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 Политика Украины
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 "МГБ ДНР" официально подтвердило, что журналист Асеев (Васин) задержан за "шпионаж", - Фирсов

асеев васин

Появились новости о пропавшем в Донецке журналисте и писателе Станиславе Асееве (Васине).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.

"МГБ официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет.

Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - написал экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Human Rights Watch требует от террористов "ДНР" освободить блогера Асеева

Как сообщалось ранее, связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Васиным (Асеевым) исчезла в начале июня. Он остался на неподконтрольной Украине территории, чтобы быть в центре событий и писать о происходящем на оккупированной территории.


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У них завжди інтелігенція - шпигуни - журналісти, викладачі вузів, письменника Голобородька вбити взагалі хотіли. він ледве втік.

Бо тупий і неосвічений бидло-люмпен із Лугандонії боїться і ненавидить всіх, хто розумніший за них! Геть як в 1937 році!
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Так вони з нього і не виходили,зброд наркоманів і алкашів,на більше і не згодне.
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но при этом эти твари пару дней назад сами объявили его в розыск- типа съехать хотели
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Задержать можно за руку но за шпионаж....???
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так что, ни встреча Трампа с куйлом,ни макрель ни минск ни макарон, нормандский сходняки не стоят ровным счетом ничего...территорию Украины отрезали для жратвы куйлу..
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В 1937 році в СРСР також було багато шпигунів та врєдітєлєй..
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через 12-14 лет сможет написать бестселлер , к примеру - "14 лет в ожидании освобождения - согласно минским договоренностям 10..."
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От ведь мля придурки! Весь Мир знает что он "у них" уже давно, а эти салапеты-путлеровские только сейчас "официально подтверждают". ДЕБИЛЫ, мля . Ну, в принципе, это и хорошо, значит скоро отпустят.
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Не понимаю, если честно, этого парня. Какого хрена нужно было сидеть в Донецке, зная, кто там контролирует ситуацию? Ведь ясно, что без аккредитации и вылизывания жопы Захару и Ко тебя обязательно вычислят и прищучат. Теперь он надеется на обмен. Правильно, вместо освобождения пленного военного или волонтера, которые действительно боролись с оккупантами, будем обменивать блоггера, что писал о том, что в Донецке нормализуется жизнь, кафешки забиты посетителями, а на улицах снова стали появляться дорогие тачки.
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мало ли какие жизненные обстоятельства у него были. может кто то из родственников болен был и не транспортабельный. или еще что
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Шпионаж- это узнать, что цены на продукты в Донецке выше, чем в Москве?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"МГБ ДНР" официально подтвердило, что журналист Асеев (Васин) задержан за "шпионаж", - Фирсов
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