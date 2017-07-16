 Партия регионов заплатила Манафорту больше, чем официально задекларировала, - The New York Times

Об этом идет речь в статье The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Согласно недавно поданным Манафортом отчетам, в 2012-2013 годах он получил 17 млн долларов от украинской Партии регионов за организацию ее предвыборной кампании.
По данным издания, в 2012 году Партия Регионов сообщила о годовых расходах на сумму около 11,1 млн долларов США. Манафорт, в свою очередь, сообщил о доходах от ПР за тот же год в сумме 12,1 млн долларов.
В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн долларов.
В заявлении пресс-секретаря Манафорта Джейсона Малони говорится, что за расхождение в цифрах ответственность несет ПР.
"Любые вопросы касательно обязательств по предоставлению отчетности Партией Региона должны быть направлены тем, кто в данной партии отвечает за такую отчетность", - сказал он.
Издание подчеркивает, что украинское расследование данного несоответствия маловероятно.
"Партия регионов в настоящее время расформирована, а прокуроры занимаются гораздо более серьезными преступлениями, чем ошибки, допущенные при подачи отчетности по расходам на избирательную кампанию", - резюмирует автор материала.
Как известно, летом 2016 года Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-Президента Виктора Януковича Пол Манафорт.
Однако 26 июня 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов.
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