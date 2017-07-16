 Юнкер: Приняв закон о смертной казни, Турция окончательно захлопнет дверь в ЕС

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статью Юнкера для немецкого издания Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим, - подчеркивает Юнкер. - Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее".
По словам главы Еврокомиссии, ЕС сделал все для либерализации визового режима и углубления таможенного союза с Турцией.
Однако, как подчеркнул Юнкер, должно быть ясно: кто вступает в ЕС, тот присоединяется к союзу, основанному на определенных ценностях. И если Турция все же решит ввести смертную казнь, то она сама окончательно захлопнет дверь в Евросоюз, пишет политик.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что надеется на одобрение парламентом законопроекта о введении смертной казни в стране и заявил о готовности подписать его.
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В каких штатах США есть смертная казнь
В настоящее время, смертная казнь в США разрешена в 31 штате, а также для федеральных уголовных дел и дел военного трибунала. Абсолютное большинство использует летальную инъекцию для приведения приговора в действие, но некоторые штаты разрешают и другие виды казни - электрошок, расстрел или газовую ингаляцию. Их применяют по желанию приговоренного или если инъекция признаётся негуманной - например, при острой аллергической реакции у приговоренного на её компоненты.
В настоящее время, смертная казнь разрешена в следующих штатах:АлабамаАйдахоАризонаАрканзасВайомингВашингтонВирджинияДжорджияИндианаКалифорнияКанзасКентукиКолорадоЛуизианаМиссисипиМиссуриМонтанаНебраскаНевадаНью ХэмпширОгайоОклахомаОрегонПенсильванияСеверная КаролинаТеннессиТехасФлоридаЮжная ДакотаЮжная КаролинаЮта
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це підтверджується історією взаємовідносин Туречини з Європою!
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сили в своем тамбовском мухосранске и не рипайся
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любое государство должно исходить из собственних национальних интересов и мнения своего народа, а не прихоти каких то чужеродних засранцев
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Смертна кара в сша. В яких штатах сша є смертна кара?
http://lestylefou.xyz/suspilstvo/63642-smertna-kara-v-ssha-v-jakih-shtatah-ssha-e-smertna.html
Смертна кара у США
https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html
Смертна кара
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
Смертна кара в Китаї. За які злочини виноситься такий вирок?.
http://pan-ta-pani.com/114791-smertna-kara-v-kita-za-yaki-zlochini-vinositsya-takijj-virok.html
СМЕРТНА КАРА В КИТАЇ. ЗА ЯКІ ЗЛОЧИНИ ВИНОСИТЬСЯ ТАКИЙ ВИРОК?
http://svitohlyad.com.ua/zakon/smertna-kara-v-kytaji-za-yaki-zlochyny-vynosytsya-takyj-vyrok/
З 2011 року Кримінальним кодексом КНР (Китайської Народної Республіки) передбачається смертна кара щодо наступних видів діянь:зберігання чи поширення наркотиків;насильницькі злочини (вбивство, грошових знаків;нанесення шкоди національної безпеки;виробництво і продаж підроблених ліків;розкрадання / зберігання вибухових речовин чи зброї;організація втечі з-під варти;алкоголь за кермом, що став причиною загибелі людей.
Крім того, за несанкціоновану організацію і ведення розкопок стародавніх поховань виноситься суворе покарання - смертна кара.
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и правильно делают
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США и Великобритания - респект
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Вопреки. С тем , с кем приходилось в Турции общаться каждый год, не очень рвутся туда.
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен держать открытой дверь в Европу для Турции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Через год после провалившегося путча Европа по-прежнему протягивает руку Турции», - заявил он.
По его словам, в особенно тяжелые времена Европа находится на стороне Турции.
«Я ожидаю также, что и Турция четко продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям», - отметил Юнкер.
«Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим. Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее», - уточнил Юнкер.
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