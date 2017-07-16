 Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", согласно данным Министерства внутренних дел Франции, в общей сложности 897 автомобилей были сожжены и задержаны 368 человек.
В министерстве отметили, что более серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.
К примеру, в ведомстве добавили, что в прошлом году во время празднования Дня взятия Бастилии хулиганы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек.
Напомним, День взятия Бастилии отмечается во Франции ежегодно 14 июля. Старейший и самый большой парад Европы проводится утром на Елисейских полях в Париже. Праздник является национальным днем Французской республики. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции - 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции.
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русскийарабский "мир", со всеми его " радостями" - но иного пути победить его, чем реформирование и усиление демократии - не существует.
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У африканцев, арабов по 5-7 детей в семье. И это создаёт перекос, перманентный демографический и экономический кризис, страшное напряжение между развитыми и малоразвитыми странами. Этим пользуется ворьё и диктаторы, придумывая "врагов", натравливая и науськивая целые страны и народы, организовывая террористические группы, воспитывая ненависть к "неверным" и "нескрепным". Их цель одна: скрыть этими преступлениями свои собственные преступления, просто отвлечь внимание разъярённой толпы от своих наворованных у бедноты миллиардов... Если цивилизационный перекос будет продолжать нарастать - будут войны, которые рано или поздно превратятся в Ядерную Войну, после которой Разума на планете не станет.
Пуская иммигрантов, давая им работу, возможность получения образования, возможность ассимиляции - цивилизованные демократические страны поступают крайне мудро. Они выбивают почву из-под ног диктаторов, ведь диктаторская пропаганда перестаёт действовать. Сотни тысяч людей, получив возможность развития, становятся на сторону демократии. Общаясь с родственниками из стран, откуда выехали они или их предки, они заставляют их убедиться в том, что можно жить по-другому. Конечно, это выбивает почву из-под ног терроризма...
Всё это происходит не одномоментно, не за месяц, не за год, и даже не за десятилетие. Возможно, это произойдёт через поколения. Но ждать нельзя и начинать надо уже сейчас.
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Шариков Полиграф Полиграфыч неменяем!!
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Нацюкам это никто не позволит.
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границей. Европейцы там все улыбаются. Такое впечатление, что им на
антисанкции плевать! А это обидно! ...
https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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кстати с нашим народушкой, такое вполне возможно)) у нас же валом рагулья (жлобовЪ) считающих что налоги платить не нада - это типо государство им и так нашару пожизни обязано..
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я дивився таку підборку як свідчення Українських військовополонених. так її потрібно показувати всім нашим правітєлям щоб не забували.. а то і вани можуть попасти вже під наш суд лінча.
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Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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Да уж 900 машин это чепуха для сидящих на пособии арабов. Благодаря всяким левакам типа Сартра, Париж стал больше похож на Танжер, но зато у леваков огромный электорат, - только пособие плати.
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Значит:
Эти фейк-новости тиражируют кремлевские сми.
Или в Париже орудуют агенты пу.
Нужное подчеркнуть.
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кто не удерет,честь вАМ и хвала.
КОЛЧАК ЛЮБИЛ сраную РАБСИИЯ
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Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а окончанием историки считают 9 ноября 1799 года(переворот 18 брюмера).
Переход Суворова через Альпы
сентябрь - октябрь 1799 года
Кому шел на помощь Суворов?
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таке враження, що то були українські правоохоронці)))))
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В министерстве отметили, что более серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.
К примеру, в ведомстве добавили, что в прошлом году во время празднования Дня взятия Бастилии хулиганы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек. Источник: https://censor.net.ua/n447983
Шота арифметика о мобилизации правоохранителей не сходится
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Якщо вони їдуть до екс-поневолювачів, то може і колоніальний режим - було не так і погано для Африки? Принаймні, в колоніальну епоху ніколи не було там масового голоду, великих епідемії і різні одного племені іншим...
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