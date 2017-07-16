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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1404) врачи (578)

 Проблемы нехватки врачей нет, есть незакрытые "дыры" в отдельных селах, - замглавы Минздрава Линчевский

линчевский

В целом в Украине нет проблемы нехватки врачей, однако есть много незакрытых вакансий в тех населенных пунктах, где отсутствуют условия для работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Есть незакрытые "дыры" в определенных селах. Например, в каком-то далеком селе стоит пустая амбулатория, и она никогда не заполнится, какими большими не были бы госзаказы. Люди приходят и уходят оттуда, поскольку там нет условий для работы. Вопрос нехватки врачей напоминает ситуацию с лесом в Карпатах. Если считать деревья по всем Карпатам, то с лесом все нормально, но есть неконтролируемые вырубки, "залысины"", - отмечает он.

По словам Линчевского, в среднем сейчас на 10 тысяч населения Украины приходится 38 врачей. Норма в Европе - 31-33 врача.

Замминистра также выразил мнение, что введенный в нынешнем году "сельский коэффициент" для абитуриентов не поможет закрыть проблемные вакансии.

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"По словам Линчевского, в среднем сейчас на 10 тысяч населения Украины приходится 38 врачей. Норма в Европе - 31-33 врача. Источник: https://censor.net.ua/n447998 "

Только в Европе развитая инфраструктура, транспортная - в частности. Потому может даже и мало для Украины.
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человек которого учило государство!!! не может уйти!!! у него "комсомольская путёвка!!! халява и он её должен отработать даже в дерьме!!!
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Завтра укол Клопиксол ДЕПО прийдёт делать медсестра (село двести душ). Чем бы её порадовать.
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Каких "врачей" ?! Там уже, давным-давно, фельдшеров не хватает, а врачей и не было никогда.
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"Если считать деревья по всем Карпатам, то с лесом все нормально, но есть неконтролируемые вырубки, "залысины""Источник:https://censor.net.ua/n447998"

не в тему і я не в тему - в Карпатах з лісом вже не нормально, сам в Яремче бачив!
про медецину) в Україні - без коментарів!
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Ещё одна скотина со свиты ходящей смерти Супрун,чепушило,какие врачи,если уже даже больничных листов нету,и сказали что до нового года не будет?Ещё паскудь халат одело,ты там кого,крокодилицу Супруншу в постели обслуживаешь?
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О,опять глисты чоколЯдные под нулевыми никами выползают,что,под своими основными никами побаиваетесь?Больше с вами,с бациллами Гапона и Геббельса общения не будет,идите лесом
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чокляд чоколядом а от кормушки гнид пора отрывать
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Дать бы тебе в пятак за твою ложь,дочка уходит в декрет,правдами и неправдами с 80 оставшихся в горбольнице *выциганил* один больничный,правда под эту марку женская консультация ещё четыре выциганила,повезло хоть ещё четырём будущим матерям,в областной осталось 20,ну а ты если с космоса,то и оставайся там,кстати,тендер опять перенесли в Киеве на 18 августа,так что опустись на землю
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Дорогие а 25 лет, где министерсво било ,и 2000 гривень, какой дурак останется .Хирург минимум должен иметь 25 тисяч гривен зарплати. Ето ответственная работа .В Африке больше врачи имеют ,чем в украине. ВИ ВСЕ СИДИТЕ НА ВОРОВСКИХ КРЕСЛАХ, ПОЕДТЕ ПО РИГІОНАХ И ПОСМОТРИТЕ НА ,СОВЕТСКИЕ ПАЛАТИ ,КОЙКИ,МАТРАСИ ,ТУАЛЕТИ УЖАСНИЕ,ОДЕЯЛА ДО ЧЕГО ДОКОТИЛИ СТРАНУ, ТВАРИ ВСЕ ОТ ДОБКИНИХ,ФИРТАШЕЙ,КОЛОМИЙСКИХ и т д КОДЛО КАТОРОЕ НЕПЛАТИЛИ НАЛОГИ, НЕТ СЛОВ ДЛЯ ГАДЬЕГО КАЦАПСКОГО КОДЛА, ДО ЧЕГО ДОВЕЛИ СТРАНУ, ТАКАЯ САМАЯ АРМИЯ КОЙКИ СССР НИЧЕГО НОВОГО ЗА 25 лет неделали КРИК ДУШИ ДОРОГИ УКРАИНЦИ.
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Есть небольшой нюанс - в Украине, хватает сел, транспортная инфраструктура которых, сводится к наличию тропинки.
Врача, который будет там работать, нужно мотивировать и мотивировать серьезно.
Э это значит, что "незакрытые дыры" так и останутся.
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село в лесу, нормально с мотивацией всё, жена фельдшер, муж в лесхозе
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Дорогие в Словакию наших врачей умних с руками ногами берут и повсюду по европе и зарплата не 2000 гривен хирург .И, еще жилье и гражданство и оборудование в лекарнях новое не такие ковадла советского союза . ПОЗОРИЩЕ министерствам за 25 лет ноль, в шпиталях наших. Врачи нашие неимеют, на чем работать .. только нерви меня берут от зверинца. От сейчас безвиз и пускай смотрят, какие ми дураки 25 лет голосовали за воров смотрели только на гадюшник кацапский бандитский
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ДЕПУТАТИ НАГЛИЕ ПОЕХАЛИ СР..КИ ГРЕТЬ, А МИ НЕ ИМЕЕМ МИНИСТРА ЗДРАВОХРАНЕНИЯ. И БОГОМОЛИЦ ВОРОВКУ НЕВИГОНЯТ, НЕТ СЛОВ ДЛЯ БУРДЕЛЯ .ГДЕ ЕСТЬ ТАКА СТРАНА И В АФРЕКЕ ЛУЧШЕ КАЖДОЕ ВРЕМЯ стает, А У НАС КАК У ЗВЕРИНЦЕ ПОЗОРИЩЕ. ОТ НАРОД СЕЙЧАС СМОТРИТ КОГО ВИБРАЛ ,ОНИ ВСЕ НАКЛАЛИ НА НАРОД .ТОЛЬКО БЕГАЮТ ПЕРЕД ВИБОРАМИ как БЕШАНИЕ СОБАКИ и делают все только сел в кресло и прирос.
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обычных больничных листов в стране напечатать не денег! врачей нет
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Зараз медичну реформу проведуть та охорона здоров'я в Україні буде відповідати Європейським стандартам, лікарі стануть заможними, а хворі будуть отримувати якісні послуги. Потрібно було Супрун раніше запрошувати, Гройсмана раніше прем'єром призначати, а Порошенко ще при народженні, президентом обирати.
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Нормально так стібанувся. А якщо серйозно, то цю супрун треба гнати з України, а її заступників у ті діри на мінімальну зарплату.
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та да..и вернуть папередника-воровайку..вот он вже обрадуется
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Стена целая, просто есть незакрытые дыры по углам.
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А увеличить зарплаты врачам работающим в сельской местности не судьба?

На полицаев,прокуроров,судей и прочий бесполезный хлам государство бабла не жалеет
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прикольно проголосовала верховнвая рада ублюдков , за выделение прокуратуре миллиарда гривен .- типа премия , за то что у януковича деньги конфисковали . но врачи же не могут конфисковать деньги или троллейбусники или дворники . но янукович то украл у этих же врачей и дворников . А прокуратура конфисковала для себя . Как были уродами ублюдками так и остались .
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В порядке пропаганды из-за поребрика :
Балашиха, Московская область.

Расходы в 2017-2018 гг. на обустройство городского парка составят 2 058 руб/квадратный метр ( 895 грн/кв.метр парка).
Площадь парка - 17 га.

Да, конечно, наворуют из бюджета. Но наворуют с "прибылей, а не с убытков" (с) М. Жванецкий.

На обустройство 10.5 км трассы Москва- Нижний Новгород, проходящей через 18 (!!!) городских светофоров, потратят 9.3 млрд. руб. (4 млрд.грн). В эти же расходы войдут и расходы на строительство 5.3 км 8-полосной эстакады над трассой на самых оживленных перекрестках.
ВВод в эксплуатацию - конец 2017 г.

На медицину тоже денег хватает. )))
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За словами парамедика з Мінздраву -38 лікарів на 10000 тисяч населення мабуть багато. Але скільки з них загальної практики? Який середній вік лікаря? Скільки лікарів до 30 років? Скільком вже далеко за 70? Скоро відрепортують про комп'ютерізацію, спробуй визвати лікаря за 70 по СМС? Який процент може бути призваний при військовому стані? Поки робиться все, щоб позбутися лікарів до 60 років. Нова пенсійна система скасувала пенсії по вислузі років, нівельовані поняття шкідливості праці, додаткові пільги. Розумні та рухливі переїжджають заробляти пенсію за кордон
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблемы нехватки врачей нет, есть незакрытые "дыры" в отдельных селах, - замглавы Минздрава Линчевский
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