 Доказательства преступлений России в Крыму направлены в Международный уголовный суд, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Статус оккупированной территории подразумевает, что все, что там происходит, должно регулироваться определенными международно-правовыми актами. И нарушение этих актов, а именно Женевской конвенции 1949 года и Гаагского положения 1907 подпадают под квалификацию статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), в связи с чем нами по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева было зарегистрировано соответствующее уголовное производство", − заявил глава прокуратуры АР Крым Гюндуз Мамедов.
Он добавил, что это производство охватывает расследования фактов нарушений прав и свобод человека, незаконной "национализации" и хищения имущества, принудительного призыва в воинские формирования страны-оккупанта, изменения гражданства и ряд других преступлений.
"Эти преступления являются военными преступлениями, то есть такими, которые рассматривает Международный уголовный суд. В тех случаях, когда наши национальные механизмы не дают возможности привлечь виновных к ответственности, мы направляем собранные доказательства в Международный уголовный суд", − сказал прокурор Крыма.
Первые такие кейсы в Международный уголовный суд уже направили некоторые общественные организации.
"Для того, чтобы не дублировать работу, недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве между прокуратурой Автономной Республики Крым и Ugspl, в том числе, о совместном формировании доказательной базы для Международного уголовного суда", − отметил Гюндуз Мамедов.
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