдской битве Россия взорвала Сеть новым историческим «фактом» :D

https://inforesist.org/pobeda-v-gryunvaldskoy-bitve-rossiya-vzorvala-set-novyim-istoricheskim-faktom/

Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 7873

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Просто ради справедливости. ВКЛ было огромным государством, куда кроме Литвы входили и части Украины, Беларуси, Молдовы и даже России.
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просто ради справедливости-НЕТ, кацапии не было в ВКЛ :D
Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 9624
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Ты это вставил не ради справедливости, а в надежде кого-то объепать. Кстати и нах ты прикрепил карты 16 века, если битва была в 1410 г? Ниже карта, по которой видно, что в состав ВКЛ входили Курск, Смоленск, Вязьма и т.д.

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ты это вставил не ради справедливости, а в надежде кого-то объепать.

Как ты любишь врать "ради справедливости" - так вот, ты хотя бы "ради справедливости" посмотрел кто принимал участие в Грюнвальдской битве- если найдешь ниже в списке кацапов, то убейся головой об стену :D


На боці союзницьких військ також виступили загони кримських татар числом від 1 до 3 тисяч воїнів (за даними Яна Длугоша татар було 300), здебільшого вершників, на чолі з ханом Джелал ад-Діном, сином хана Тохтамиша.

Хоругва перемишльська
Перемишльська земляТурецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 1399
Хоругва холмська
Холмська земля
Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 1399Хоругва львівська
Львівська земля
Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 1399Хоругва подільська
Подільська земляТурецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 1399
Хоругва галицька
Галицька земля
Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 1399хоругви Литви,
Погонь червона
Прапор хоругви київської, кременецької
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Ты забыл упомянуть Смоленскую хоругву. Просто интересно почему: ты патологический лгун или просто трудно признавать собственную неправоту?
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ты забыл упомянуть источник, который мог бы доказать твои слова
Я, в отличии от тебя, подтверждаю свои слова - а ты просто врешь, потому что ты патологический врун и на Цензор ты приходишь только для того что бы врать.

И вот поэтому, сейчас ты и не предоставил никаких источников, которые могли бы подтвердить твое вранье
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У меня тоже усы, но я не уе...ище. А Эрдоган уе....ище независимо от усов.
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Но знаю, что хотели бы таким стать включаю доходы.
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Це звичайно не треба робити, але ображених не було.
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Прредпочитаю - ретро , длинныя гудки, а то , бля, мюзікл -непалюбляю..
Така Я ПАДЛЮКА...
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я как услышал когда то у хорошей знакомой заместо звонка: в новый год отсосны-отсосны-отсосны-мне отсосны иголочкууууу! то очумел и дал ей эту иголочку
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Моей знакомой ребенок как-то играясь поставил. Взрослая солидная женщина, риэлтор. Звонят клиенты и слушают вороваек или какую-то такую же куйню. )
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А что они хотели? Что бы звучало: - Ай, мама шикидым, шикидым...)))) Переворота не получилось, в таком случае - слушайте речь Эрдогана. У каждого есть прав на выбор.
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Это то обращение, который этот ссыкун вещал из скайпа?)))
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туркам по ходу пора учиться горько плакать и причитать, время придет - будут расстреливать за неправильное выражение горя...
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скоро по трафарету севкореи горевать придется..
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Не катит, ведь турок на самом деле не причитает. Сам догадайся с кем попутал.
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а прикинте всем мокшанам поставить гудок в виде мычания Альфа самца....
- нас в Крыму НЕТ!!! нас в Сирии НЕТ!!! нас на Бамбази НЕТ!!!)))))))
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ВИ МРІЙНИК, ШАНОВНИЙ ПАНЕ!!!
Їх треба трішки вбивати ..
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Сначала - отрезать голоы предателям,,, потом - помошника предателей, потом - пособникам предателей, потом - сочуствующим предателям, потом --- и т.д.
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У у нас взять сумму меньшую. чем украл и пожелать хорошей дороги.
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какая была мотивация у сторонников переворота, чего они пытались скинуть Ердогана, чем он им не угодил? знает кто?
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В основном они утверждали, что он отходит от принципов Ататюрка. Как правило этим занимаются военные и образование.
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Мотивация участников переворота
Инициаторы военного переворота в Турции объявили о введении военного положения, комендантского часа и скором принятии новой Конституции в Турции. Они объяснили свои действия тем, что руководство страны во главе с Реджепом Эрдоганом подорвало основы светского и демократического устройства Турции. Это типичное утверждение для сторонников идей Мустафы Кемаля Ататюрка - кемалистов, которые считают, что Эрдоган создает в Турции клерикальный, слишком исламизированный режим, тем самым подрывая интеграцию с Западом.http://news.liga.net/articles/world/11723654-desyat_faktov_o_popytke_perevorota_v_turtsii.htm
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як какала моя бабця...
- скили веревочке не виться...а кинець все одно буде!
Так шо Ерди гуляй по полной)))) Своей смертю ты не умрешь)))
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этот мир видел еще более экстравагантных полудурков)
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чЛЕНІНА, сРАЛІНА, КаСТРО??
Чогось ПІНОЧЕТА поважаю -в ЧІЛІ бував, та на КУБІ теж...
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А Кастро тут при чём?его можно уважать , за уровень медицины и образования на Кубе,да и за то ,что, лечил украинских детишек бесплатно.
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Шановний ПАН на КУБІ був??
Я на ній був разів з десять.. і з танками і сапопадами...
Уровень медицины-пересічних укрів там зовсім не було після чорнобильської трагедії,
тому свідок...
Є ФОТКИ..

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ТАда и канєшна.. Лікувався чи був "сматряшім" за лікувавшимся парт та мєнт-дітяткамі
на Кубе ..??
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Лікувався,це наші все спаскудили,як завжди,кубінці нам щиро хотіли допомогати,ющенко потвора все зіпсувала взагалі.
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а на стадионе турки тоже уже поют ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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Та в НАС ВСЕ це буде!!
Вже було впровадження закону по паспорту SIMку купити..
Буде-шакалАДники зроблять..
ЩО...НЕ ЗРОЗУМІЛО??!!
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Фіг. Тут не кацапстан, оператори дибки стануть.
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Ото ж і нам таке потрібно! Замісць гудков " Безвіз! Покращення!! Жити по новому!!!". Та усім відразу станє краще та весілише...
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краще б по всем каналам порнуху пустили)))))
больше бы счастья было)))
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И что на это скажет верный поклонник Эрдогана Али Хасан?
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Хоть бы слился красиво. Твой Эрдоган второй Джугашвили. Восток дело тонкое.
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кацапские операторы на вооружение возьмут.
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вовке хуйлу и операторам в параше на заметку, даешь вместо гудков - "Боже, хуйло храни!"
Турецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота - Цензор.НЕТ 4224
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Не пойдет. Там будет лавровское: дебилы, бля.
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Маразм крепчал...... Самое интересное, что в "поздравлении" речь идет о "демократии"....
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Кто на Life звонил, тоже такая малда-калда вместо гудков?
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Где ж ваше хваленное мировое правительство -уже пора ликвидировать Эрдоганчика, не дай снюхается с Хуйлом - хана окончательная мировому порядку
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Старый совковый анекдот. Человек смотрит телевизор, в котором говорит речь Брежнев на съезде. Переключает на другую программу - снова то же самое. Переключает на третью - и там Брежнев. Переключает снова, а в кадре мужчина в костюме, грозит пальцем: "Я тебе попереключаю".
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а ахметка предпочитает гудеть. и не токо по тилихфону ))))
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что-то мне подсказывает, что Эрдоган сам на себя нападал. Уж очень для него выгодно все сложилось...
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Треба кацапським мобільним операторам також підказати, щоб змінили гудки на мелодію, що закінчується на: "... ла - ла - ла"
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В том виде как сейчас Турции в ЕС делать нечего.
В то же время мне жаль турок. В Германии (в университетах) я сталкивался с турками и они оставили о себе наилучшее впечатление. Крепкие, мужественные ребята, весьма неглупые и эрудированные С устойчивыми жизненными позициями.И вот одно такое ЧМО все это исковеркало.
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У нас в Турции был гид бывший военный. Его из армии выгнали за критику власти. Так он говорил, что власть Эрдогана держится на экономических успехах и сельских дебилах, которым Эрдоган постоянно поет песни о величии Турции и ислама. При этом его явно финансируют Саудиты. В Турции раньше запрещено было изучать ислам за рубежом. Эрдоган разрешил. Саудиты тут же выделили тысячи грантов и приступили к распространению идей радикального ислама. И этот военный мне понравился. Он был человеком умным и тонким, отлично говорил на трех языках. Военные в Турции были аристократами. Но Эрдоган состав армии полностью сменил. Ему нужны янычары и башибузуки, а не образованные люди. Может, нашего гида уже и в живых нет. Он говорил: "Мы будем сражаться до конца".
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Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-эрдогански, а щепки,
А щепки во все стороны летят.
Живите тыщу лет, товарищ Рейджен,
И пусть в тюрьме придется сдохнуть мне,
Я верю, будет чугуна и стали
На душу населения вполне.
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Дырку тебе от бублика,Эрдогашка,а не моего земляка Гюллена
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Маразм крепчает! Когда кацапы решат захватить Турцию (под неважно каким предлогом, на неё уже никто не вступится, не смотря на договор НАТО.
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Турки молодцы. они едины и их никакой хуйло не сломит. эрдоган это временное явление.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурецкие мобильные операторы сменили гудки на обращение Эрдогана в честь годовщины попытки переворота. ВИДЕО
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