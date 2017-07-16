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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1598) пограничники (1297) Порошенко (13412)

 Порошенко завтра посетит Одесскую область, - ОГА

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник посетит Одесскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

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Более детальной информации в обнародованном сообщении ОГА не приводится.

В тоже время "Думская" сообщает, что Порошенко посетит международный пункт пропуска Кучурган.

Напомним, 15 июля пресс-служба главы государства сообщала, что П.Порошенко 17-19 июля совершит государственный визит в Грузию, где встретится со своим грузинским коллегой Гиорги Маргвелашвили. Программой визита также предусмотрены встречи П.Порошенко с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.

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В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией. Кроме того, президенты Украины и Грузии откроют работу бизнес-форума в Тбилиси. Также запланировано совместное участие П.Порошенко и Г.Маргвелашвили в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

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Цікаво - Петро знову відгородиться парканчиком від вдячних громадян?
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Забор металический уже поставили от людей ?
А то не дай Бог подойдут с ненужными вопросами .
Это ж так утомительно опять рассказывать сказки о борьбе с коррупцией.
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Макаку в клетке не кормить,осторожно она кидается какашками))
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Будет:
- я открыл 60 заводов
- раша агрессор
- Запад голосует фунтом-долларом-гривнею
-будем жыты по-новому!!!
- Ура, товарищи!!
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Мыть все зубными счетками и красить траву (под цвет шоколада).
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Умер исполнитель роли Шарикова в экранизации «Собачьего сердца»


Порошенко завтра посетит Одесскую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 4953
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А у Сени чуб вырос. а у Пети отклеился. а та, как туда попала, с Герман пусть сидит отдельно.
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А как же высшее общество и без дамы? Парашу выносить будет и чефир заваривать.
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надеюсь что его провезут на машине от Раздельной и до Лиманского. я бы очень этого хотел
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шо перекроешь трассу? хорошо бы пару больших деревьев повалить и поговорить с ним по мужски.
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Одесса хлебное место.. - многие помнят, как Кучма туда раз в месяц мотался за данью... Петр Лексеевич тоже не дурак...
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БОТИКИ ПРАЦЮЮТЬ ! ПОРОШЕНКО ВРАГ АДІН НАРОД ЗЛОЧИНА ВЛАДА !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко завтра посетит Одесскую область, - ОГА
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