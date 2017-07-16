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Все про:авто (4449) беспорядки (338) Франция (1954)

 Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей

беспорядки

Во время празднования Дня взятия Бастилии (13 и 14 июля) в ряде городов Франции прокатилась волна беспорядков, в ходе которых было сожжено около 900 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", согласно данным Министерства внутренних дел Франции, в общей сложности 897 автомобилей были сожжены и задержаны 368 человек.

В министерстве отметили, что более серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.

К примеру, в ведомстве добавили, что в прошлом году во время празднования Дня взятия Бастилии хулиганы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек.

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Напомним, День взятия Бастилии отмечается во Франции ежегодно 14 июля. Старейший и самый большой парад Европы проводится утром на Елисейских полях в Париже. Праздник является национальным днем Французской республики. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции - 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции.
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жгли по большей части афроарабофранцузы-ведь это их предки кровь проливали-бастилию брали
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Понапускали в страну арабов,теперь там бардак.
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зато шейхи никого не пускают: не принято у нас-говорят-звыняйте..
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правильно делают ,,, , а европейцы ( турки / дебилы , бля , , , ну , плагиат , от лаврова , звыняйте ) , типа , колонистами были , натырили богатств / злата / роскоши по всем континентам/весям/шелковым путям/индиям-африкам-америкам , , , теперь пожинают плоды жадности-мародерства от колумбов и магелланов ,,,
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как сказал один престарелый француз-не помню имени: скоро чистокровного француза можно будет найти только на кладбище..
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пропоную на день незалежності палити тачки з кацапськими номерами, "глорію джинс" ,"сбербанк раши"...
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Да, Вы правы, это действительно большая проблема Франции. Особенно в мегаполисах: Париже, Марселе, Лионе, Лилле.
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зато повеселились , , все , , не считая владельцев автивок ,,,
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Их не могли не пустить, ведь Алжир и другие територии Северной Африки был колонией Франции. Французы считали своим моральным долгом "открыть" арабам Францию. И хоть немалая часть арабов привезла с собой русскийарабский "мир", со всеми его " радостями" - но иного пути победить его, чем реформирование и усиление демократии - не существует.
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Уважаемый Miko R 798886a8, вполне могли и не делать этого, а поступить, как поступили испанцы, сохранившие за собой Сеуту и Мелилью, сохранить за собой французские города в Алжире: Алжир и Оран, откуда и была в основном первая волна переселенцев-арабов.
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Нет, не могли "не делать". Другого выхода нет и не будет. Эмигрантов НУЖНО пускать. Население Земли растёт неравномерно. У европейцев, канадцев, американцев и т.д - 1-2 ребёнка в семье. И это БЫЛО БЫ хорошо для цивилизации Земли, так как даёт время, передышку для того, чтобы технический прогресс поспевал за проблемами человечества...
У африканцев, арабов по 5-7 детей в семье. И это создаёт перекос, перманентный демографический и экономический кризис, страшное напряжение между развитыми и малоразвитыми странами. Этим пользуется ворьё и диктаторы, придумывая "врагов", натравливая и науськивая целые страны и народы, организовывая террористические группы, воспитывая ненависть к "неверным" и "нескрепным". Их цель одна: скрыть этими преступлениями свои собственные преступления, просто отвлечь внимание разъярённой толпы от своих наворованных у бедноты миллиардов... Если цивилизационный перекос будет продолжать нарастать - будут войны, которые рано или поздно превратятся в Ядерную Войну, после которой Разума на планете не станет.
Пуская иммигрантов, давая им работу, возможность получения образования, возможность ассимиляции - цивилизованные демократические страны поступают крайне мудро. Они выбивают почву из-под ног диктаторов, ведь диктаторская пропаганда перестаёт действовать. Сотни тысяч людей, получив возможность развития, становятся на сторону демократии. Общаясь с родственниками из стран, откуда выехали они или их предки, они заставляют их убедиться в том, что можно жить по-другому. Конечно, это выбивает почву из-под ног терроризма...
Всё это происходит не одномоментно, не за месяц, не за год, и даже не за десятилетие. Возможно, это произойдёт через поколения. Но ждать нельзя и начинать надо уже сейчас.
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Ошибочное мнение,что демократия изменит арабов. Арабы -это арабы и в Африке арабы,так же как цыгане всегда останутся цыганами в своем большинстве.Народ и генетику нельзя менять по своему хотению и желанию.Пока ЕС жила без наплыва арабов ,там все было хорошо и был прогресс,спокойствие и цивилизация.Когда стали мешать нации и народы в ЕС как в котле,пришла беда.Нельзя такое творить по прихоти масонов.Хорошо ,что в Украине такого нет и надеюсь ,не будет никогда.
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Так что, получив власть, нацюки начнут уничтожать цыган? Или "менять генетику"? Искать лишнюю хромосому? Так гитлеры уже пробовали. И путлеры пробуют. Будешь пробовать это сделать вместе с ними?
Нацюкам это никто не позволит.
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кроме того что они были колониями они также воевали за Францию в 1-ю и 2-ю мировые войны,имеют право качать права теперь их потомки,а узбеки,таджики и тд также имеют право посылать нах рюсню в раше
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А вы знаете, что русским стало тяжело бывать за
границей. Европейцы там все улыбаются. Такое впечатление, что им на
антисанкции плевать! А это обидно! ...

https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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Проливали кровь не они, но проливали ради того, чтоб те могли полноправно селиться в метрополии
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Вы ошибаетесь, страховщики исправно возмещают убытки. Но есть один нюанс, существует три вида страховых полисов, но только в двух из них оговаривается страхование от массового вандализма. При этом эти полисы много дороже, чем базовый.
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Ну, при стоимости полиса в 30-40% от стоимости имущества такое вполне может быть. Но если даже подобное сделать у нас, то хозяева авто будут нанимать гопников, которые во время беспорядков будут поджигать их авто. И страховые либо прекратят такое страхование, либо вылетят в трубу.
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страхо-майдан))) :D
кстати с нашим народушкой, такое вполне возможно)) у нас же валом рагулья (жлобовЪ) считающих что налоги платить не нада - это типо государство им и так нашару пожизни обязано..
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Умеют же люди приятное с полезным совмещать и страховку получить!!!
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А при чем здесь страховая компания если осуществлен умышленный подпал который является преступлением и за которое надо отвечать а может хозяин машины специально подговорил поджигателя сжечь его машину а ты сразу про страховку-это тебе не Украина .
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Им нашу Гадю нужно подкинуть в качестве Жанны Д"арк
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Во как гуляют цивилизованные европейцы. Наша революция по сравнению мелкий сабантуйчик...
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Это так гуляют эммигранты и я не сомневаюсь что и рашисты среди их имеются .
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Та да... без лоха и жизнь плоха. Два маститых игрока режутся в покер, а Украина ,,за пивком гоняет,,
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можна і так сказати...та ще і за свої гроші пивко приносить
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Малахов всерьез обсуждает степень опасности жены Вороненкова в Украине. И по старинке, ее тоже очень хотят защитить)))
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Ну если история лоха ничему не учит то от етого будет страдать жопа. Богдан Хмельницкий уже подписывал договоры с разейской империей после которого Украина перестала существовать...
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вже всіх навчило..... будемо чекати якогось фінта від гідранта.
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Да нет. Еще далеко не всех научило. Большинство думает вся вина в етом что сейчас происходит только в Хуйле и что когда Хуйло сдохнет и на Рашку придет новый дяденька президент мы опять с рузгими станем братьями и торговыми партнерами...
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над цим потрібно задуматься...
я дивився таку підборку як свідчення Українських військовополонених. так її потрібно показувати всім нашим правітєлям щоб не забували.. а то і вани можуть попасти вже під наш суд лінча.
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Лояльная политика к чурбанским беженцам дает свои плоды.
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Жители Литвы штурмуют страницу МИД России в соцсети: "Кремльнашуисториюнеперепишешь

Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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та ни фига-нацпатрульполиция ентих автомобилей сожгла.. куды тем французам
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Ну не сожгла, а разбила... Но, судя по кол-ву, скоро могут побить рекорд "французов")
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та это я слово-сожгла в кавычки взять поленился
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Кстати подобным занимаются ультралевые и ультраправые друзья свинособак
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"...серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей."

Да уж 900 машин это чепуха для сидящих на пособии арабов. Благодаря всяким левакам типа Сартра, Париж стал больше похож на Танжер, но зато у леваков огромный электорат, - только пособие плати.
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покропить їх нада було. як аваковці це роблять...реформа в дії

Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей - Цензор.НЕТ 2805
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Активно махая кадилом, Спасал он заблудший болид. И за тормозные колодки Прочёл семь мощнейших молитв. За спойлер и стеклоподъёмники, Парктроник и коленвал Два дня на коленях стоя, Он землю лбом пробивал. За бортовой компьютер И за передний мост Неделю отец Онуфрий Держал самый строгий пост. И чтобы в жару и в холод Работал климат-контроль, Лично просил он Бога Осуществлять контроль.
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И вот машина умчалась, Оставив лишь пыли столб. Но ровно через минуту машина врезалась в столб. Онуфрий молился отлично, Но он не учёл одно: Не помогают молитвы, Если водитель в говно.
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Да,у нас во время Майдана было сожжено лишь несколько автобусов.....по сравнению с французами мы младенцы....это же надо за жва сколько напалить
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Да там одних только шин, считая запаски, целых 4485.
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Оце я розумію свято! Треба було ще спалити Ейфелеву вежу нахєр.
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я горжусь Наполеоном,он Сжёг Москву 3 раза........
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мацкали сожгли Херсонес 1 раз....БЫДЛО плять....
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В Европе, априори - во Франции, такого быть не может.
Значит:
Эти фейк-новости тиражируют кремлевские сми.
Или в Париже орудуют агенты пу.
Нужное подчеркнуть.
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в Севастополе потоплено было 34 корабля рюсскага гофнна...в 1921 году......
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адмирал КОЛЧАК...
кто не удерет,честь вАМ и хвала.
КОЛЧАК ЛЮБИЛ сраную РАБСИИЯ
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Вели́кая францу́зская револю́ция

Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а окончанием историки считают 9 ноября 1799 года(переворот 18 брюмера).

Переход Суворова через Альпы
сентябрь - октябрь 1799 года

Кому шел на помощь Суворов?
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Как всегда - кацапы шли в истекающую кровью ослабленную страну стырить унитазы, сервизы и ковры.
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897 автомобілів спалили, але добре , що правоохоронці "встигли" (!) запобігти правопорущенням....)))))
таке враження, що то були українські правоохоронці)))))
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Зато люди и полиция воочию прочувствовали этот для них знаменательный день. Пускай скажут спасибо, что Робеспьер с Маратом не подтянулись.
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Скольким француженкам, арабского происхождения платки не носят, tournante вертолёт по нашему сделали, вообще без счета
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Понапускали черножопых - вот и результат - думали ,что пахать на них будут,но то не их.
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нам бы тоже такой праздник не помешал, а то с утилизацией вроде как не очень, да и машин многовато
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Интересно, где крики - Авакова в отставку!!! Зрада!!! Нацполиция снова позортится!!! ))
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В общей сложности 897 автомобилей были сожжены и задержаны 368 человек.
В министерстве отметили, что более серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.
К примеру, в ведомстве добавили, что в прошлом году во время празднования Дня взятия Бастилии хулиганы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек. Источник: https://censor.net.ua/n447983

Шота арифметика о мобилизации правоохранителей не сходится
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Взятие баситили каждый год превращается в новое взятие бастилии
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......французкие АБОРИГЕНЫ терпят убытки от ПАНОЕХАВШИХ черных аборигенов ))))) я х...ею вот стоять и смотреть как ПАЛЯТ твою машину ?????? организовать пару БРИГАТ самообороны и ЗАГНАТЬ мартышек на ПАЛЬМУ, слабо ????? !!!!
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Де Голль дав цим арабам незалежність, аби відстали. От і сиділи б собі у своєму Алжирі галімому! Чо вони до колишніх колонізаторів переїжджають?

Якщо вони їдуть до екс-поневолювачів, то може і колоніальний режим - було не так і погано для Африки? Принаймні, в колоніальну епоху ніколи не було там масового голоду, великих епідемії і різні одного племені іншим...
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Вот что бывает за русофобскую политику и не признания роли великой росиси.
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цікаво це свято для французів чи емігрантів?
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Взяття Бастілії це свято для всього цивілізованого людства /анархістів/ Ни кому просто так не даётся свобода, у неё нету выхода у неё нету входа (с) шнур
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Спонсор праздника: Ассоциация производителей автомобилей.
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Во мля, в России баранов в жертву приносят на праздники, а во Франции автомобили. . У богатых свои расклады.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо время празднования Дня взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей
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