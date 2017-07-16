 Оккупационное командование урезало боевые надбавки боевикам и перенесло сроки выплат, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны в Facebook.
Такой шаг вызвал возмущение боевиков.
"С целью предотвращения распространения протестных настроений 15 июля с.г. в отдельных частях и подразделениях 1, 2 АК все же начали выдачу "заработной платы", что ожидаемо привело к резкому увеличению случаев злоупотребления спиртным и нарушений воинской дисциплины.
При этом, в подразделениях 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК денежное обеспечение выдано без надбавки за выполнение боевых задач, в связи с чем личный состав открыто выражает командованию свое недовольство", - говорится в сообщении.
Отмечается увеличение случаев самовольного оставления боевиками расположения воинских частей.
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так шо господп сепары .....УШИ ВАМ ОТ МЕРТВОГО ОСЛА
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как так то??!!....
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https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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когда понял ,что нае**ли,но уже поздно!
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Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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Или на расстоянии родину любить лучше?))
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Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.
Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
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- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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"грабь недограбленное!..."....
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Разведка ДНР сообщает о чудовищных преступлениях украинских неонацистов - убийствах пленных в жертву языческим богам.
Как сообщили «Русской Весне» в оперативном командовании Республики, разведкой получены данные об очередном зверстве украинских неонацистов: 12 июля 2017 года группа военнослужащих 57 омпбр, ранее входивших в группировку «Правый сектор*" и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник «Выбор жертвы Перуну», в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка) соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича, 1979 года рождения.
В ведомстве напомнили, что согласно старославянским канонам этот «праздник» сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов.
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