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Все про:закон (2348) смертная казнь (74) Турция (2012) Эрдоган (359)

 Верю, что он пройдет парламент, - Эрдоган готов подписать закон о смертной казни

эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на одобрение парламентом законопроекта о введении смертной казни в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Если закон о смертной казни пройдет через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдет", - сказал он на митинге в Анкаре по случаю годовщины предотвращения государственного переворота.

Кроме того, в понедельник парламент Турции рассмотрит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране.

Перед принятием решения о продлении ЧП в парламент будет направлена рекомендация комитета национальной безопасности.

"Комитет соберется, обсудит этот вопрос, примет решение и направит рекомендацию в парламент", - сказал турецкий лидер.

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Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2 185 человек получили ранения.
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Так і в заголовку виправте, а то в статті правильно: =казни=.
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а не задумується Ердоган-що може і сам під цю статтю потрапити-раз така справа?
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Так отож.
Але такі типчики ж думають, що вони =навсігда=.
А ще коли приймають рішення і діють не розумом, а емоціями - тоді ховайся.
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А вы знаете, что бойцы ИГИЛ в панике бегут от российских бомбардировок обратно на Родину, в Россию ...

https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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начны с главного . , Веданка - лучшая. !!! , и да , таки да .,,,, эрдоган жостко работает , , оппозицию год назад по тюрьмам распределил , казни / гильотины реанимирует , , ни хачу у турции , , исчо обезглавят , , как потом в перукарню йти ?
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все равно голову жалко , заспиртуют ,,, , кстати , а как алкоголь потреблять ? , то уже не жизнь будет , , шо я , трезвый как дурак буду ,,,
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кацапня давно уже выход нашла-клизму в зад и в голову не ударяет-за неимением таковой
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Капець.
А про те, як говорити, цілувати дружину, дивитися і слухати - не думаєте ... То не страшно ... Головне - сто грам не буде.
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просто в выходные тут редактор как правило уже заряжен ..
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Та сонний просто.
Я от не сплю: на час ще не перейшла. Вже як почну писати дурниці - піду подрімаю.
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Ещё один кретин тащит свою страну в средневековье.
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Этот закон в Турции не так давно отменили, видимо без него не обойтись.
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шо то от путина / сталина есть в эрдоган , диктатор , типа , , но толковый мужик , , турция с долгами рассчиталась , уровень жизни хороший
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то нехай буде краще так як у нас в Україні -повний безпредел і безнаказаність
Повязали .а через день випустили під 50 млн гривень застави...Заєбісь правда???
А Ердоган молодець!
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Весьма любопытно здесь читать мнение специалистов относительно смертной казни в Турции. Еще интереснее было-бы почитать их авторитетное мнение о введении смертной казни в Украине.
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Лучше бы не прошел. Если пройдет на Турции - КРЕСТ поставят ...
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Кто? Террористы? Это точно, одно дело быть убийцей и требовать что бы тебя судили " по правам человека"
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ТАк что давайте как чечня - убившая десятки людей.... Вы от них ничем не отличаетесь. Вы же не террористов расстреливать собираетесь а инакомыслящих
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правильно сделал
пока не начнуть рубать ноги, руки и расстреливать как в Китае, они как воровали, так и дальше будут воровать
только неотвротимость и суровость наказания может остановить вора, а не виходи под залог
пора понять, что продажним бариги воруют из вашего личного кармана
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на вот, просвящайтесь, студенти
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Смертна кара в сша. В яких штатах сша є смертна кара?

http://lestylefou.xyz/suspilstvo/63642-smertna-kara-v-ssha-v-jakih-shtatah-ssha-e-smertna.html

Смертна кара у США

https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html

Смертна кара

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0

Смертна кара в Китаї. За які злочини виноситься такий вирок?.

http://pan-ta-pani.com/114791-smertna-kara-v-kita-za-yaki-zlochini-vinositsya-takijj-virok.html

СМЕРТНА КАРА В КИТАЇ. ЗА ЯКІ ЗЛОЧИНИ ВИНОСИТЬСЯ ТАКИЙ ВИРОК?

http://svitohlyad.com.ua/zakon/smertna-kara-v-kytaji-za-yaki-zlochyny-vynosytsya-takyj-vyrok/

З 2011 року Кримінальним кодексом КНР (Китайської Народної Республіки) передбачається смертна кара щодо наступних видів діянь:зберігання чи поширення наркотиків;насильницькі злочини (вбивство, грошових знаків;нанесення шкоди національної безпеки;виробництво і продаж підроблених ліків;розкрадання / зберігання вибухових речовин чи зброї;організація втечі з-під варти;алкоголь за кермом, що став причиною загибелі людей.
Крім того, за несанкціоновану організацію і ведення розкопок стародавніх поховань виноситься суворе покарання - смертна кара.
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В США смертная казнь применяется только к серийным убийцам, организаторам терактов с гибелью людей и прочей нечисти. Но не за коррупцию, наркотики или политические убеждения. Этим они и отличаются от стран с диктаторским режимом.
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Воров казнить не будут, казнить надо убийц, вор что? Украл, прижми его и все вернешь, убийцы и организаторы массовых убийств это другое
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Крови хочет. А получит кинжал в жопу, как Каддафи.
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отчаянный мужик , эрдоган , ))) , не боится ни европейцев , ни хуйла ,,,
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зато отчаянно боится Гюлена и его сторонников, которые пытаются не дать ему узурпировать власть
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ну , пусть разруливает , эрдоганчик , , лишь бы с Украиной у него были нормальні стосунки , , остальное не наше дело ,,,
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он как косяк дунет- инопланетян не боится даже
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Пройде... А той, хто не голосуватиме той під цю статтю про смертну кару і попаде... Така вона Турція Ердогана...
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В бочку лайна і ятагану помах- чи лайна ковни чи вмри- турецько-османський винахід..
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Верной дорогой идёт товарисЧ Эрдоган .Прямо в ,,русский мир" . Ещё один полноправный кандидат вместе с КНДР на подходе в еврАзийский саюз проклёвывается . Только армяне и айзербайджанцы могут встать у него на дороге. Прийдётся выбирать .Не отвертится . Свою оппозицию он видимо собрался скрутить в бараний рог как х.йло свою в 2004 году. И НАТО ему не помешает как бы ни считали многие .Могут только армяне и айзербайджан . Любой выбор НЕ сулит турку ничего хорошего и напрягает отношения с х.йлом. х.йло же не может решить этот конфликт в одиночку т.к будут нарушены чьи то интересы . И тот чьи интересы он нарушит сразу пойдёт искать защиты у НАТО и США . И в данном конкретном конфликте те не откажут в поддержке
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ну , то дело турков ( турки , одним словом , шо с них взять ,,, ) , украинцев не трогает , как хуйло , ну , и хрен с ним , эдоганом ,,,
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Диктатор, которого ждёт участь Каддафи в перспективе.
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Є трохи подібне в Турції та паРашці-ЕВРАЗІЯ!!
І трошки носяра в Європі , а дупа в Азії (в самому поганому сенсі)...
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а Эрдоган усиленно готовится. чтобы потом к нему никаких Гааг не применяли.
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Правильно. и чтобы, как раньше: "Султан благодарит тебя за верную службу и шлёт тебе в подарок шёлковый шнурок."
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Как бы он сам не попал однажды под действие своего закона
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Верю, что взойдѣот ОНА....**зда..
Плєнітєлѣоного счастѣя и..
Туррція воззззпррряньот отто сна...
І на обломмєєє самодурства ..
Усем будѣот **зда!!!
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Ататюрк перевертається ,дивлячись на ЦЕ кровоненажерливе створіння...
Верю, что он пройдет парламент, - Эрдоган готов подписать закон о смертной казни - Цензор.НЕТ 2283 різниця майже в 90 років


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Жаль что В Украине нет смертной казни за тероризм,сепаратизм и пособничество тому и другому.
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в Северной Корее есть. сильно им помогло?
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Эрдоган на старости лет перед смертью взбесился как Путин.
Не понятно кто кому из них завидует.,И что самое главное, когда Эрдоган изыйдет в Мир иной, а это очень скоро, то Турция как развивающаяся страна будет развиваться и развиваться без паши Эрдогана. Слава Турции !!! Слава турецким людям, которые за ЕС !!!
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Генетический мусор не жалко,тот кто Родину предал или на ближнего руку поднял должен быть сурово наказан. Но вот проблема:прежде чем Чикатило за яйца взяли,было расстреляно ШЕСТЬ !!! ни в чем не повинных людей! Смертную казнь может позволить себе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правовое государство.
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парадокс в том, что именно правовое и не может. чего только не бывает в мире. и наговаривают люди, и лжесвидетельствуют, и выгораживают преступников. и в правовых государствах в том числе.
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Рубить головы, как это по турецки, можно даж сказать по османски. Возварщаются к истокам, фуле.
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"Секир башка" еще не самая страшная казнь на Востоке. Одно побиение камнями чего стоит
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Смертная казнь приемлема только в случае неоспоримых доказательств для серийных убийц,маньяков и террористов. И желательно арестованных на месте или в момент совершения преступления.
Применение смертной казни к политическим оппонентам и из-за вероисповедания недопустимо
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Это все должно быть прописано в уголовном кодексе и то очень подробно по каждому виду преступления а если это будет сделано огульно то невенные жертвы не избежны .
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Смертная казнь,це узаконенное убийство.Нафига оно Эрдогану и ежу понятно.Теперь он сможет мочить своих оппонентов по Закону,а не в тихаря
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Запомни что смертная казнь всегда была тысячилетиями тяжелым наказанием за тяжелые преступления и в многих странах и сейчас существует и только в гуманистичной ЕС это было отменено -после чего просто у нормальных людей возникает вопрос -почему убит нормальный человек а какойто маньяк -убийца должен жить и то самое главное за счет налогоплательщиков но снять смертную казнь в ЕС это было больше политическое решение чем социальное.
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да хрен с ним, пусть вводят смерную казнь. но! пусть тогда и "обратку" узаконят в случае судебной ошибки. и не только судье или палачу, а всем кто принимал в эмот участие. охранникам, следователям, машинисткам в суде, журналистам подававшим сенсационные материалы прямо из зала суда, врачу и даже священнику. вот тогда и посмотрим сколько смертных приговоров будет вынесено.
а по поводу маньяков, я вполне допускаю, что через какое-то время смогут такие вещи лечить. вдруг окажется, что это просто болезнь вызываемая неизвестными ранее причинами. пусть не вирус, пусть какая-то специфическая комбинация белков. и стане ясно, что ассоциальное поведение просто болезнь от которой возможно найдут лекарство. тут иногда вменяемые люди такое творят, что волосы дыбом. посмотрите хоть на россию...
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Если введение смертной казни будет в основном зависить от политических убеждений человека даже не связанных с его практической деятельностью то при Эрдогане это будет напоминать времена совка в 30 годах прошлого столеттия когда практически не надо было нечего делать а просто иметь свое политическое мнение что автоматически приводило к присуждению смертной казни как изменника или предателя родины -такое при диктаторской власти всегда несет тяжелые последствия и уйму невинных жертв количество которых не будет даже непосредственно связанных с Эрдоганом а только от рьяного рвения его исполнителей как это было в совке при сталине .
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Пока власть держащий думает что он топор, а не голова то он инициатор казни, но роли могут поменятся и тогда его желания и инициативы будут противоположны, все относительно,-- точки нахождения в определенной среде. И согласно этому факту и все решения.
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Доброе воскресное утро, друзья.
Очень короткий воскресный пост.Пару новостей из Госдепа:
Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму 3,9 миллиарда долларов.
В Бюджете 2018г. на поддержку Украины по линии Госдепа США предполагается выделить не менее $410млн (это - отдельно от 500 млн. долл. военной помощи).Украина - страна, продающая самолеты. Таких стран не очень много в Мире:
Украинский самолет АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан.Ремарка по поводу того, что Нидерланды не хотят на бумаге фиксировать то, что Украина станет со временем членом ЕС.
Украина станет членом ЕС только после того, как станет членом НАТО (такова последовательность). А когда Украина станет членом НАТО? я пару дней назад в большом интервью рассказывал. Так вот, ко времени вступления Украины в ЕС в Нидерландах сменится минимум 10 Правительств. Смысл переживать за позицию сегодняшнего?

Большое спасибо за такой сильный отклик на Субботнее. Рад, что мы понимаем друг друга.
Хорошего дня всем !
Олег П.
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Смертную казнь в Украине ввести легко и просто. Во первых это возможно ввести временно на территориях где введено военное или "особое положение" в связи с оккупацией и агрессией РФ. Мародерство и военные преступления на этих территориях должны пресекаться именно расстрелом на месте. На уровне всей страны инициатива может исходить от местных советов. Например в Полтавской области могут проголосовать за смертную казнь за особо тяжкие преступления, массовость которых достала местных жителей, которые не хотят заниматься самосудом. Другими словами, на уровне Украины смертной казни нет, а на уровне Полтавской области она есть. Как Вы думаете сколько тяжких преступлений будет в этой области? Я сразу туда переселюсь!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВерю, что он пройдет парламент, - Эрдоган готов подписать закон о смертной казни
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