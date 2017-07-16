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Все про:ВР (22874) КИУ (307) прогулы (107)

 "Комитет избирателей Украины" назвал топ-10 прогульщиков в Раде. СПИСОК

вр рада

"Комитет избирателей Украины" проанализировал посещения народными депутатами заседаний Верховной Рады на протяжении шестой сессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.

Меньше всего заседаний ВРУ по данным письменной регистрации посетили:


1. Бакулин. (Посетил 0 заседаний из 65)
2. Добкин Д. (0 заседаний)
3. Клюев С. (0 заседаний)
4. Онищенко (0 заседаний)
5. Ярош (2 заседания)
6. Семенченко (3 заседания)
7. Богуслаев (4 заседания)
8. Добкин М. (5 заседаний)
9. Жеваго (9 заседаний)
10. Белецкий (9 заседаний)

Однако у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.

К примеру, Дмитрий Добкин не посетил ни одного заседания Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях. То же самое касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил три заседания Рады, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у Михаила Добкина и Константина Жеваго.

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"Кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в здании под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации в соответствии с регламентом ВРУ, являются основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Мужики, меня просто за колоной плохо видно бывает.

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Зато за колонной его неплохо вштыривает .
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Какое блин показалось! Да он нормальный. Там действительно присутствуют эти персонажи. (Например, за Дарта Вейдера, сколько голосов народ отдал).
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Их там три Дарта, померещилось точно... и остальные тоже там все. Ярош отсутствует один по уважительной причине.
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Если за колонной так плохо видно,значит в колонии был бы на виду у всех.
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300 человек повесить однозначно, сделать искусственный отбор, у остальных продуктивность труда сразу же возрастет в три раза, будут работать по двадцать часов в сутки. И желающих выдвигать свои кандидатуры на следующих выборах резко снизится. Но это все мечты-мечты.
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Ну про 20 часов в сутки , это гипербола. Если будут по 20 часов, то мы вообще подохнем.
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! Кто долго висеть без разложения, того амнистировать и в пещеры под Лавру.
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По судам не тягать, нужно сразу линчевать! А то Югик замучает!
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Где-то минимум 300 существ со значком - баласт и паразиты на шее украинского народа
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По-моему, в Китае уже подготовили бы ровно 10 патронов...
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Тады каждому счет на 2 патрона. От широты славянской души!
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Дмитрий Добкин с колоной в гостях у Вечернего Квартала:

https://www.youtube.com/watch?v=mZAHdX2txhg
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UA Характер Скрытный
По-моему, в Китае уже подготовили бы ровно 10 патронов
=======
У нас нужен матрос Железняк и хотя бы 300 патронов
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Беда ... Несчастные люди - их же теперь, наверное, строго накажут!!!
- Даааа!!! Сказала баба, рассматривая на рынке стринги... - Случись что... И обосраться некуда!!!
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Та да.. АНІ нєВІНОВАТИ!! Картачкі галасавалі самі ілі іх..блллляяя-УКРАЛІ!!
МИ самі їх вибирали.. Ну і самі на гойдалках можемомо погойдати..

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Что-то я не уверен, что мы их выбирали. Выбрались они за бабло.
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стесняюсь спросить: а кернес еще под следствием или как? И никуда на лечение не просится.
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Гепу судят в Полтаве или области кажись. Уже 2 года суд переносят каждый месяц.
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"Цок, - та в лобок! Та в мішок..." (Українська народна казка)
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А может наоборот,эта десятка здравомцслящих которые понимают что в этом дурдомовском кодле им не место?
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Неправда Шо братуха доВБкин не пАсеШШаетЬ!!! Все видели как братуху штырило недавно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комитет избирателей Украины" назвал топ-10 прогульщиков в Раде. СПИСОК
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