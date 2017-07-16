 "МГБ ДНР" официально подтвердило, что журналист Асеев (Васин) задержан за "шпионаж", - Фирсов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.
"МГБ официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет.
Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - написал экс-нардеп.
Как сообщалось ранее, связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Васиным (Асеевым) исчезла в начале июня. Он остался на неподконтрольной Украине территории, чтобы быть в центре событий и писать о происходящем на оккупированной территории.
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Бо тупий і неосвічений бидло-люмпен із Лугандонії боїться і ненавидить всіх, хто розумніший за них! Геть як в 1937 році!
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