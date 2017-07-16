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Все про:закон (2349) смертная казнь (75) Турция (2013) Евросоюз (12037) Юнкер (123)

 Юнкер: Приняв закон о смертной казни, Турция окончательно захлопнет дверь в ЕС

юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию не отдаляться от Европы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статью Юнкера для немецкого издания Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

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"Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим, - подчеркивает Юнкер. - Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее".

По словам главы Еврокомиссии, ЕС сделал все для либерализации визового режима и углубления таможенного союза с Турцией.

Однако, как подчеркнул Юнкер, должно быть ясно: кто вступает в ЕС, тот присоединяется к союзу, основанному на определенных ценностях. И если Турция все же решит ввести смертную казнь, то она сама окончательно захлопнет дверь в Евросоюз, пишет политик.

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Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что надеется на одобрение парламентом законопроекта о введении смертной казни в стране и заявил о готовности подписать его.
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В Украине давно пора принять расстрельную статью . И Украина войдёт в ЕС без корупционеров .
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Олег Петрович ed2c8e0a - хорошо что демократические США не в Европе..., а то бы исключили... :D

В каких штатах США есть смертная казнь
В настоящее время, смертная казнь в США разрешена в 31 штате, а также для федеральных уголовных дел и дел военного трибунала. Абсолютное большинство использует летальную инъекцию для приведения приговора в действие, но некоторые штаты разрешают и другие виды казни - электрошок, расстрел или газовую ингаляцию. Их применяют по желанию приговоренного или если инъекция признаётся негуманной - например, при острой аллергической реакции у приговоренного на её компоненты.

В настоящее время, смертная казнь разрешена в следующих штатах:АлабамаАйдахоАризонаАрканзасВайомингВашингтонВирджинияДжорджияИндианаКалифорнияКанзасКентукиКолорадоЛуизианаМиссисипиМиссуриМонтанаНебраскаНевадаНью ХэмпширОгайоОклахомаОрегонПенсильванияСеверная КаролинаТеннессиТехасФлоридаЮжная ДакотаЮжная КаролинаЮта

Юнкер: Приняв закон о смертной казни, Турция окончательно захлопнет дверь в ЕС - Цензор.НЕТ 232
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стріляти корупціонерів можна і без статті. Ніхто не буде проти, якщо вони почнуть пропадати. Нема тай нема
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А хто буде в такому випадку визначати корупціонер він чи ні, та на якій підставі?
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Це повинно було сказане ще при окупації Турцією півночі Кіпру.. Промовчали тоді - ось і отримуйте..
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тоді міг не кислий махач в рамках НАТО початися..
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В 87-м подали заявку, с 99-го кандидат. Карл, эти двери хоть однажды приоткрывались? Народ устал ждать, а дяденька вовсю этим нонче пользуется...
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Туркам по фигу ЕС! Столько лет махать брюссельской морковкой перед мордой турецкого ослика и ничего не дать? Поэтому турки послалали куда подальше этот ЕС и не паряться.
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Турція - самодостатня країна, але такі речі як смертна кара не прийнятні в Європі,
це підтверджується історією взаємовідносин Туречини з Європою!
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Фаньюшька! где ти видел в Анкаре или Стамбуле гори?
сили в своем тамбовском мухосранске и не рипайся
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вчи географію-дурню. і сам себе цілуй у сраку-кацапське лайно
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скоріше велика мусульманьска країна, є такі в ЕС?!
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в ЄС скоро буде одна суцільна мусульманська країна-при такій толерантності
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ЕС для Украины не самоцель. Великобритания вышла из ЕС и не страдает. Украине нужно брать лучшее из ЕС и не брать ошибок его -таких как излишняя либеральность и толерантность к преступникам,к переселенцам исламистам,к пропаганде геев и т.д. Думаю было бы полезно ввести смертную казнь в отношении боевиков Донбасса, коррупционеров -миллионеров и миллиардеров и рецидивистов -убийц.Тюрьма практически никого не перевоспитывает- это не воспитательное учреждение,а изолирующее бандитов от общества.
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Конечно не самоцель. Торговля-ассоциация-безвиз-тоже очень хорошо.Короче -лучше дружить домами пока.. Не готовы мы принимать толпы беженцев с совершенно другой жизненной философией-скажем корректно Нам бы своих разместить..
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Да уж Лариса . С такими познаниями в политике вас лучше держать от политики подальше. Даже не думал вас как то обижать, просто у нас НЕТ выбора .И всё. Или Европа , или х.йлостан . Если начать выёживаться как турки и диктовать свои условия Европе , подчёркивая какие мы от них независимые то очень быстро окажемся там где и были последние 25 лет-в рассейской еврАзийской жопе . А если и выёживаться то только по жизненно важным для нас вопросам.Например таким как -территориальная целостность и обеспечение собственной безопасности
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дружба геїв з мусульманами, нова якість світа!
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плевать хотели США и Китай на каких то безхребетних и продажних евролиберастов, погрязших по уши в коррупции и кормящихся на кремлевские подачки
любое государство должно исходить из собственних национальних интересов и мнения своего народа, а не прихоти каких то чужеродних засранцев
--------
Смертна кара в сша. В яких штатах сша є смертна кара?
http://lestylefou.xyz/suspilstvo/63642-smertna-kara-v-ssha-v-jakih-shtatah-ssha-e-smertna.html
Смертна кара у США
https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html
Смертна кара
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
Смертна кара в Китаї. За які злочини виноситься такий вирок?.
http://pan-ta-pani.com/114791-smertna-kara-v-kita-za-yaki-zlochini-vinositsya-takijj-virok.html
СМЕРТНА КАРА В КИТАЇ. ЗА ЯКІ ЗЛОЧИНИ ВИНОСИТЬСЯ ТАКИЙ ВИРОК?
http://svitohlyad.com.ua/zakon/smertna-kara-v-kytaji-za-yaki-zlochyny-vynosytsya-takyj-vyrok/
З 2011 року Кримінальним кодексом КНР (Китайської Народної Республіки) передбачається смертна кара щодо наступних видів діянь:зберігання чи поширення наркотиків;насильницькі злочини (вбивство, грошових знаків;нанесення шкоди національної безпеки;виробництво і продаж підроблених ліків;розкрадання / зберігання вибухових речовин чи зброї;організація втечі з-під варти;алкоголь за кермом, що став причиною загибелі людей.
Крім того, за несанкціоновану організацію і ведення розкопок стародавніх поховань виноситься суворе покарання - смертна кара.
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А что США и Китай когда то хотели стать членами ЕС...???
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плевать они хотели на ЕС как и Великобритания
и правильно делают
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Да ты шо..?? И где и когда ЕС предлагал США и Китаю отменить смертную казнь..?? И когда ее ввели в Великобритании..:???
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для меня еврошлюхи не авторитет
США и Великобритания - респект
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А в средневековом Китае практиковались наказания для соседей преступников. Формально непричастных. Чтоб лучше приглядывали за соседями... Пишут, что работало эффективно.... Перенаселение - оно такое...
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Було би справедливо, якби тих, хто хоче введення смертної кари розстріляли би першими.
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Независимой страной быть лучше...технологии современные имеются и экономия не в упадке
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В ЕС морковкой не затянешь.А смертная казнь нужна для наведения порядка
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Когда говорят о смертной казни у меня вопрос. Те, кто тут об этом говорят, сами готовы убить человека или быть самим убитыми? Вы считаете, что это вам и вашей родне это не грозит? Брат моего деда тоже так думал, но его расстреляли в 1937. Вы считает, что такое не повторится, мол, это будет касаться только педофилов, насильников и убийц? Ладно, но за дела Чикатило расстреляли троих, по которым все было доказано и которых суд признал виновными в его деяниях. А сколько расстреляли тех про кого мы не знаем? И убитый преступник не сможет раскаяться.
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та піхуй!!! Евротолерастия проиграла!! нужно наоборот ужесточать все, для понаехавших в первую очередь!!
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Чем больше Запад бодается с Эрдоганом/Турцией, на которой держится весь южный фланг НАТО и контроль над Босфором и Черным морем, тем больше хуйло целуется с ним в десны, причем с обоюдной взаимностью. Если Европа считает, что в стратегическом и военном отношении Турцию сможет заменить нищая савецкая Греция, то пусть продолжает на радость хуйлу в том-же духе. Глядишь, и таежный союз пополнится вместо ЕС. Хуйло к этому готов, эрдоган - чуть позже, надо только чтоб Меркель сильнее на него давила.
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вот и славно - друзей педофильного хуйла в европе быть не должно....
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хорошо бы и нам такой закон на пару месяцев
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особенно хорошо потому что правосудие идеально?
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ой да ладно, меркель все равно будет вести диалог. Ей пох как, когда и с кем, главное - диалог.
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А кто сказал, что турки фанатеют от идеи присоединения к ЕС?
Вопреки. С тем , с кем приходилось в Турции общаться каждый год, не очень рвутся туда.
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Они и так закрыты, неужели кто то думает что в ЕС возьмут мусульманское государство чьих депутатов по численности населения в парламенте ЕС будет чуть ли не больше европейских.
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Ощущение, что в таких статьях каждый видит только то, что хочет...................

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен держать открытой дверь в Европу для Турции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Через год после провалившегося путча Европа по-прежнему протягивает руку Турции», - заявил он.
По его словам, в особенно тяжелые времена Европа находится на стороне Турции.
«Я ожидаю также, что и Турция четко продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям», - отметил Юнкер.
«Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим. Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее», - уточнил Юнкер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЮнкер: Приняв закон о смертной казни, Турция окончательно захлопнет дверь в ЕС
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