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 Политика Украины
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 Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Декларации о суверенитете: "В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем все сферы жизни страны"

порошенко

16 июля исполняется 27 лет со дня, когда Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, сделав первый юридический шаг к выходу из советской тоталитарной империи и началу нового этапа построения украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Сегодня, как и сто лет назад, наши воины с оружием в руках защищают от российского агрессора государственный суверенитет Украины", - говорится в обращении Президента Украины к украинскому народу по случаю 27-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Свобода имеет высокую цену. В течение 20-х - 90-х годов прошлого века продолжалось освободительное движение украинского народа за государственную независимость Украины. Свое право на собственное будущее мы отстояли во время Помаранчевой революции. Европейский выбор Украины отстаивался миллионами граждан во время Революции Достоинства. За него отдали свою жизнь Герои Небесной сотни", - подчеркнул Глава государства.

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Президент в своем обращении также отмечает, что "провозглашенный Год Украинской революции 1917 - 1921 годов побуждает обратить внимание на сходство в процессах разрушения империй. Именно 100 лет назад на обломках бывшей Российской империи бушевал национальный подъем порабощенных народов".

"В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем практически все сферы жизни страны. И уже есть положительные сдвиги. Впервые за много лет улучшены показатели инвестиционной привлекательности Украины, что открывает перспективу для уверенного экономического роста", - говорится в обращении Президента.

Он также отмечает, что "в условиях гибридного противостояния с Российской Федерацией и потерь значительной части экономического потенциала страны нам удалось в этом году перейти к повышению социальных стандартов - выросла минимальная заработная плата и пенсии".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО

Порошенко отмечает, что завершен сложный, финальный этап вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, а "открытые благодаря безвизовому режиму двери Евросоюза являются настоящим признанием наших достижений на пути реформ".
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коммунистическая мафия создала эти сложные условия
в 1990м уровень жизни был выше чем в Польше
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Ф А Р И С Е Й!!!
Читай- як тяжко набивати мошну в таких умовах.... Його банк піднявся в три РАЗИ!!!
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Реформируем..тебе бедолага жрать нечего..как большинству нас
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перестаньте . уже нахваливать себя.украинцы. .НУ ОТКРОЙТЕ ЖЕ ГЛАЗА ИЛИ ПРОСНИТЕСЬ УЖЕ. СТРАНА В ОПЕ. НА БУКВУ "Ж". ну когда мы уже перестанем слушать эти замозабрехующиеся речи у себя в голове. -какой героизм?. какое трудолюбие?. за три года положить 10 000 человек?- ни наступая. это героизм?. что не открыли новое . то уже и сломалось. или сайт рухнул. или турникет не работает. ГДЕ ТЕ ТОВАРЫ . ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ. ЧЕМ МЫ ХОТИМ ЗАВАЛИТЬ ВЕСЬ МИР. РАБОТАЯ 24 ЧАСА В СУТКИ?.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Декларации о суверенитете: "В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем все сферы жизни страны"
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