 Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружия, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинская сторона СЦКК сообщает на странице пресс-центра штаба Антитеррористической операции (АТО) в Facebook.
Отмечается, что в ночь с 15 на 16 июля боевики во второй раз за неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое. При обстреле применялись 82 мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.
В результате обстрела осколками были посечены стены и выбиты стекла в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждены крыша и окна, а в доме по улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу. Кроме того, на огороде разорвалась 82 мм мина.
Во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал.
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привет с донбасса....
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