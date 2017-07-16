 Дело о гибели МН17 может быть рассмотрено заочно, - глава МИД Австралии

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Не исключено, что будет начато заочное судебное разбирательство", - отметила она.
Бишоп обратилась к Российской Федерации с просьбой соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия.
"Она (резолюция, - ред.) призывает все государства сотрудничать, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за убийство", - заявила она.
Министерство иностранных дел Австралии не смогло предоставить более подробную информацию о заявлении Бишоп.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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https://www.youtube.com/watch?v=gjH5DKu4VVM
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"Неподалік села Майдан на Дубенщині, Рівненська область, відкопали діжку з листівками УПА." Актуально і зараз,хоча 80 років минуло.
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Сегодня общественность живо обсуждает интервью Кадырова, где он пообещал "поставить раком" любого супостата, а также испепелить его в случае ядерной войны.
Вопрос к лексике академика, которая и стала причиной этой живости, как раз совершенно неинтересен. У нас даже президент не делает разницы между дворовой и публичной лексикой, так какие претензии к губернаторам? Тут всё в полном порядке: подворотня-стайл - норма нынешней жизни.
Другой вопрос, и более серьезный: заявления, касающиеся угроз внешнеполитического свойства, губернаторам не по чину. У нас, конечно, среди равных есть те, кто более равен, чем остальные, но тема, которую затронул Кадыров, по иерархии дозволена лишь трем-четырем лицам государства. По всем протоколам, из Кремля просто обязаны публично (а куда деваться - интервью Кадырова было именно публичным) отчитать зарвавшегося подчиненного и указать на недопустимость забегания поперед батьки. Кроме того, грозный рык из Кремля просто обязан быть хотя бы для того, чтобы наши партнеры смогли понять - кто в России управляет ядерным оружием.
Контроль над этим весьма чувствительным фактором - вопрос крайне щепетильный, и если официальное лицо, не уполномоченное на заявления такого рода, все-таки их делает, автоматически возникает вопрос об управляемости процессом. Тут вопрос крайне серьезный, и списать его на милые особенности менталитета и характера интервьюируемого не получится.
С другой стороны, с управляемостью в России, конечно, все крайне неясно. Суверенизация разваливающейся системы - процесс объективный. Перед распадом системы такого рода процессы, как разбалансировка иерархии - дело не просто обыденное, а даже обязательное. Сам факт того, что губернатор берет на себя совершенно не по чину, говорит о весьма серьезных проблемах вертикали управления.
Весьма вероятно, что публичного дезавуирования слов Кадырова из Москвы так и не будет. Что лишь укрепит подозрения "партнеров" в вопросе - а кто сегодня вообще управляет Россией?
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Не будет никаких наших "аргументов"! Нам они ни к чему! Уголовное дело могут вести:
страна чей самолёт, страна, над которой сбит, страна, чей гражданин пострадал. России там нет нигде и никак!
"Аргументы" - это уровень посиделок на лавочке!
В уголовном процессе с гибелью 300 человек, требуются
1.юридически валидные ВЕЩДОКИ,
2.материалы экспертиз,
3. аутентичные., с привязкой ко времени и месту материалы фото и видео,
4. мотивы
5. орудия преступления с отпечатками пальцев
6. показания свидетелей и т.д., совпадающие с вещдоками, экспертизами, материалами объективного контроля, видео и фотофиксации.
НИЧЕГО подобного у этого сраного суда нет и быть не может! У них нет даже самого простого - мотивов ополчению сбивать Боинг даже при фантастическом наличии бы у них Буков и опытных команд офицеров ПВО, в условиях развития стратегического успеха в наступлении и бегства хунты уже за Мариуполь.... Поэтому и спали 3 года.
Поэтому позиция России - железобетонная, непокобелимая, причем железо в бетоне - высоколигированное!
России нет нужды опускаться до внеюридического и внепроцессуального лая!
Вот пусть либерастия сначала сформулирует как-нибудь вменяемо - а что же там точно случилось, посекундно, с приложением всех указанных мною выше 6ти пунктов, даст случившемуся определение и назовет точно орудия преступления, имена исполнителей, имена заказчиков, приложив материалы экспертиз, вещдоки, 100% изобличающие виновников!
А мы послухаем!
В международном праве, даже если представить, что РФ поставила ополчению Буки, то имеет значение только гражданство ополчения, а оно украинское! Значит Украина и виновата! Она утверждает что это её земля и её граждане? Вот пусть и отвечает за них!
Сам по себе факт поставки оружия, если он даже доказан с инвентарными номерами, датами, ФИО принял/сдал - тянет только на частное определение суда, что это ай-яй-яй как нехорошо, но никак не обвиняет РФ в сбитии самолета! Само по себе безымянное оружие, поставленное ополчению, не доказывает конкретного умысла на конкретные действия против самолёта!
Прямой умысел доказывает преступление но - требует доказательства с аудиозаписью, видео как например МО РФ отдает приказ начальнику перебросить бук ополчению с целью сбития гражданского самолета западных стран, фото\видео такой поставки, свидетельства очевидцев, показания пленённого офицера этой установки, данные объективного контроля, материалы экспертиз баллистиков с выездом на местность для следственного эксперимента, фото и видео полета ракеты к цели с привязкой к месту и времени!...
Поэтому нам не надо вообще участвовать в разговоре с судом и говорить лишнего! У них же только не привязанные ни к чему осколки неясных ракет, взятых черт знает где, какие-то фото из тырнета или своих буков и море домыслов и сплетен.
Пусть осмелятся сформулировать вину РФ судом, а мы посмеёмся и поприкалываемся!
У них там всё вилами по воде писано, и ни один опер такой бред не посмел бы в суд передать, а любой судья не принял бы к процессу набор домыслов, "не пришей к звизде рукав фотографий" какого-то сброда вроде Билингкэт.
России так и надо ответить: господа, мы не принимаем участия в вашей болтовне по поводу кто что думает и кому что кажется!
На стол в суде - вещдоки, и мы ответим только на конкретные обвинения суда по нам, если будут, тогда мы будем отвечать, вскрывая их "левость"...
Всё остальное - накуй на Украину!
Их и признает суд виновными, даже если нет вещдоков! Даже по факту что над украиной, а украина не то что не закрыла небо, но даже подвернула самолет на север под сбитие и приказала снизить эшелон, что доказано!
Вот по этим формальным признакам и осудят украину и признают обязанность выплат семьям...
Так же обвинят и командира кора*ля, который имел право и был обязан на свое усмотрение обогнуть зону боевых действий. В небе в этом случае командиру судна НИКТО не мог ничего приказать!
Вся политика, она только в СМИ и ДО суда! Судьи сами прикалываются над риторикой политики ибо как дойдёт до них, они предъявят свои требования и политике места не останется!
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