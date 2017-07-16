 Боевики объявили Седово "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда", - миссия ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"На блокпосте, расположенном на расстоянии примерно 1,2 км к северо-западу от подконтрольного "ДНР" пгт Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженные члены "ДНР" в очередной раз остановили патруль СММ и не разрешили ему двигаться дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров. СММ уведомила об этом СЦКК", - говорится в сообщении.
Позже, в этот же, день член "ДНР" в гражданской одежде, находившийся на этом же блокпосте в Седово, остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от структуры "ДНР", поскольку Седово является "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда".
При этом в ОБСЕ уточнили, что наблюдатели видели, как водители и пассажиры, перед тем как проехать через блокпост, заходили в небольшое здание, расположенное поблизости.
"Также незадолго после этого трое вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к СММ. Отказавшись представиться, они в агрессивной форме потребовали, чтобы патруль Миссии покинул данный район. Наблюдатели уехали с блокпоста и проинформировали об этом СЦКК", - подчеркнули в миссии.
Ранее в тот же день СММ обратилась в Совместный центр координации и контроля с просьбой сопроводить патруль Миссии в Седово, но просьба была отклонена.
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