 "Комитет избирателей Украины" назвал топ-10 прогульщиков в Раде. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.
Меньше всего заседаний ВРУ по данным письменной регистрации посетили:
1. Бакулин. (Посетил 0 заседаний из 65)
2. Добкин Д. (0 заседаний)
3. Клюев С. (0 заседаний)
4. Онищенко (0 заседаний)
5. Ярош (2 заседания)
6. Семенченко (3 заседания)
7. Богуслаев (4 заседания)
8. Добкин М. (5 заседаний)
9. Жеваго (9 заседаний)
10. Белецкий (9 заседаний)
Однако у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.
К примеру, Дмитрий Добкин не посетил ни одного заседания Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях. То же самое касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил три заседания Рады, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у Михаила Добкина и Константина Жеваго.
"Кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в здании под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации в соответствии с регламентом ВРУ, являются основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
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Кантррольный..
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https://www.youtube.com/watch?v=mZAHdX2txhg
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По-моему, в Китае уже подготовили бы ровно 10 патронов
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У нас нужен матрос Железняк и хотя бы 300 патронов
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- Даааа!!! Сказала баба, рассматривая на рынке стринги... - Случись что... И обосраться некуда!!!
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МИ самі їх вибирали.. Ну і самі на гойдалках можемомо погойдати..
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