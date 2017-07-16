 Добкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В качестве доказательства он опубликовал соответствующий документ.
При этом он отметил, что причина прекращения санкций - "недостоверная информация" ГПУ.
"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ", - написал он.
Ранее Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
2037 38
Нардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина, - Новинский(144)
Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО(271)
Два брата депутата, вкус российского Крыма, самая честная пропаганда. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(14)
Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО(128)
Как БПП кинул Оппоблок(0)
Добкин не был на заседании "Оппоблока" по вопросу снятия с него неприкосновенности: "Это отдельная тема"(47)
ГПУ будет просить суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей, - Луценко. ВИДЕО(48)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. БПП - замылено дело о взятках Розенблата-Полякова, за уши притянуты новые фигуранты, чтобы показать, что воруют все, а не только БПП и НФ.
2. Оппоблок - еще пару дней из обычного допы сделают национального героя Михаила Марковича Добкина, несломленного оппозиционера и борца за справедливость, что принесете дополнительные голоса на следующих выборах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и я бы сказал правонарушительные органы
Ответить
Ответить
Ответить
Против Лукаш - обделались. А за Портнова и его семь выигранных международных судов против государства Украина даже вспоминать неудобно...
Так что случай с Допой - не исключение. Скорее, наоборот,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи з БПП, - ШевченкоАпдейт: САП/НАБУ вимагали щонайменше 28млн.грн застави, але гуманний суд вирішив інакше і зменьшив заставу більш ніж в 10 разів - усього лиш 2млн.грн.Розпочалось судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для Романа Тимківа - директора Львівського бронетанкового заводу, якого вчора було затримано детективами #НАБУ.Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава через фіктивні компанії купила назад ці самі двигуни у кількості 40шт., але купила їх як нові 1-ї категорії (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 712т.грн., що становить 27,5т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 27,5т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.
#бізнесшколаПорошенкоЧитайте также: Шабунін повідомив про п'ятьох нардепів (4 БПП + 1 БЮТ), які беруть на поруки директора Львівського бронетанкового заводуP.S.: до речі, вчора #Порошенко заявив, що викривання цієї злочинної схеми та затримання потвор сталося за допомогою служби внутрішньої безпеки концерну "Укроборонпром" - і це дуже смішно)) Адже саме концерн у 2015 році і погодив цю аферу - безпосередньо це зробив пан Артур #Херувімов, який наразі є заступником директора концерну, та сам директор УОП Роман #Романов. А Владислав #Гадіон, який є заступником директора з безпеки, безумовно сьогодні є одним із головних корупціонерів в концерні і за це відомо усім, окрім самого президента.P.S.S.: а якщо у вас постане питання, яким взагалі чином така сволота під час війни потрапляє не керівні посади військових заводів, то я вам скажу тільки одне - Житомирский завод взагалі очолює раніше судимий за корупцію пан #Мосін, який до того керував тролейбусним депо у Херсоні. Ну а шо - тролейбус і танк майже нічим не відрізняється. Мабуть саме так думає наш Гарант.Євген Шевченко
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить