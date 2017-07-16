 Шахтеры на Луганщине бастуют под землей из-за невыплат зарплат с 2015 года, - Волынец

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook , передает

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"Вчера первая смена шахты им. Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаются. Цель - выплата задолженности по заработной плате, начиная с 2015 года!" - пишет он.

По его словам, под землей бастуют всего 54 горняка. На шахте работает только водоотлив и вентиляция.

Согласно данным Михаила Волынца, задолженность по зарплате на этой шахте составляет почти трехмесячный фонд (месячный фонд - 32 миллиона гривен).