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Все про:Волынец (92) забастовка (244) задолженность (168) зарплата (1716) Лисичанск (131) Луганщина (4044) шахтеры (553)

 Шахтеры на Луганщине бастуют под землей из-за невыплат зарплат с 2015 года, - Волынец

шахта добыча уголь горняки руда шахтёр

В Луганской области горняки шахты им. Капустина ГП "Лисичанскуголь" отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против задолженности по зарплатам.

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера первая смена шахты им. Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаются. Цель - выплата задолженности по заработной плате, начиная с 2015 года!" - пишет он.

По его словам, под землей бастуют всего 54 горняка. На шахте работает только водоотлив и вентиляция.

Согласно данным Михаила Волынца, задолженность по зарплате на этой шахте составляет почти трехмесячный фонд (месячный фонд - 32 миллиона гривен).

"Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят - такие забастовки неизбежны по Украине!" - подчеркнул он.

Смотрите также: "Че принес вам "русский мир? Есть зарплаты как в России? Регресс выплачивают? "Народная" республика на таких терпилах и держится", - реалии "экономики ДНР". ВИДЕО
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ОООО!!!! онЕ избирательно подхОдют Как под ТЕМИ были - НИ ПАРЫ з ВУСТ... а как в Украину вернули, так оказывается они БАСТОВАТЬ УМЕЮТ
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За Юлі заборгованості не було. За кого вони голосували у 2010-м?
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Лично для меня ЯНык в 2004 году умер, после его заявлений применить силу еще на ТОМ Майдане... А прошло 10 лет и он воплотил ту свою мечту в жизнь.. правда Ющенко ему помог РЕАНИМИРУЯ политический ТРУП
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А в нас все одно Юлькаворофкаукраланашефсьо. А що конкретно, досі ніхто не знає
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При ТОМ раскладе - Юлька была МЕНЬШЕЕ ЗЛО, но все же ЗЛО. ЕЕ время УШЛО...
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Все? Жіночі підбори вже вчорашній день? Усім нашім жінкам треба брати приклад з Захарової?
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А при чем тут Захарова, "тьфу, тьфу" за неВМАСТЬ тут сказанную...
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Самое обидное, что Ющя-то никто не судит....... Я бы его за предательство и госизмену уже давно повесил.
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Колись у людей з очей зійде мара і вони будуть дивуватись, що такий довгий час не розуміли таких зрозумілих речей
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После 2014 года - должны были ПУБЛИЧНО ему РУКИ НЕ ПОДАВАТЬ, за ту ПАД.У что протащил на президентство (((
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Схоже, за мене охендовський голосував. Недарма йому у 2010 -м до і після виборів Янек доларами засипав. А у 2014-м було не до контролю. Аби війни не було. Тож дострокові президентські. І Юля знову наведе лад і справедливість в країні
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а у Захарченка и Плотницкого и денег не платят и шахты закрывают а шахтеры перднуть боятся, а у хунты кровавой и права качают и этот гандон профсоюзный с экранов не слезает качая права и разжигая новый поход на Киев. что происходит и чем это закончится, колонны ваты пойдут на Киев?
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есть такое, понаехали в Киев еще с 2004 года
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и если придут в Киев то они и туда Рашу будут звать. а ведь все шахты приносят доход Ахметову или еще какому то барыге а должна шахтерам Украина, это как вышло?
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Артура Герасимова,главу фракции БПП тоже Янук перетянул?
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При Януке єтот Герасимов с протянутой рукой по Горловке ходил,с Безлером в охране,голоса выпрашивал,на выборах в ВР,по 50 гривен пенсионерам раздавал,так что не надо его к Януку тулить,это личная гвардия Барыги.
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Просто надо все эти ватные профсоюзы отправить на нары.
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Для того им насальник и не платит зарплаты.
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Прикольно.Бунтовать,под землёй,шоб никто не видел,тебя в гневе
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Предлагаю упразднить все профсоюзы,как не оправдавшие доверие народа и предавшие народ перед гнусными,ненасытными олигархами.
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у нас профсоюзов никогда и не было..так..организация по сбору финансов на свое существование
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Интересно чьи шахты? Государства или барыг? В 2015 Лисичанск под Гиркиным ходил или нет?
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Посадите Ахметова с залогом 100 млн и будут сразу зарплаты!
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Этому залог надо в 4 млрд зелёни выставлять.
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Та вы шо? Рыжий Гудок- священная корова! Он только в новом имении под Киевом может "сидеть". После всей крови украинской, 4-х лет войны и 10 тысяч смертей.....
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Если задолженность есть то шахтеры требуют правильно . Но вопрос скорее к властям : Если есть задолженность , то извинись и выплати . Если таковой нет , выйди с открытым заявлением и объяснись . Тупо молчать это тупо .
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Если не платят с 2015 года зарплаты шахтёрам,то кому-то это надо,чтобы взрывать ситуацию.Или тупо разворовали на месте.
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Это надо Гросе,для закупки угля в Лугандоне.
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госшахти ...дочитуйте...
що творять...курва їх мати
виплатити...
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Ну а как не бастовать..в июне на руки получили только по 3 т грн....и это при заработке в 8-10 т грн..в июле только 1000!...и тысяч 10-15 долгу с 2015 года! а лугандонцы приезжают и выгребают все с рынка и магазинов...цены нагнали..самые высокие по Украине! а руководители Лисичанскугля......притянутые за уши из лугандонии большие специалисты по мутным схемам!!! В прошлом году угля не было и деньги как то еще платили..в этом уже отгрузка пошла более менее...у людей появилась надежна на какую то стабильность,стали возвращаться люди...но те кто у руля(бывшие регианалы)..им чем хуже там лучше
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Да пусть эти шахтёры вместе с сепаром Волынцом там и останутся! Умники!! Они там все люто ненавидят Украину и ждут хуйла! Сволочи! Мне их не жаль абсолютно и сочуствия ноль!!
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Зарплату платят за работу. Не хочешь платить сепарам -- устрой опрос при приеме на работу и не бери их на работу, а раз взял -- плати. И вовремя: у людей семьи.
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зарплату надо платить..с этим спорить никто не будет?как она начислена-дело другое...у нас куча проверяющих органов...простой вопрос-уголь добыт?продан?где деньги?скорее всего там вариант другой-угля добыли на копейку,а электроэнергии сожрали на гривну..плюс огромный административный аппарат...а зарплату платить надо всем...и всегда бастуют только ГРОЗы и Проходчики-основные профессии....например,про забастовку нормировщиков никогда не слыхал...ну не бастует контора никогда-конторских крыс всегда все устраивает....
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Это госпредприятие,оно подчинено Министерству,а министр Гросе,если не платят зарплату,значит Грося деньги спер,логично?
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я терпеть не могу гросю и насалика,но просто немного разбираюсь в этих угольных делах...Дотация дается на ДОБЫТУЮ ТОННУ...если добыли вы никуя-то и дотаций НЕТ...а вентиляторы работают КРУГЛОСУТОЧНО-жрут электричество,мама не горюй...водоотлив,билядь...ну нельзя платить просто за то ,что дядя спустился в шахту и нажал пусковую кнопочку на насосе...точнее,платить за это надо-но и шахта должна ДАВАТЬ УГОЛЬ...иначе она и нах не нужна...со всеми своими водоотливами ,подрывками и перекреплениями(как накручивают зарплату мифическими работами я знаю)
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я повторюю...
зарплату повинні платити...
в любому разі...
тим більш прифронтова зона...особливі умови...
а всім гавкунам...
запхайте свою ненависть в дупу...там українці...
громадяни України...
раз на цій стороні...
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Якби вони були українцями,а не потомками кацапні,то вони б з 2015 року без зарплати не терпіли б.
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татишо...
сказати про західну шахту
чи як ми в кінці совка ще доробляли отак же...надіючись на краще...на здихаючих підприємствах...
молоде -зелене...
життя не чорно-біле....я тобі скажу
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зарплату надо ЗАРАБОТАТЬ!..мне вот интересно глянуть в акты нормирования-какие работы произведены....сколько добыто угля и сколько ПРОЧИЕ работы...и все станет понятно...если на добычном участке доля УГЛЯ в оплате меньше 80%,а зарплата набрана подрывками,снятием секций с жесткой базы,погашением,доставкой материалов-это ПРИПИСКИ!
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МГБ Лугандона - Кто не спрятался, я не виноват. Вот и прячутся
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Какие-такие шахтеры? Какие-такие госпредприятия?

Все бабло ушло на повышение зарплат полицаев, судей и прокуроров - шахтеры, пенсионеры, инвалиды и прочие нахлебники государству неинтересны
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ну ти мухтар не мішай все в кучу...
зразу всіх приплів...
бабло перерахував...
отак забалакуються конкретні цілі...
трепачів дохрена ...
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у "Лисичанскугля" сегодня одни долги. Задолженность за электроэнергию, например, составила более 300 млн. грн.
самовозгорание пласта произошло на шахте имени Мельникова в январе 2016 г.

в "запожаренной" лаве остался новый китайский угольный комплекс, взятый в лизинг.
Стоит лисичанское "черное золото" того, чтобы вкладывать в него деньги?
Средняя себестоимость одной тонны угольной продукции у ПАО "Лисичанскуголь" 7 тыс. грн/тонна.
себестоимость на наибольшей шахте "Павлоградугля" (Днепропетровская обл.) - 800-900 гривень за тонну.
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Так навіщо на плечі народу вішати цю обузу?! Мало того,що не окупають свою зарплату,так іще і здорожчують нам вугілля,яке й так має нереально високу ціну для домогосподарств!
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Каста ущербных дурачков. В такой ситуации три выхода: 1) увольняешься 2) подаешь в суд на работодателя 3) собираетесь всем коллективом и выносите собственнику шахты мозги. Но эти полудурки образования не имеют. А потому их рабовладелец легко внушает им мысль, что "виновато правительство". В 1994-м эта биомасса вынудила таким образом уйти Кравчука и передать власть Кучме. В 2014-м - привела войну в страну.
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Юлеботные сектанты поражают. насколько нагло лживые как и ихняя фсбешная бахиня. Пишут - при Юле, типа вот как при Юле харашо было. А чуть что плохого то ... внимание!!! хитросракие бютоголовые сразу пишут -- то при Ющенко. ) О как!!))) Так то все успехи которые вы косатой приписываете то при Ющенко было, и Ющенко был президентом, а не ваша фсбешная шестёрка которая с Хутиным нахихикала так что Украина до сих пор выгребает Юлины хаханьки. Так давайте тогда уже говорить не при Порошенко, а при Гройсмане!! А чё не?? Вы ж пишете при Юле,хотя главным то был Ющенко, и он заправлял. Так давайте по аналогии писать - при Гройсмане. Или не при Януковоще, а при Азарове, а Януковщь вообще тогда не причём. А? хитросракие бютоголовые как вам такая идея??
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Кто то не помню сказал-"Если шахтеры встанут, то будет гореть земля"....Ладно на той стороне уже "встали"и там все понятно.....Но здесь,неужели ,чтобы заплатили за твой тяжелый труд,надо только сидеть и протестовать под землей. Ведь взять за я...ца (Барна вас научит) работодателя, это же не под пули лезть, и потребовать долг по зарплате. Неужели современные шахтеры только гудят и сидят под землей.
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Стоит лисичанское "черное золото" того, чтобы вкладывать в него деньги?

вигідно-невигідно...хай рішає держава...
та якщо працюють-гроші платити...
безоговорочно...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШахтеры на Луганщине бастуют под землей из-за невыплат зарплат с 2015 года, - Волынец
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