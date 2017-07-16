EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  3542  24
Материалы по теме:
Все про:боевик (18975) ОБСЕ (2686) Донецкая область (4458)

 Боевики объявили Седово "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда", - миссия ОБСЕ

обсе наблюдатели смм

Террористическая организация "ДНР" объявила поселок Седово на азовском побережье пограничной зоной с особым статусом пропуска.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал передвижение 37 бронемашин и 61 военного грузовика боевиков

"На блокпосте, расположенном на расстоянии примерно 1,2 км к северо-западу от подконтрольного "ДНР" пгт Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженные члены "ДНР" в очередной раз остановили патруль СММ и не разрешили ему двигаться дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров. СММ уведомила об этом СЦКК", - говорится в сообщении.

Позже, в этот же, день член "ДНР" в гражданской одежде, находившийся на этом же блокпосте в Седово, остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от структуры "ДНР", поскольку Седово является "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда".

При этом в ОБСЕ уточнили, что наблюдатели видели, как водители и пассажиры, перед тем как проехать через блокпост, заходили в небольшое здание, расположенное поблизости.

Читайте также: Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе

"Также незадолго после этого трое вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к СММ. Отказавшись представиться, они в агрессивной форме потребовали, чтобы патруль Миссии покинул данный район. Наблюдатели уехали с блокпоста и проинформировали об этом СЦКК", - подчеркнули в миссии.

Ранее в тот же день СММ обратилась в Совместный центр координации и контроля с просьбой сопроводить патруль Миссии в Седово, но просьба была отклонена.

Смотрите также: Жителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Типа ОБСЕ туда не пускать а с моря завозить всяких раиских "местных" десантников-шахтеров?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и нафиг это ОБСЕ там нужно, импотентная организация нашпигованные ФСБшниками, толку 0
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во как -- на побережье Азовского моря.... Суперпривлекательно для туристов и отдыхающих.. А комендантское время почему ещё не ввели?? Отдыхающие этого только и ждут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как стало известно, будут созданы специальные места для занятия сепаратизмом-"зоны": они будут защищены колючей проволокой и надежно охраняються. Здесь можно будет беспрепятственно заниматься сепаратизмом от 5 до 10 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Офигеть,, - какая демократия !!! За колючей проволокой -- полная свобода!!! -- ЭТО УНИКАЛЬНО!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
оплотовцы самые кровожадные. моторыла агнец в сравнении с ними. они должны быть уничтожены физически. там ненависть зашкаливает. и не слушают они доводы разума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
многоходовочка от вовочки..как не крути а Гаага не за горами.Очередная попытка )(уйла дискредетировать ОБСЕ руками впопучленцев.Омногом говорит.В первую очередь о том что у Тупина закончились все "аргументы".Теперь только "голимые понты".Значит АНАКОНДА продолжает сжимать кольца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это обсе уже дискредитировали уже столько раз, что не сосчтитать. И все с гуся вода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на Киев нет надежды. надо ждать когда мордор сам развалится. как Киев его освободит?у Киева есть шанс сейчас освободить Донбасс, что и будет первым шагом к освобождению Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не жестокость, а необходимая мера социальной защиты
 показать весь комментарий
Ответить
 
их будут просто убивать...другого они не понимают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родственница жены с семьёй живёт в Седово. До оккупации местные жили за счёт обслуживания отдыхающих в сезон. Как они живут теперь, мы не представляем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня удивляет почему кацапия и сепаратисты делают то что наша страна ОБЯЗАНА была сделать с момента окупации Крыма и начала АТО.Мне это напоминает Афган когда наши сссеровские делки торговали оружием из душманами за наркоту и вывозили ее из грузом 200.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одна природа, сегодня правят детишки тех барыг
 показать весь комментарий
Ответить
 
местные пишут что Седово в этом году превращено в базу ихтамнетов. Даже местных пускают только по пропускам
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики объявили Седово "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда", - миссия ОБСЕ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти