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Все про:ГПУ (8779) Добкин (1008) санкции (6269) Швейцария (281)

 Добкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ

добкин

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которому накануне было избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В качестве доказательства он опубликовал соответствующий документ.

При этом он отметил, что причина прекращения санкций - "недостоверная информация" ГПУ.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ", - написал он.

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Ранее Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Залог за Добкина 50 000 000гр. Это примерно 2 000 000$. В оппозиционном блоке 43 депутата. Если отнять Добкина - то 42. Средняя стоимость почки на черном рынке 50 000$. Если 2 миллиона разделить на пятьдесят тысяч то получается тоже 40. Почти в десятку. Мистика!
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А если 40 умножить на 50000 то получится 2 млн! Ты прямо таки Лобачевский.
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Ты часом не бухгалтером у них работаешь? Кстати, сегодня - "день бухгалтера"! Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых.
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Воно ще й насміхається. Місце допи, гепи, ахметова, суркісів, медведчука, пінчука, королєвської, шуфрича, вілкулів, бойко - в'язниця, дуже довга та сувора в'язниця..
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Вообще такое ощущение, что за Добкина залог заплатит БПП. Ну конечно его формально выплатит Оппоблок, но думаю эти деньги им компенсируют. Был обычный договорняк, в результате которого стороны получили следующие профиты:
1. БПП - замылено дело о взятках Розенблата-Полякова, за уши притянуты новые фигуранты, чтобы показать, что воруют все, а не только БПП и НФ.
2. Оппоблок - еще пару дней из обычного допы сделают национального героя Михаила Марковича Добкина, несломленного оппозиционера и борца за справедливость, что принесете дополнительные голоса на следующих выборах.
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Ты не в Швейцарии, Допик. Готовься к встрече с красномордым братом Ефремкой.
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Та не вже!?А адвокаты мабуть труселя з тебе зняли,за таку работу.Ну так це,тiлькi один эпизод,ГПУ запорола.А сколько их ещё у ГПУ,один Луцик знае
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Українська прокуратура - то взагалі не прокуратура, а найкривіша частина правосуддя. Дивно, що взагалі щось подала. Не дивно, якщо умисно надала Швейцарії хибну інформацію.
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то кривосудие...
и я бы сказал правонарушительные органы
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Интересно, в алкопрокурватуре преобладают продажные саботажники или идиоты-непрофессионалы?
Против Лукаш - обделались. А за Портнова и его семь выигранных международных судов против государства Украина даже вспоминать неудобно...
Так что случай с Допой - не исключение. Скорее, наоборот,
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алкаш Луценко, виконує команди злодія Порошенко, а тому друзів свого шефа по партії регіонів та уряду Азарова не образить .
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ГПУ и неможет давать какую то нормальную информацию или железные доказательства,не потому что их нету а потому что их оформяют профаны и любой адвокат-недоучка разваливает все обвинения как карточный домик неговоря уже об адвокатах-профессионалах.И такая ситуация не только в ГПУ а во всей прокурорской и ментовской системе.Ведь в этих структурах хоть и дебилы но свои и нужные люди а толковым там места ненаходится они или на базаре торгуют или трудятся и трудятся успешно за бугром.
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Мы не знаем, что там и как в Швейцарии, но мы видим и знаем Добкина - полуграмотного предателя интересов народа Украины, который не знает "как делать руки", но зато умеет "делать скучное лицо", по словам Гепы, соратника Януковича, который почему-то еще не допрошен и не осужден.
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Гепа не засужен тому, що Порошенко теж соратник Януковича...
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...Корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи з БПП, - ШевченкоДобкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ - Цензор.НЕТ 8956
Корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи з БПП, - ШевченкоАпдейт: САП/НАБУ вимагали щонайменше 28млн.грн застави, але гуманний суд вирішив інакше і зменьшив заставу більш ніж в 10 разів - усього лиш 2млн.грн.Розпочалось судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для Романа Тимківа - директора Львівського бронетанкового заводу, якого вчора було затримано детективами #НАБУ.Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава через фіктивні компанії купила назад ці самі двигуни у кількості 40шт., але купила їх як нові 1-ї категорії (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 712т.грн., що становить 27,5т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 27,5т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.
#бізнесшколаПорошенкоЧитайте также: Шабунін повідомив про п'ятьох нардепів (4 БПП + 1 БЮТ), які беруть на поруки директора Львівського бронетанкового заводуP.S.: до речі, вчора #Порошенко заявив, що викривання цієї злочинної схеми та затримання потвор сталося за допомогою служби внутрішньої безпеки концерну "Укроборонпром" - і це дуже смішно)) Адже саме концерн у 2015 році і погодив цю аферу - безпосередньо це зробив пан Артур #Херувімов, який наразі є заступником директора концерну, та сам директор УОП Роман #Романов. А Владислав #Гадіон, який є заступником директора з безпеки, безумовно сьогодні є одним із головних корупціонерів в концерні і за це відомо усім, окрім самого президента.P.S.S.: а якщо у вас постане питання, яким взагалі чином така сволота під час війни потрапляє не керівні посади військових заводів, то я вам скажу тільки одне - Житомирский завод взагалі очолює раніше судимий за корупцію пан #Мосін, який до того керував тролейбусним депо у Херсоні. Ну а шо - тролейбус і танк майже нічим не відрізняється. Мабуть саме так думає наш Гарант.Добкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ - Цензор.НЕТ 2403Добкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ - Цензор.НЕТ 9969Євген Шевченко

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Костя, вы все мечтаете, да возьмите уже топор , да зарубите всех нахрен !
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Ну Швейцария, этокая швайн царь Ия..родина каламойских добкиных и остальной писдоты..только про нее вслух говорить нельзя....даже тут...оттуда примчались ленины, спонсировались гитлеры..страна, на территории которой 500 лет не было войн... Швейцарцы до. сих пор гвардейцы папы римского..
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Все же легализовать оружие надо было вчера. Тогда бы эти мрази хотя бы ходили оглядываясь. А сейчас видеть эти смеющиеся - над нами - рожи просто невыносимо...
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На самом деле общественный запрос не столько на Добкина-вора,сколько запрос на Добкина коллаборанта .
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