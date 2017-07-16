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 Политика Украины
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Все про:боевик (18976) пьянство (785) разведка (1806) Донбасс (15413)

 Оккупационное командование урезало боевые надбавки боевикам и перенесло сроки выплат, - ГУР

разведка

Командованием российских оккупационных войск было принято решение о переносе выплаты денежного обеспечения с 10 на 25 июля, чтобы недопустить употребления спиртных напитков во время работы проверочных комиссий Генерального штаба ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны в Facebook.

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Такой шаг вызвал возмущение боевиков.

"С целью предотвращения распространения протестных настроений 15 июля с.г. в отдельных частях и подразделениях 1, 2 АК все же начали выдачу "заработной платы", что ожидаемо привело к резкому увеличению случаев злоупотребления спиртным и нарушений воинской дисциплины.

При этом, в подразделениях 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК денежное обеспечение выдано без надбавки за выполнение боевых задач, в связи с чем личный состав открыто выражает командованию свое недовольство", - говорится в сообщении.

Отмечается увеличение случаев самовольного оставления боевиками расположения воинских частей.

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срок выплаты...после смерти ПУЙЛА)))))))))))
так шо господп сепары .....УШИ ВАМ ОТ МЕРТВОГО ОСЛА
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А вы знаете, что России нужен новый президент-женщина с сыном прызывного возраста ...
https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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Жители Литвы штурмуют страницу МИД России в соцсети: "Кремльнашуисториюнеперепишешь

Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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На войну с оккупантом вернешься из Лондону?)
Или на расстоянии родину любить лучше?))
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Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.

Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.

Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".

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Как жить ? Жить надо как в мексиканском сериале, любить по-итальянски, целоваться по-французски, а если не сложилось, то уйти по-английски…
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пичалька , , за шо воюют-то ,,, , тикайте , сепары в рашку , с оружием не пропадете , , а донбасс - наш
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В РФ будет весело, помимо башен Кремля: ФСБшной, ГРУшной, МВДшной,прокурорской,семейной, пунинской, которая самая мощная, есть ещё и региональные кадыровские, татарские, башкирские, дагестанские.На всех денег мало будет веселая грызня за деньги.Кстати ДНР курирует ФСБшная башня а поначалу православная Малофеев олигарха поповского, а ЛНР курирует ГРШники и они в контракт.
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Погано працюєте в плані пропоганди! Довно вже мали розповисти що в Європі яку їм (оркам) хочуть представить як поганий світ і щось страшне , навіть прибиральники заробляють більше ніж 500$ , і не затримують гроші !!! У тих бовдурів мізків немає зовсім.... їдуть на смерть за копійкі і вибрики путлера і КО!!! Дибили бл@дь!!!
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никакой агитации, по всему донецку расклеена реклама о работе в европе...
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Команду поняли -- не бухать до поросячьего визга --пока не уедут "проверочные комиссии ГШ ВС РФ... Дальше - можно!!!
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Что там еще на металолом не распилили, или теперь по квартирам грабить уже ограбленных поидут
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Еще умельцы провода снимают ( на подсказку террористам на чем заработать)
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Они знают и без подсказок , ведь за этим и приехали в Украину - убивать и грабить !

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Денег нет...если их нет в рахе то с херали им быть в лугандоне?
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так сцуки попрут в гражданском в марик и бахмут за колбасой и пенсией
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это все куйня, вот как надо пропанду вести:

Разведка ДНР сообщает о чудовищных преступлениях украинских неонацистов - убийствах пленных в жертву языческим богам.
Как сообщили «Русской Весне» в оперативном командовании Республики, разведкой получены данные об очередном зверстве украинских неонацистов: 12 июля 2017 года группа военнослужащих 57 омпбр, ранее входивших в группировку «Правый сектор*" и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник «Выбор жертвы Перуну», в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка) соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича, 1979 года рождения.
В ведомстве напомнили, что согласно старославянским канонам этот «праздник» сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационное командование урезало боевые надбавки боевикам и перенесло сроки выплат, - ГУР
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