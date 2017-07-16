 Верю, что он пройдет парламент, - Эрдоган готов подписать закон о смертной казни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если закон о смертной казни пройдет через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдет", - сказал он на митинге в Анкаре по случаю годовщины предотвращения государственного переворота.
Кроме того, в понедельник парламент Турции рассмотрит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране.
Перед принятием решения о продлении ЧП в парламент будет направлена рекомендация комитета национальной безопасности.
"Комитет соберется, обсудит этот вопрос, примет решение и направит рекомендацию в парламент", - сказал турецкий лидер.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2 185 человек получили ранения.
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Але такі типчики ж думають, що вони =навсігда=.
А ще коли приймають рішення і діють не розумом, а емоціями - тоді ховайся.
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https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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А про те, як говорити, цілувати дружину, дивитися і слухати - не думаєте ... То не страшно ... Головне - сто грам не буде.
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Я от не сплю: на час ще не перейшла. Вже як почну писати дурниці - піду подрімаю.
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Повязали .а через день випустили під 50 млн гривень застави...Заєбісь правда???
А Ердоган молодець!
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пока не начнуть рубать ноги, руки и расстреливать как в Китае, они как воровали, так и дальше будут воровать
только неотвротимость и суровость наказания может остановить вора, а не виходи под залог
пора понять, что продажним бариги воруют из вашего личного кармана
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Смертна кара в сша. В яких штатах сша є смертна кара?
http://lestylefou.xyz/suspilstvo/63642-smertna-kara-v-ssha-v-jakih-shtatah-ssha-e-smertna.html
Смертна кара у США
https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html
Смертна кара
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
Смертна кара в Китаї. За які злочини виноситься такий вирок?.
http://pan-ta-pani.com/114791-smertna-kara-v-kita-za-yaki-zlochini-vinositsya-takijj-virok.html
СМЕРТНА КАРА В КИТАЇ. ЗА ЯКІ ЗЛОЧИНИ ВИНОСИТЬСЯ ТАКИЙ ВИРОК?
http://svitohlyad.com.ua/zakon/smertna-kara-v-kytaji-za-yaki-zlochyny-vynosytsya-takyj-vyrok/
З 2011 року Кримінальним кодексом КНР (Китайської Народної Республіки) передбачається смертна кара щодо наступних видів діянь:зберігання чи поширення наркотиків;насильницькі злочини (вбивство, грошових знаків;нанесення шкоди національної безпеки;виробництво і продаж підроблених ліків;розкрадання / зберігання вибухових речовин чи зброї;організація втечі з-під варти;алкоголь за кермом, що став причиною загибелі людей.
Крім того, за несанкціоновану організацію і ведення розкопок стародавніх поховань виноситься суворе покарання - смертна кара.
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І трошки носяра в Європі , а дупа в Азії (в самому поганому сенсі)...
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Плєнітєлѣоного счастѣя и..
Туррція воззззпррряньот отто сна...
І на обломмєєє самодурства ..
Усем будѣот **зда!!!
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різниця майже в 90 років
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Не понятно кто кому из них завидует.,И что самое главное, когда Эрдоган изыйдет в Мир иной, а это очень скоро, то Турция как развивающаяся страна будет развиваться и развиваться без паши Эрдогана. Слава Турции !!! Слава турецким людям, которые за ЕС !!!
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Применение смертной казни к политическим оппонентам и из-за вероисповедания недопустимо
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а по поводу маньяков, я вполне допускаю, что через какое-то время смогут такие вещи лечить. вдруг окажется, что это просто болезнь вызываемая неизвестными ранее причинами. пусть не вирус, пусть какая-то специфическая комбинация белков. и стане ясно, что ассоциальное поведение просто болезнь от которой возможно найдут лекарство. тут иногда вменяемые люди такое творят, что волосы дыбом. посмотрите хоть на россию...
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Очень короткий воскресный пост.Пару новостей из Госдепа:
Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму 3,9 миллиарда долларов.
В Бюджете 2018г. на поддержку Украины по линии Госдепа США предполагается выделить не менее $410млн (это - отдельно от 500 млн. долл. военной помощи).Украина - страна, продающая самолеты. Таких стран не очень много в Мире:
Украинский самолет АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан.Ремарка по поводу того, что Нидерланды не хотят на бумаге фиксировать то, что Украина станет со временем членом ЕС.
Украина станет членом ЕС только после того, как станет членом НАТО (такова последовательность). А когда Украина станет членом НАТО? я пару дней назад в большом интервью рассказывал. Так вот, ко времени вступления Украины в ЕС в Нидерландах сменится минимум 10 Правительств. Смысл переживать за позицию сегодняшнего?
Большое спасибо за такой сильный отклик на Субботнее. Рад, что мы понимаем друг друга.
Хорошего дня всем !
Олег П.
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