 Порошенко завтра посетит Одесскую область, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.
Более детальной информации в обнародованном сообщении ОГА не приводится.
В тоже время "Думская" сообщает, что Порошенко посетит международный пункт пропуска Кучурган.
Напомним, 15 июля пресс-служба главы государства сообщала, что П.Порошенко 17-19 июля совершит государственный визит в Грузию, где встретится со своим грузинским коллегой Гиорги Маргвелашвили. Программой визита также предусмотрены встречи П.Порошенко с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.
В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией. Кроме того, президенты Украины и Грузии откроют работу бизнес-форума в Тбилиси. Также запланировано совместное участие П.Порошенко и Г.Маргвелашвили в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.
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А то не дай Бог подойдут с ненужными вопросами .
Это ж так утомительно опять рассказывать сказки о борьбе с коррупцией.
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- я открыл 60 заводов
- раша агрессор
- Запад голосует фунтом-долларом-гривнею
-будем жыты по-новому!!!
- Ура, товарищи!!
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