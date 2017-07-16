 Минздрав намерен оптимизировать сеть медвузов "естественным путем": "Слабые вузы вообще могут остаться без первокурсников"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью ZN.UA заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.
По его словам, с середины 90-х годов университеты постоянно разрастались, а количество абитуриентов из-за демографии уменьшалось. В результате сегодня в университетах много преподавателей.
"Надо проводить оптимизацию сети вузов и сокращать объемы набора студентов некоторыми из них. Так мы сможем увеличить финансирование тех вузов, которые работают качественно. Но об оптимизации ни один популист вам не скажет", - отметил замминистра.
Чиновник указал, что оптимизация произойдет "естественным путем, без использования административных рычагов".
"Мы ставим порог 150 баллов, и вузы уже не могут набирать слабых. Это первое. Второе - у нас есть широкий конкурс, введенный Минобразования еще в прошлом году. Благодаря ему, лучшие вузы получат больше студентов, а слабые вообще могут остаться без первокурсников", - рассказал Линчевский.
Планируется также обнародовать результаты экзаменов "Крок" по каждому вузу (они уже доступны на сайте Минздрава), чтобы абитуриенты могли делать вывод о качестве образования в конкретных вузах.
"Должна быть здоровая конкуренция между вузами за абитуриента. И тогда уж ректор сто раз подумает, каких преподавателей ему набирать и как повысить качество обучения", - заключил Линчевский.
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В Украине число университетов - 165.
Число университетов в в России - 25.
Даешь университетизацию каждого ПТУ!
Больше магистров и бакалавров околовсяческих типо наук!
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Троечникам нечего там делать,даже за деньги.
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Источник:https://censor.net.ua/n448002
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