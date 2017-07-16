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Все про:Роговцева (28) юбилей (194) артисты (129)

 Народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей

роговцева

Народная артистка и Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева отмечает сегодня 80-летие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Артистка родилась в Глухове Сумской области. Окончила Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого. С 1958 года - артистка Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где проработала более 35 лет.

Сыграла в более чем 50 фильмах и столько же ролей в театре.

Профессор Национального университета культуры, преподает в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.

С начала российского вторжения на Донбасс Ада Николаевна активно помогала бойцам АТО, выступала с концертами перед воинами, организовывала сбор средств на лечение раненых, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело.

Интервью с Народной артисткой Украины, которое она дала Цензор. НЕТ по дороге на передовую, читайте ЗДЕСЬ.
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Зичимо щастя, здоров'я, довгих років життя ! Ви - совість нації.
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Найщиріші вітання . Довгих років життя. Творчих успіхів та досягнень.
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І подяка за те-що охрестила кобздона старим лайном в перуці
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Поздравления! Будьте здоровы Ада Николаевна!
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Здоровья и долгих лет жизни, Ада Николаевна!
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Здоровья и здоровья и долгих лет жизни дорогая наша Франческа(Розовый мост)!
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ДАЙ ВАМ БОЖЕ, АДА, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ.
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Вона ж начебто Народна артистка.. і не начебто -а точно народна!
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"Ах, какая женщина!" - Это про таких как Ада Николаевна. С юбилеем и здоровья!
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Самый добрый и думающий ЧЕЛОВЕК в Украине!
С Днем Рождения, Ада!
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Хорошая артистка! Дай бог ей здоровья! Впервые запомнил её в кинолентах Волны Чёрного моря и Вечный зов.
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Ада Николаевна! пол-века тому я видел Вас на сцене Русской драмы в "Варшавской мелодии" и до сих пор не могу прийти в себя. Так это было прекрасно. Помню каждую сцену, каждое слово. Здоровья Вам!
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Поздравляем Великую актрису!!!
С Юбилеем Ада Николаевна, вы наша гордость, многие летам Вам!
Заслуженная артистка и герой Украины Ада Роговцева отмечает юбилей - Цензор.НЕТ 4037
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А москалі Аді 3 роки присудили заочно за допомогу ЗСУ, чим ще більше підвищили повагу українців до цієї Людини, дай Боже здоров'я нашій Аді!
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З Днем народження, Україночко!!! Многії і благії літа!!!
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Гарна і світла людина, ви нагадуєте мені мою матір.Здоров!я ВАМ ще на довгі і свідомі роки.
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Дай Бога здоровья ЧИСТОЙ ДУШЕ, человеку имеющую настоящие ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ которые не ПРОДАЕТ ни за какие деньги... Этому можно МНОГИМ из власти поучится у этой МУДРОЙ ЖЕНЩИНЫ.
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!!!
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Дай Боже этой красивой женщине и талантливой актрисе,крепкого здоровья и долгих лет жизни ! И что еще не мало важно,Ада Николаевна имеет твердую гражданскую позицию ,не в пример шлюшким типа Павалий,Лорак и др. Отказалась от съемок и сценической деятельности на паРашке , предложений от туда было поболее,чем всем этим пивичкам вместе взятым!
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Тендітна жінка, яка за силою волі варта сотні чоловіків.
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Человечище!! Здоровья и еще раз здоровья!!
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Госпади да что ж местными стукачами поцреотами и модерами цензора. написал собщение:

Леси Украинский??

Местные стукачи побежали быстро стучать, наверно узрели зраду, модеры сообщение удалили удалили , и ни одним горе поцреотам, ни другим модерам даже в голову не пришло что вообще то Леси Украинки!! В новости так и не поправили. Дикая безграмотность поражает. Леси Украинский!!! Дикари..
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А как она в Вечном Зове в свои 38 играла 19-летнюю девушку.. Супер.
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Ада Николаевна! Вы большущий человек и патриот. К сожалению, таких как Вы мало. Живите долго и счастливо и радуйте нас своим талантом. Преклоняю колени перед Вами. Я Вас люблю (жена не ревнует ).
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