 Народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Артистка родилась в Глухове Сумской области. Окончила Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого. С 1958 года - артистка Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где проработала более 35 лет.
Сыграла в более чем 50 фильмах и столько же ролей в театре.
Профессор Национального университета культуры, преподает в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.
С начала российского вторжения на Донбасс Ада Николаевна активно помогала бойцам АТО, выступала с концертами перед воинами, организовывала сбор средств на лечение раненых, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело.
Интервью с Народной артисткой Украины, которое она дала Цензор. НЕТ по дороге на передовую, читайте ЗДЕСЬ.
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С Днем Рождения, Ада!
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С Юбилеем Ада Николаевна, вы наша гордость, многие летам Вам!
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ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!!!
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Леси Украинский??
Местные стукачи побежали быстро стучать, наверно узрели зраду, модеры сообщение удалили удалили , и ни одним горе поцреотам, ни другим модерам даже в голову не пришло что вообще то Леси Украинки!! В новости так и не поправили. Дикая безграмотность поражает. Леси Украинский!!! Дикари..
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