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 Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружия, - СЦКК

обстрел

Боевики российско-оккупационных войск из запрещенного минскими договоренностями оружия обстреляли жилые кварталы поселка Золотое Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинская сторона СЦКК сообщает на странице пресс-центра штаба Антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

Отмечается, что в ночь с 15 на 16 июля боевики во второй раз за неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое. При обстреле применялись 82 мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

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В результате обстрела осколками были посечены стены и выбиты стекла в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждены крыша и окна, а в доме по улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу. Кроме того, на огороде разорвалась 82 мм мина.

Во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал.
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Хорошо хоть минские договоренности очередной раз НЕ НАРУШЕНЫ !
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Это стреляли случайно. На самом деле в лугандонии всерьез задумываются о дипломатических отношениях с братской Украиной.

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Два десятка калибров это хватит на трех иранских ишаков , давай уж как Прилепин говорит , просто убить всех украинских детей .
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звонят с фронта, у наших очень жесткий запрет на ответный огонь
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и не только на это запрет. а вот у орков дела обстоят получше. отвели их командование на вторую линию. никто теперь их не сдерживает.
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Зато жители Золотого радуются безвизу. Надо мыслить позитивно.
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и это не единичные случаи, поверьте... это селекция...(
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Передай своим: время еще не пришло. Да, думаю, они и так должны понимать.
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Причина нахабності орків - їхня безкарність із-за відведеного від лінії розмежування важкого озброєння ЗСУ та заборона на попереджувальні удари ЗСУ по орках.. Чим Петро дуже пишається..
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Слава отводу вооружений и запрету на ответку благодаря щеколадному минскому договорняку,который сдох 31.12.2015.
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тоже агитационными снарядами с поздравлениями, как вчера войны света по Докучаевскому?
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ага агитационными... дома побили, людей поранили суки.
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ты не победный, ты обдристынный...)
привет с донбасса....
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Судя по заголовку, обстреливать можно только из разрешенного оружия. Это где ж такие разрещения прописаны? Уж ни в безальтернативном ли минском договорняке ли?
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так і є . бо ми ж хунта. тільки от скажи жопа кадирівська- чого трупи везуть на росію якщо ми вбиваємо мірноє насєлєніє ?
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ти мені ще про распятого мальчіка розкажи жертва кісєльова
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