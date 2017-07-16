EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика, За рубежом
  361  1
Материалы по теме:
Все про:ПР (12798) черная бухгалтерия (38) Манафорт Пол (11)

 Партия регионов заплатила Манафорту больше, чем официально задекларировала, - The New York Times

манафорт

Американский политтехнолог Пол Манафорт получил от Партии регионов больше, чем уже не существующая политсила беглого экс-президента Украины Виктора Януковича официально потратила на его услуги.

Об этом идет речь в статье The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Американские сенаторы хотят расспросить Манафорта о работе в Украине

Согласно недавно поданным Манафортом отчетам, в 2012-2013 годах он получил 17 млн долларов от украинской Партии регионов за организацию ее предвыборной кампании.

По данным издания, в 2012 году Партия Регионов сообщила о годовых расходах на сумму около 11,1 млн долларов США. Манафорт, в свою очередь, сообщил о доходах от ПР за тот же год в сумме 12,1 млн долларов.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн долларов.

Читайте также: Экс-соратник Трампа Манафорт выступит в Конгрессе США в рамках расследования "российского дела", - Bloomberg

В заявлении пресс-секретаря Манафорта Джейсона Малони говорится, что за расхождение в цифрах ответственность несет ПР.

"Любые вопросы касательно обязательств по предоставлению отчетности Партией Региона должны быть направлены тем, кто в данной партии отвечает за такую отчетность", - сказал он.

Издание подчеркивает, что украинское расследование данного несоответствия маловероятно.

"Партия регионов в настоящее время расформирована, а прокуроры занимаются гораздо более серьезными преступлениями, чем ошибки, допущенные при подачи отчетности по расходам на избирательную кампанию", - резюмирует автор материала.

Читайте также: НАБУ и САП заявляют, что не уполномочены расследовать деятельность Манафорта как политического консультанта Партии регионов

Как известно, летом 2016 года Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-Президента Виктора Януковича Пол Манафорт.

Однако 26 июня 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия регионов заплатила Манафорту больше, чем официально задекларировала, - The New York Times
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти