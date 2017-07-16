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 Политика Украины
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Все про:вуз (600) медицина (1580) Минздрав (1404)

 Минздрав намерен оптимизировать сеть медвузов "естественным путем": "Слабые вузы вообще могут остаться без первокурсников"

медвуз

В Министерстве здравоохранения Украины намерены провести оптимизацию сети медицинских высших учебных заведений, используя проходной порог в 150 баллов внешнего независимого оценивания и механизм "широкого конкурса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью ZN.UA заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

По его словам, с середины 90-х годов университеты постоянно разрастались, а количество абитуриентов из-за демографии уменьшалось. В результате сегодня в университетах много преподавателей.

"Надо проводить оптимизацию сети вузов и сокращать объемы набора студентов некоторыми из них. Так мы сможем увеличить финансирование тех вузов, которые работают качественно. Но об оптимизации ни один популист вам не скажет", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы нехватки врачей нет, есть незакрытые "дыры" в отдельных селах, - замглавы Минздрава Линчевский

Чиновник указал, что оптимизация произойдет "естественным путем, без использования административных рычагов".

"Мы ставим порог 150 баллов, и вузы уже не могут набирать слабых. Это первое. Второе - у нас есть широкий конкурс, введенный Минобразования еще в прошлом году. Благодаря ему, лучшие вузы получат больше студентов, а слабые вообще могут остаться без первокурсников", - рассказал Линчевский.

Планируется также обнародовать результаты экзаменов "Крок" по каждому вузу (они уже доступны на сайте Минздрава), чтобы абитуриенты могли делать вывод о качестве образования в конкретных вузах.

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"Должна быть здоровая конкуренция между вузами за абитуриента. И тогда уж ректор сто раз подумает, каких преподавателей ему набирать и как повысить качество обучения", - заключил Линчевский.
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Не мидицину нужно оптимизировать и минздрав вообще убрать . Зачем она нужна эта корупционная помойка ?
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золотое правило сисадмина: работает - не трогай.
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Тут речь не о медицине,а о медобразовании. Мне кажется ничего зазорного нет в том,чтобы совсем закрыть слабые ВУЗы. Зачем они нужны - для обеспечения рабочих мест слабым преподавателям?Для того,чтобы они выпускали слабых врачей? Неужели за 25 лет мало олигофренов навыпускали? Что с этими недоумками -врачами думаете делать? С теми кто не лечит,а калечит? Как вы думаете менять законы в отношении наказания нерадивым врачам,из-за которых пострадали пациенты? Как вы думаете выводить из подчинения больничным чиновникам патологоанатомическую службу,которая ставит липовые заключения под давлением главврачей? Как будут наказываться судмедэксперты за липовые экспертизы? Вот это важно.
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А лечить надо тоже естественным отбором. Кто здоровее, тот и без больниц выживет.
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я в свое время сам гипс снял-чтобы не ехать в " бесплатную" больницу-кончились деньги в прямом смысле..
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Верю! Таких случаев много. Знаю парень убег с растяжкой на ноге. Иногородний, за сутки лечения плату загнули.
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Во всем мире самые высокие приемные балы для поступающих медиков и учителей
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Во Франции 85 государственных университетов с обучением по специальностям филология и языки,физика, химия, математика, информатика,история, спорт, медицина и др.Для поступления во французский университет не требуется сдача вступительных экзаменов.
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Больше всего об этом будут жалеть взяточники-преподаватели: кормушка закрывается. А от этих "медиков" (получивших корочки за деньги) больше вреда, а не пользы, если придут "лечить" (тоже за деньги!) в поликлиники, не дай Бог, детские.
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больной скорее мертв-чем жив и т.д-знаем-знаем..
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Да вообще закрыть 90% медвузов,зачем Украине врачи если у нас такие Шпецы как Супрун,а на их месте ПТУ открывать,власти нужны рабы,кто выживет тот выживет
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Да медвузов у нас много и они дают некачественное образование,поэтому многие нужно закрыть.Лучше качество чем количество.
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У нас в Украине вообще нет ни чего равного по качеству с Европой,давайте все закроем,заводы,шахты,школы,дет сады.Нах оно нам надо,не качественное?
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Може для початку потрібно провести тестування самих чиновників міністерства охорони здоров'я? Хто набере меньш 150 балів, того звільнити без права працевлаштування.
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Оставить только морги,вот истинная цель реформы,богатые все равно в Украине не лечатся,ну а у бедных денег нет.
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я бедный, я лечусь в психоневрологической клинике города Ромны. Доволен, иду на группу, буду получать 1300 гривень пенсии по второй группе инвалидности в свои 37 лет, диагноз "загострення полиморфного розладу". Для села деньги нормальные.
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Спешите,бо после реформы,хрен вам что обломится)) Здоровья вам.
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По его словам, с середины 90-х годов университеты постоянно разрастались, а количество абитуриентов из-за демографии уменьшалось
========
В Украине число университетов - 165.
Число университетов в в России - 25.

Даешь университетизацию каждого ПТУ!
Больше магистров и бакалавров околовсяческих типо наук!
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Складывается впечатление, что пакет из пенсионной и медицинской "реформ" направлены на уничтожение украинцев - пенсионеров, т.к. их содержать государство не в состоянии. Медицинская "реформа" ограничивает доступ до медицинских услуг пенсионеров, т.к. денег у пенсионеров на врача нет. Не будет возможности у пациентов пенсионного возраста и добраться до больницы в медицинском округе, т.к. расстояние в 80 км может и не выдержать больной- помрет по дороге. Пенсионная "реформа" так же направлена на то, что бы украинцы не доживали до пенсионного возраста.И не зря все это идет одновременно. И почему то у всего этого еврейский профиль.
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посмотрите на реформу медицины с точки зрения психоневрологической клиники. Совсем по другому реформа выглядит, чем смотреть с точки зрения поликлиник.
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Полностью поддерживаю поднятие бала.
Троечникам нечего там делать,даже за деньги.
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количество абитуриентов из-за демографии уменьшалось - и это причина убрать вузы? Как правило, вузы в большенстве комерчиские, какая разница Минздраву сколько там преподов и студентов? Видать сначала уменшаем демографический показатель, потом лишаем образования, потом снова уменшаем демографический показатель - и так освобождаем Украину от украинцев....
Источник:https://censor.net.ua/n448002
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав намерен оптимизировать сеть медвузов "естественным путем": "Слабые вузы вообще могут остаться без первокурсников"
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