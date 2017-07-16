 Заслуженная артистка и герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Артистка родилась в Глухове Сумской области. Окончила Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого. С 1958 года - артистка Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где проработала более 35 лет.
Сыграла в более чем 50 фильмах и столько же ролей в театре.
Профессор Национального университета культуры, преподает в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.
С начала российского вторжения на Донбасс Ада Николаевна активно помогала бойцам АТО, выступала с концертами перед воинами, организовывала сбор средств на лечение раненых, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело.
Интервью с Заслуженной артисткой Украины, которое она дала Цензор. НЕТ по дороге на передовую, читайте ЗДЕСЬ.
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С Днем Рождения, Ада!
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