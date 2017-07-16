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 Дело о гибели МН17 может быть рассмотрено заочно, - глава МИД Австралии

боинг 777 мн17

Виновные в крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе могут быть осуждены заочно.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Не исключено, что будет начато заочное судебное разбирательство", - отметила она.

Бишоп обратилась к Российской Федерации с просьбой соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия.

"Она (резолюция, - ред.) призывает все государства сотрудничать, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за убийство", - заявила она.

Министерство иностранных дел Австралии не смогло предоставить более подробную информацию о заявлении Бишоп.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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А вы знаете, что в России скоро будут разрешены только запреты ...
https://www.youtube.com/watch?v=gjH5DKu4VVM
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Alex boy‏ @old_alex_boy 14 июл.
"Неподалік села Майдан на Дубенщині, Рівненська область, відкопали діжку з листівками УПА." Актуально і зараз,хоча 80 років минуло.

Дело о гибели МН17 может быть рассмотрено заочно, - глава МИД Австралии - Цензор.НЕТ 1225
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Заочно Путика расстрелять - свежее решение,- но врядли поможет...
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Ну вот теперь Путину только в Ж..., разрешат выехать а не в Ж-20.
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Хуйлу -высшая мера Австралии! Там есть,кстати,смертная казнь? даже заочная пригодится.
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утконосы Австралии не едят всякую х..ню! а вот крокодилам пофиг..
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Зато кака обидно былобы... Утконос ядовит укусом и понемногу отщипывает_гурман, мучают долго!!
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так местные крокодилы тоже изверги-откусывают понемножку и птичкам-дантистам поклевать дают ранку
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Не по чину


Сегодня общественность живо обсуждает интервью Кадырова, где он пообещал "поставить раком" любого супостата, а также испепелить его в случае ядерной войны.

Вопрос к лексике академика, которая и стала причиной этой живости, как раз совершенно неинтересен. У нас даже президент не делает разницы между дворовой и публичной лексикой, так какие претензии к губернаторам? Тут всё в полном порядке: подворотня-стайл - норма нынешней жизни.

Другой вопрос, и более серьезный: заявления, касающиеся угроз внешнеполитического свойства, губернаторам не по чину. У нас, конечно, среди равных есть те, кто более равен, чем остальные, но тема, которую затронул Кадыров, по иерархии дозволена лишь трем-четырем лицам государства. По всем протоколам, из Кремля просто обязаны публично (а куда деваться - интервью Кадырова было именно публичным) отчитать зарвавшегося подчиненного и указать на недопустимость забегания поперед батьки. Кроме того, грозный рык из Кремля просто обязан быть хотя бы для того, чтобы наши партнеры смогли понять - кто в России управляет ядерным оружием.

Контроль над этим весьма чувствительным фактором - вопрос крайне щепетильный, и если официальное лицо, не уполномоченное на заявления такого рода, все-таки их делает, автоматически возникает вопрос об управляемости процессом. Тут вопрос крайне серьезный, и списать его на милые особенности менталитета и характера интервьюируемого не получится.

С другой стороны, с управляемостью в России, конечно, все крайне неясно. Суверенизация разваливающейся системы - процесс объективный. Перед распадом системы такого рода процессы, как разбалансировка иерархии - дело не просто обыденное, а даже обязательное. Сам факт того, что губернатор берет на себя совершенно не по чину, говорит о весьма серьезных проблемах вертикали управления.

Весьма вероятно, что публичного дезавуирования слов Кадырова из Москвы так и не будет. Что лишь укрепит подозрения "партнеров" в вопросе - а кто сегодня вообще управляет Россией?
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Какой процесс?? Какая управляемость?? Не смешите мои тапки...Этак - вы до того договоритесь --- что Путик не бессмертен... И что ему альтернативы среди 140 миллионов - нет...
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Кацапи можуть подати в суд на Яроша, який летячи верхи на сушці з базуки збив боінг. Свідки є. При чому тут кацапи? Русофоби блЄатТ.
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Дело о гибели МН17 может быть рассмотрено заочно , да это понятно ...хто ж Хуйла с Шойгу притащит в Гаагу?
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Да. Международный суд над нацистами был в Нюрнберге. Над рашистами - д.б. в Ростове, или Воронеже...
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А где еще эту гниду плешивую судить как не в Гааге ?
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Ну так бы и сказал сразу же што ты долбоёб , я бы с тобой не тратил бы столько времени , нах под шконку чепушило !
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Ага, сагласен!!! Толька с заочным расстрелом или повешеньем!!!
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Русню бомбит.... околоюредический бред типичного слапатоеда (осторожно, цитата с кацапского форума)

Не будет никаких наших "аргументов"! Нам они ни к чему! Уголовное дело могут вести:
страна чей самолёт, страна, над которой сбит, страна, чей гражданин пострадал. России там нет нигде и никак!
"Аргументы" - это уровень посиделок на лавочке!
В уголовном процессе с гибелью 300 человек, требуются
1.юридически валидные ВЕЩДОКИ,
2.материалы экспертиз,
3. аутентичные., с привязкой ко времени и месту материалы фото и видео,
4. мотивы
5. орудия преступления с отпечатками пальцев
6. показания свидетелей и т.д., совпадающие с вещдоками, экспертизами, материалами объективного контроля, видео и фотофиксации.
НИЧЕГО подобного у этого сраного суда нет и быть не может! У них нет даже самого простого - мотивов ополчению сбивать Боинг даже при фантастическом наличии бы у них Буков и опытных команд офицеров ПВО, в условиях развития стратегического успеха в наступлении и бегства хунты уже за Мариуполь.... Поэтому и спали 3 года.
Поэтому позиция России - железобетонная, непокобелимая, причем железо в бетоне - высоколигированное!
России нет нужды опускаться до внеюридического и внепроцессуального лая!
Вот пусть либерастия сначала сформулирует как-нибудь вменяемо - а что же там точно случилось, посекундно, с приложением всех указанных мною выше 6ти пунктов, даст случившемуся определение и назовет точно орудия преступления, имена исполнителей, имена заказчиков, приложив материалы экспертиз, вещдоки, 100% изобличающие виновников!
А мы послухаем!
В международном праве, даже если представить, что РФ поставила ополчению Буки, то имеет значение только гражданство ополчения, а оно украинское! Значит Украина и виновата! Она утверждает что это её земля и её граждане? Вот пусть и отвечает за них!
Сам по себе факт поставки оружия, если он даже доказан с инвентарными номерами, датами, ФИО принял/сдал - тянет только на частное определение суда, что это ай-яй-яй как нехорошо, но никак не обвиняет РФ в сбитии самолета! Само по себе безымянное оружие, поставленное ополчению, не доказывает конкретного умысла на конкретные действия против самолёта!
Прямой умысел доказывает преступление но - требует доказательства с аудиозаписью, видео как например МО РФ отдает приказ начальнику перебросить бук ополчению с целью сбития гражданского самолета западных стран, фото\видео такой поставки, свидетельства очевидцев, показания пленённого офицера этой установки, данные объективного контроля, материалы экспертиз баллистиков с выездом на местность для следственного эксперимента, фото и видео полета ракеты к цели с привязкой к месту и времени!...
Поэтому нам не надо вообще участвовать в разговоре с судом и говорить лишнего! У них же только не привязанные ни к чему осколки неясных ракет, взятых черт знает где, какие-то фото из тырнета или своих буков и море домыслов и сплетен.
Пусть осмелятся сформулировать вину РФ судом, а мы посмеёмся и поприкалываемся!
У них там всё вилами по воде писано, и ни один опер такой бред не посмел бы в суд передать, а любой судья не принял бы к процессу набор домыслов, "не пришей к звизде рукав фотографий" какого-то сброда вроде Билингкэт.
России так и надо ответить: господа, мы не принимаем участия в вашей болтовне по поводу кто что думает и кому что кажется!
На стол в суде - вещдоки, и мы ответим только на конкретные обвинения суда по нам, если будут, тогда мы будем отвечать, вскрывая их "левость"...
Всё остальное - накуй на Украину!
Их и признает суд виновными, даже если нет вещдоков! Даже по факту что над украиной, а украина не то что не закрыла небо, но даже подвернула самолет на север под сбитие и приказала снизить эшелон, что доказано!
Вот по этим формальным признакам и осудят украину и признают обязанность выплат семьям...
Так же обвинят и командира кора*ля, который имел право и был обязан на свое усмотрение обогнуть зону боевых действий. В небе в этом случае командиру судна НИКТО не мог ничего приказать!
Вся политика, она только в СМИ и ДО суда! Судьи сами прикалываются над риторикой политики ибо как дойдёт до них, они предъявят свои требования и политике места не останется!
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А кого они хотят судить,да еще и заочно?Это как и мы украинцы судим Януковича.Меня удивляют америкосы при тотальном контроле всего мира незаметили запуск ракеты из ,,Бука,, неверю,неверю и еще раз неверю.Неверю что с момента окупации Крыма хоть один пук не зафиксирован америкоскими спутниками,вопрос в другом почему они нехотят все это показать.Или действительно самалет сбила Украина или вину кацапии по каким-то причинам замалкивают.
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а зачем им показывать? это акт войны, как и оккупация Крыма, и будапештский меморандум вроде никто не отменял, а значит нужно воевать с ядерной страной, которая засрет кучу территорий, а это сытым и обеспеченным людям не нужно, совсем. поэтому воевать до конца рф будет исключительно Украина, как приграничная держава потерявшая территориальную целостность, и грустно что "наши власти" не хотят это понимать (может конечно и понимают, но считают что бабло важнее, а это не так).
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Скільки часу вже продовжується ця жахлива історія з МН-17. Європейці бояться назвати речі своїми іменами і сказати чесно хто збив літак. Може до них дійде тоді, коли кацапи їбонуть по їхнім амстердамам, лондонам, парижам і берлінам своїми іржавими іскандерами, але тоді буде пізно.
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Но дальше - еще интереснее! Когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода ограничений на полеты гражданской авиации в приграничных районах российского воздушного пространства в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения, введенные в действие в полночь на 17 июля 2014 года, то Росавиация ответила, что это сделано с целью «согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины». Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации. На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном «к
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все больше начинает казаться что "заочные" решения идут согласно Х#йловской методичке, чтобы окончательно дискредитировать демократические институты типа справедливого суда. интересно кто эти фичи продвигал с "нашей" стороны.
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Похоже, дело идёт к тому, что "Дело о гибели МН17 может быть вообще не рассмотрено".
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А еще говорят шо Австралии вобще не существует.
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А Кремлядские твари будут заочно судить испанского диспетчера.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДело о гибели МН17 может быть рассмотрено заочно, - глава МИД Австралии
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