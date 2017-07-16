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 Политика Украины
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 Доказательства преступлений России в Крыму направлены в Международный уголовный суд, - прокуратура АРК

крым

Прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд доказательства преступлений России на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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"Статус оккупированной территории подразумевает, что все, что там происходит, должно регулироваться определенными международно-правовыми актами. И нарушение этих актов, а именно Женевской конвенции 1949 года и Гаагского положения 1907 подпадают под квалификацию статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), в связи с чем нами по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева было зарегистрировано соответствующее уголовное производство", − заявил глава прокуратуры АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что это производство охватывает расследования фактов нарушений прав и свобод человека, незаконной "национализации" и хищения имущества, принудительного призыва в воинские формирования страны-оккупанта, изменения гражданства и ряд других преступлений.

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"Эти преступления являются военными преступлениями, то есть такими, которые рассматривает Международный уголовный суд. В тех случаях, когда наши национальные механизмы не дают возможности привлечь виновных к ответственности, мы направляем собранные доказательства в Международный уголовный суд", − сказал прокурор Крыма.

Первые такие кейсы в Международный уголовный суд уже направили некоторые общественные организации.

"Для того, чтобы не дублировать работу, недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве между прокуратурой Автономной Республики Крым и Ugspl, в том числе, о совместном формировании доказательной базы для Международного уголовного суда", − отметил Гюндуз Мамедов.
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Наконец то . Спасибо Аллаху . Спасибо всем кто это делает. Россия должна ответить за свои преступления.
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