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 Общество
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Все про:Роговцева (28) юбилей (194) артисты (129)

 Заслуженная артистка и герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей

роговцева

Заслуженная артистка и герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева отмечает сегодня юбилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Артистка родилась в Глухове Сумской области. Окончила Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого. С 1958 года - артистка Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где проработала более 35 лет.

Сыграла в более чем 50 фильмах и столько же ролей в театре.

Профессор Национального университета культуры, преподает в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.

С начала российского вторжения на Донбасс Ада Николаевна активно помогала бойцам АТО, выступала с концертами перед воинами, организовывала сбор средств на лечение раненых, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело.

Интервью с Заслуженной артисткой Украины, которое она дала Цензор. НЕТ по дороге на передовую, читайте ЗДЕСЬ.
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Зичимо щастя, здоров'я, довгих років життя ! Ви - совість нації.
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Найщиріші вітання . Довгих років життя. Творчих успіхів та досягнень.
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І подяка за те-що охрестила кобздона старим лайном в перуці
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Поздравления! Будьте здоровы Ада Николаевна!
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Здоровья и долгих лет жизни, Ада Николаевна!
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Здоровья и здоровья и долгих лет жизни дорогая наша Франческа(Розовый мост)!
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ДАЙ ВАМ БОЖЕ, АДА, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ.
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Вона ж начебто Народна артистка.. і не начебто -а точно народна!
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Вот это новость пойду пос... посплю.
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"Ах, какая женщина!" - Это про таких как Ада Николаевна. С юбилеем и здоровья!
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Самый добрый и думающий ЧЕЛОВЕК в Украине!
С Днем Рождения, Ада!
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Хорошая артистка! Дай бог ей здоровья! Впервые запомнил её в кинолентах Волны Чёрного моря и Вечный зов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаслуженная артистка и герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей
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