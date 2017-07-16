 Шахтеры на Луганщине бастуют под землей из-за невыплат зарплат с 2015 года, - Волынец

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера первая смена шахты им. Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаются. Цель - выплата задолженности по заработной плате, начиная с 2015 года!" - пишет он.
По его словам, под землей бастуют всего 54 горняка. На шахте работает только водоотлив и вентиляция.
Согласно данным Михаила Волынца, задолженность по зарплате на этой шахте составляет почти трехмесячный фонд (месячный фонд - 32 миллиона гривен).
"Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят - такие забастовки неизбежны по Украине!" - подчеркнул он.
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що творять...курва їх мати
виплатити...
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зарплату повинні платити...
в любому разі...
тим більш прифронтова зона...особливі умови...
а всім гавкунам...
запхайте свою ненависть в дупу...там українці...
громадяни України...
раз на цій стороні...
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сказати про західну шахту
чи як ми в кінці совка ще доробляли отак же...надіючись на краще...на здихаючих підприємствах...
молоде -зелене...
життя не чорно-біле....я тобі скажу
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Все бабло ушло на повышение зарплат полицаев, судей и прокуроров - шахтеры, пенсионеры, инвалиды и прочие нахлебники государству неинтересны
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зразу всіх приплів...
бабло перерахував...
отак забалакуються конкретні цілі...
трепачів дохрена ...
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самовозгорание пласта произошло на шахте имени Мельникова в январе 2016 г.
в "запожаренной" лаве остался новый китайский угольный комплекс, взятый в лизинг.
Стоит лисичанское "черное золото" того, чтобы вкладывать в него деньги?
Средняя себестоимость одной тонны угольной продукции у ПАО "Лисичанскуголь" 7 тыс. грн/тонна.
себестоимость на наибольшей шахте "Павлоградугля" (Днепропетровская обл.) - 800-900 гривень за тонну.
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вигідно-невигідно...хай рішає держава...
та якщо працюють-гроші платити...
безоговорочно...
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