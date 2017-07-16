 Проблемы нехватки врачей нет, есть незакрытые "дыры" в отдельных селах, - замглавы Минздрава Линчевский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.
"Есть незакрытые "дыры" в определенных селах. Например, в каком-то далеком селе стоит пустая амбулатория, и она никогда не заполнится, какими большими не были бы госзаказы. Люди приходят и уходят оттуда, поскольку там нет условий для работы. Вопрос нехватки врачей напоминает ситуацию с лесом в Карпатах. Если считать деревья по всем Карпатам, то с лесом все нормально, но есть неконтролируемые вырубки, "залысины"", - отмечает он.
По словам Линчевского, в среднем сейчас на 10 тысяч населения Украины приходится 38 врачей. Норма в Европе - 31-33 врача.
Замминистра также выразил мнение, что введенный в нынешнем году "сельский коэффициент" для абитуриентов не поможет закрыть проблемные вакансии.
658 32
На подготовку одного студента-медика в Украине выделяется $1 тыс. в год. В Канаде - $23 тыс, в США - $90 тыс., - "Зеркало недели"(98)
"От вашего труда зависит самое главное", - Гройсман поздравил медиков с профессиональным праздником(18)
Результатом медреформы станут качественные услуги, доступные лекарства и высокая зарплата врачей, - Гройсман(51)
Двое врачей, организовавших схему получения взяток, задержаны в Николаеве, - Нацполиция. ФОТО(10)
Что делать, если ребенок проглотил монету: опыт мамы(0)
С начала АТО погибли 38 военных медиков, более 200 - получили ранения, - Порошенко(15)
Осмаева и покушавшегося на него киллера будут еще оперировать, - врач(13)
Ответить
Только в Европе развитая инфраструктура, транспортная - в частности. Потому может даже и мало для Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не в тему і я не в тему - в Карпатах з лісом вже не нормально, сам в Яремче бачив!
про медецину) в Україні - без коментарів!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Врача, который будет там работать, нужно мотивировать и мотивировать серьезно.
Э это значит, что "незакрытые дыры" так и останутся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На полицаев,прокуроров,судей и прочий бесполезный хлам государство бабла не жалеет
Ответить
Ответить
Ответить
Балашиха, Московская область.
Расходы в 2017-2018 гг. на обустройство городского парка составят 2 058 руб/квадратный метр ( 895 грн/кв.метр парка).
Площадь парка - 17 га.
Да, конечно, наворуют из бюджета. Но наворуют с "прибылей, а не с убытков" (с) М. Жванецкий.
На обустройство 10.5 км трассы Москва- Нижний Новгород, проходящей через 18 (!!!) городских светофоров, потратят 9.3 млрд. руб. (4 млрд.грн). В эти же расходы войдут и расходы на строительство 5.3 км 8-полосной эстакады над трассой на самых оживленных перекрестках.
ВВод в эксплуатацию - конец 2017 г.
На медицину тоже денег хватает. )))
Ответить
Ответить
Ответить